ينضم Soren West إلى شركة TAIT نائبًا للرئيس التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الاستفادة من خبير الصناعة في قيادة الأعمال التجارية وتوسيعها، الذي يحمل معه عقودًا من الخبرة إلى منطقة تشهد نموًّا سريعًا

ليتيز، بنسلفانيا، 7 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة TAIT الإعلان عن انضمام Soren West القدير، صاحب الخبرة المطوّلة في الصناعة والمنتج التنفيذي، إلى الشركة بمركز نائب الرئيس التنفيذي في منطقة MENA (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). في هذا الدور، سيكون Soren قائدًا رئيسيًّا لـ TAIT يركز على هدف النمو عبر منطقة MENA (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وساحل الخليج.

السيد West لديه تاريخ طويل مع TAIT ومجتمع Rock Lititz.

Soren West

يقول West: "ذهبت إلى TAIT للحصول على وظيفة في عام 1996 ورفضوني حينها. أمضيت السنوات الـ 22 التالية في العمل في الجهة المقابلة من الشارع؛ لقد نشأنا معًا".

في هذين العقدين، شغل السيد West منصب الرئيس التنفيذي لشركة ATOMIC، وشارك في تأسيس شركة Beame Lighting (التي تم بيعها إلى 4Wall)، وكان صاحب إحدى الرؤى المؤسِّسة لشركة Rock Lititz. غادر West شركة ATOMIC في عام 2017 ليؤسس شركته الخاصة في مجال الترفيه الإبداعي والإعلام والاتصالات بالعلامات التجارية في لوس أنجلوس، التي تحمل اسمه، SOREN WEST، LLC وقد حصل الفريق التنفيذي الذي كان يدير الشركة في السنوات القليلة الماضية مؤخرًا على ملكيتها.

يقول Adam Davis، الرئيس التنفيذي لشركة TAIT: "لقد كان Soren عميلنا، وبائعنا، وفي بعض الأحيان منافسنا، وصديقنا دائمًا على مدار 30 عامًا تقريبًا، ونكنّ له احترامًا هائلًا لما استطاع تحقيقه في مجال عملنا. لقد حان الوقت لتوحيد قوانا. Soren ديناميكي وحيوي للغاية؛ إنه الرجل المناسب في المكان المناسب – موهبة موثوقة وذات خبرة يمكنها حمل إرث اسم TAIT ومهمتها إلى مناطق جديدة".

وأضاف West: "أشعر وكأن رحلتي قد اكتملت. يشبه شعوري العودة إلى المنزل. أنا متحمس لفرصة أن أكون جزءًا من هذه الشركة العظيمة وأن أكون جزءًا من التغييرَين الثقافي والاقتصادي المثيرَين اللذَين يحدثان في جميع أنحاء منطقة MENA (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)".

تعتبر TAIT، الرائدة العالمية في التجارب المباشرة لأكثر من 45 عامًا، شريكًا موثوقًا لأكثر الفنانين والعلامات التجارية والمؤسسات تأثيرًا في العالم. تعمل TAIT عبر مجالات التجارب المباشرة، والعلامات التجارية، وتصميم المرافق العامة، والتجارب القائمة على الموقع، وتخلق لحظات لا تعجز عن تحريك الناس من الصميم عبر جميع أنحاء العالم في كل يوم. ولقد أشرف فريقهم العالمي متعدد التخصصات على إحياء استعراضات ما بين شوطَي Super Bowl، والمتنزهات الترفيهية الحائزة على جوائز، وأجنحة معرض Expo العالمي، وحفلات افتتاح الألعاب الأولمبية، وأكثر من ذلك بكثير.

للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة www.taittowers.com أو تواصل مع [email protected].

نُبذة عن TAIT

تقيم TAIT شراكات تعاونية مع الفنانين، والعلامات التجارية، وأصحاب الملكية الفكرية، ومصممي المرافق العامة لإحياء بعض أكثر التجارب الثقافية غير المسبوقة. مع إرث الابتكار الذي حملته الشركة لأكثر من 45 عامًا، نمت TAIT من كونها أحد الرواد في مجال تنظيم حفلات الروك أند رول إلى المعيار العالمي للأحداث والخبرات المباشرة الاستثنائية، عبر اعتمادها على التكنولوجيا المتطورة، والهندسة الدقيقة، والتصميم الإبداعي. وقد طورت مكاتب TAIT البالغ عددها 20 مكتبًا عالميًّا إنتاجات وتجارب مميزة أيقونية في أكثر من 30 دولة، وجميع القارات السبع، وحتى الفضاء الخارجي للممثلين المشهورين، والمنتزهات الترفيهية، والمعارض، والأماكن في جميع أنحاء العالم، وتشمل القائمة الشراكات مع Taylor Swift، وCirque Du Soleil، وRoyal Opera House، وNike، وناسا، وBloomberg، وغوغل، وBeyoncé، والألعاب الأولمبية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2550874/TAIT_Soren_West.jpg