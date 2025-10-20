يوجرين تعقد قمة شركائها في الإمارات تحت شعار "Activate Your Connection" في دبي

الحدث يؤكد التزام الشركة بتعزيز حضورها واستثماراتها في المنطقة خلال ذروة فعاليات GITEX Global 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- أعلنت شركة UGREENالرائدة عالميًا في حلول الشحن والإلكترونيات الاستهلاكية، عن نجاحها في استضافة قمة شركاء الإمارات 2025 بفندق شانغريلا دبي تحت شعار "Activate Your Connection"، بمشاركة نخبة من الموزعين وتجار التجزئة والإعلاميين من مختلف أنحاء المنطقة.

الفعالية جاءت لتجسد التزام الشركة بتقوية علاقاتها الاستراتيجية في أسواق الإمارات، واستعراض أحدث ابتكاراتها التقنية.

الشراكة في صميم النجاح

أكدت UGREEN خلال القمة أن الشراكة هي أساس النجاح المستدام في المنطقة، حيث تسعى الشركة إلى بناء علاقات متينة وطويلة الأمد مع الموزعين والعملاء، وفتح آفاق جديدة للنمو المشترك داخل أسواق الإمارات .

الابتكار في دائرة الضوء

شهد الحدث معرضًا تفاعليًا استعرض أحدث ابتكارات UGREEN التقنية، ومن أبرزها :

سلسلة UGREEN Nexode Pro: تعتمد على شرائح GaNInfinity™ المتقدمة لتحقيق كفاءة أعلى في الشحن مع أمان فائق، وتأتي مزوّدة بشاشات TFT لعرض حالة الشحن بشكل لحظي .

سلسلة UGREEN MagFlow: مجموعة من شواحن Qi2 المغناطيسية بقدرة 25 واط ، توفر شحنًا سريعًا بثبات مغناطيسي فائق وتجربة استخدام آمنة ومريحة .

التزام استراتيجي بالمنطقة

تعد دبي محورًا رئيسيًا في استراتيجية UGREEN العالمية، إذ تمثل منطقة الشرق الأوسط نقطة انطلاق أساسية لتوسّع الشركة. وجاء تنظيم القمة بالتزامن مع فعاليات GITEX Global 2025 لتأكيد حضور الشركة في قلب المشهد التقني الإقليمي وتعزيز تواصلها مع الشركاء الرئيسيين .

رؤية نحو المستقبل

قالت جيسي فو، مديرة المبيعات الإقليمية في UGREEN:

" يُعتبر سوق الشرق الأوسط جزءًا محوريًا من استراتيجيتنا العالمية. نلتزم بتقديم منتجات مبتكرة تواكب احتياجات المستخدمين المحليين، والعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لاستكشاف مستقبل قائم على التعاون والنمو المشترك ."

نبذة عن UGREEN

تأسست UGREEN عام 2012 ، ونجحت في بناء سمعة عالمية بفضل منتجاتها التي تجمع بين الأداء العالي، والجودة، والتصميم العصري. وتخدم الشركة اليوم أكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الشواحن، وحلول الطاقة، والأدوات الذكية للإنتاجية .

في الشرق الأوسط، تتوفر منتجات UGREEN عبر الإنترنت على Amazon و Noon ، وفي المتاجر الكبرى مثل Virgin Megastore ، Jumbo ، Sharaf DG ، Emax ، Lulu ، واتصالات داخل الإمارات، بالإضافة إلى جرير وإكسترا ولولو وكارفور في المملكة العربية السعودية .

