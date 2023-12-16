يوافق مجلس إدارة شركة SpiceJett على جمع ما يزيد عن 2,250 كرور روبية هندية من خلال إصدار أسهم حقوق الملكية/ضمانات الملكية

رأس المال الجديد سيعزز الوضع المالي لشركة SpiceJet ويوفر الموارد اللازمة للاستثمار في خطط النمو

غوروغرام، الهند, 16 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- وافق مجلس إدارة شركة SpiceJet Ltd. على زيادة رأس مال جديد يزيد عن 2,250 كرور روبية هندية (حوالي 270 مليون دولار أمريكي) من خلال إصدار أسهم ملكية للمؤسسات المالية، وشركات الاستثمار الأجنبي، وأصحاب الثروات العالية والمستثمرين من القطاع الخاص بهدف تعزيز القوة المالية لشركة الطيران وتسريع مسار نموها.

قام مجلس الإدارة، في قرار جماعي، بالنظر والموافقة على إصدار أسهم حقوق الملكية/ضمانات الملكية على أساس الاكتتاب الخاص، مع مراعاة موافقات المساهمين والموافقات التنظيمية حسب الاقتضاء.

تتألف الإصدارات التفضيلية المقترحة من مستثمرين مثل Elara India Opportunities Fund، وAries Opportunities Fund، وMahapatra Universal Limited، وNexus Global Fund، وPrabhudas Lilladher، وResonance Opportunities Fund وغيرها الكثير لإصدار أسهم حقوق الملكية وضمانات الملكية التي يبلغ مجموعها أكثر من 2,250 كرور روبية هندية.

سوف يسهم ضخ الأموال المقترح إلى حد كبير في تعزيز تواجد منتج SpiceJet والوصول إلى السوق وسيوفر أيضًا أساسًا ماليًا عميقًا. وسيكون رأس المال الذي تم جمعه فعالاً في تمويل مبادرات التوسع التشغيلي، بما في ذلك تعزيز الأسطول وتوسيع شبكة الطرق والتقدم التكنولوجي.

وصرح أجاي سينغ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة SpiceJet، قائلاً: "تهدف هذه العملية إلى جمع قدر كبير من الأموال، وهي مصممة لتعزيز الوضع المالي لشركة SpiceJet، وتعزيز القدرات التشغيلية، وتسوية القضايا العالقة ووضع شركة الطيران مرة أخرى في مكانة مناسبة لتحقيق النمو المستدام في قطاع الطيران الديناميكي".

وأعرب عن تفاؤله بشأن التأثير الإيجابي لهذه التطورات على مستقبل الشركة.

وأضاف "نحن واثقون من أن زيادة رأس المال هذه ستساعدنا على تحقيق هدفنا المتمثل في بناء شركة طيران عالمية المستوى في الهند. أنا شخصيًا أشكر جميع مساهمينا ، وجميع العاملين لصالح SpiceJet وجميع العاملين مع SpiceJet والذين انتظروا هذا اليوم بفارغ الصبر. وقال سينغ أيضًا: "لقد منحونا الوقت والفرصة للتغلب على مرحلة صعبة في تاريخنا، ونحن ممتنون لهم".

طلبت SpiceJet أكثر من 200 طائرة Boeing و737 طائرة Max.

نبذة حول SpiceJet:

SpiceJett هي شركة الطيران المفضلة في الهند والتي جعلت السفر الجوي في متناول عدد أكبر من الهنود أكثر من أي وقت مضى. SpiceJett هي شركة طيران معتمدة من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA-IOSA) وتقوم بتشغيل أسطول من طائرات Boeing 737 وQ-400 وهي واحدة من أكبر الجهات الفعالة الإقليمية في البلاد الذين يقومون بتشغيل رحلات يومية متعددة بموجب برنامج UDAN أو مخطط الترابط الإقليمي.