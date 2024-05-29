يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حقوق حصرية لشركة Hisense كمزود رسمي لشاشات التحكيم بمساعدة الفيديو (VAR) لدورة بطولة أمم أوروبا 2024™

Hisense LED Board at UEFA tournament

كينغداو، الصين، 29 ماي/أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت علامة Hisense العالمية للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية أنها المزود الرسمي لشاشات التحكيم بمساعدة الفيديو (VAR) لبطولة أمم أوروبا 2024™ في ورشة العمل التسويقية الرياضية 2024 في تشينغداو، الصين. ستوفر الشركة حلول شاشة حديثة لغرفة التحكيم بساعدة الفيديو المركزية في البطولة في لايبزيغ، ألمانيا. وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحقوق الحصرية لأحد رعاة الفريق، وهي تستند إلى تعيين Hisense مؤخراً كشريك رسمي في بطولة أوروبا لكرة القدم لعام 2024، مما يعزز من رعاية الشركة لبطولة أوروبا من خلال خبرتها التكنولوجية.

تستخدم تقنية VAR (التحكيم بمساعدة الفيديو) في كرة القدم لقطات فيديو وفريق من الحكام لمراجعة ومساعدة قرارات الحكم على أرض الملعب، مما يضمن دقة وعدالة أكبر في اللحظات الرئيسية مثل الأهداف والحوادث في منطقة الجزاء والبطاقات الحمراء والهوية الخاطئة. ستكون تقنية التسلل شبه آلية (SAOT) التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم جزءًا من نظام التحكيم بمساعدة الفيديو لدعم قرارات أسرع في المباراة.

على مدار البطولة، سيتمركز حكام مباريات الفيديو في مركز البث الدولي في لايبزيغ، حيث سيقومون بمراجعة الألعاب على شاشات Hisense. كما حصلت Hisense على حقوق العلامة التجارية والتصميم لجميع شاشات مراجعة الحكام على جانب الملعب. وبالتالي، خلال مراجعات التحكيم بمساعدة الفيديو، سيتم عرض علامة Hisense بشكل بارز في موقع اللعبة وعلى شاشات الملعب العملاقة.

يتم اختيارها كمزود شاشة رسمي للتحكيم بمساعدة الفيديو، مما يعرض براعة تكنولوجيا العرض الرائعة لـ Hisense التي تراكمت على مدى العقود الخمسة الماضية. احتفظت شحنات تلفزيونات Hisense باستمرار بالمركز الثاني في جميع أنحاء العالم لمدة عامين متتاليين، وتقترب بشكل مطرد من المركز الأول. على وجه الخصوص في السوق الأوروبية، شهدت تلفزيونات Hisense زيادة ملحوظة بنسبة 35.9٪ سنويًا في الشحن خلال الربع الأول من هذا العام.

يسر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن شركة Hisense ملتزمة بكرة القدم في الفرق الوطنية الأوروبية من خلال توفير شاشات التحكيم بمساعدة الفيديو VAR للبطولة، من بين أمور أخرى. ستدعم تكنولوجيا شاشة Hisense المتطورة فرق التحكيم بمساعدة الفيديو في مراجعة ومساعدة القرارات على أرض الملعب لضمان عدالة أكبر في بطولة أمم أوروبا 2024™ القادمة، " كما قال غي لوران، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

بعد الشراكة مع كل بطولة أمم أوروبا منذ عام 2016، أقامت Hisense اتصالًا قويًا ودائمًا بأبرز أحداث كرة القدم في أوروبا. كما أنها ملتزمة بحزم بمواصلة دفع التطور التكنولوجي لأنها تستمر في رفع تجربة المشاهدة.

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفاز الذكية)، والأجهزة المنزلية، وتكنولوجيا المعلومات الذكية. تحتفظ Hisense بالمركز الثاني على مستوى العالم في شحنات التلفاز في عام 2023، وقد حققت نموًا سريعًا وأصبحت تعمل الآن في أكثر من 160 دولة.