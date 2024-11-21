يوم التصنيع في أفريقيا (AID) 2024: شركة Shanghai Electric تدعم التصنيع في أفريقيا من خلال تشغيل 28 مشروعًا لتوريد الطاقة نفذتها بالفعل

الشركة تحتفي بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين ليوم التصنيع في أفريقيا (AID) عبر سبعة عشر عامًا من الالتزام العميق بمشاريع نقل وتوزيع الطاقة في جميع أنحاء القارة

Shanghai Electric Powers African Industrialization with 17-Year Commitment to Energy Projects with Djibouti’s Railway Electrification Project Shown.

مدينة جيبوتي، دولة جيبوتي، 21 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- احتفالًا برحلتها التي استمرت 17 عامًا في أفريقيا، شركة Shanghai Electric (مؤشر بورصة هونغ كونغ: 2727، مؤشر بورصة شنغهاي: 601727) فخورة بالمساهمة في التصنيع وتطوير البنية التحتية للطاقة في المنطقة. منذ عام 2007، أكملت الشركة بنجاح 28 مشروعًا لتوريد الطاقة في جميع أنحاء البلدان الأفريقية، حيث شيدت 1,457.16 كيلومترًا من خطوط نقل الطاقة و51 محطة توليد كهرباء ومحطات فرعية. لقد أسفرت هذه الإنجازات عن توفير كهرباء للملايين يمكنهم الاعتماد عليها، ما ساهم في دفع عجلة التقدم الصناعي وتحسين سبل العيش في أفريقيا النابضة بالحياة.

قال Yang Xinghai، كبير المديرين التنفيذيين في شركة Shanghai Electric: "لقد أسفر التصنيع في أفريقيا عن نمو غير مسبوق في الطلب على الطاقة. إن تأسيس منشآت تزويد الطاقة لا يعد أمرًا حيويًا للتنمية فحسب، بل أيضًا يضمن توفر سبل عيش للناس. وتفخر شركة Shanghai Electric بالتعاون مع الشركاء الأفارقة لبناء قارة حديثة ومزدهرة".

تزويد أفريقيا بالطاقة: رحلة من النمو والابتكار

على مدى السنوات الـ 17 الماضية، استطاعت Shanghai Electric توسيع بصمتها من شمال أفريقيا إلى شرق وغرب أفريقيا، وتطوير وتسليط الضوء على مجموعة متنوعة من مشاريع النقل والتوزيع، من بين أمور أخرى:

إمداد السكك الحديدية في جيبوتي بالكهرباء (2014): قامت شركة Shanghai Electric ببناء محطة فرعية بقدرة 230 كيلو فولت ووصلت 83.85 كيلومترًا من خطوط نقل الطاقة لتزويد السكك الحديدية بين أديس أبابا وجيبوتي بالطاقة.

شبكة النقل في إثيوبيا (2008): قدمت شركة Shanghai Electric ثمانية مشاريع رئيسية للهندسة والتوريد والبناء ( EPC ) في إثيوبيا، وتشمل مشروع خط نقل الكهرباء من بيليز إلى سد بحر دار ( BBDA ) بقدرة 400 كيلو فولت، وأنظمة نقل الكهرباء لسد النهضة، وإمدادات الطاقة للسكك الحديدية من إثيوبيا إلى جيبوتي. إجمالًا يشمل الجهد المبذول 1,115 كيلومترًا من خطوط نقل الطاقة عالية الجهد و11 محطة فرعية.

تجديد المناطق الحضرية في أنغولا (2020): قامت شركة Shanghai Electric بتحديث شبكات الكهرباء متوسطة ومنخفضة الجهد في مدينة هوامبو ومدينة كالا، ما عاد بالفائدة على مليون نسمة والمئات من الشركات مع كهرباء مستقرة ومحسنة.

تحديث الشبكة في نيجيريا: في مدينة لاغوس، قامت شركة Shanghai Electric بتحديث عشر محطات فرعية قديمة، ما عزز جودة الكهرباء بشكل كبير لكل من المستخدمين للأغراض السكنية والتجارية. بالإضافة إلى ذلك، أكملت محطتين فرعيتين هامتين بقدرة 330/132 كيلو فولت و132/33 كيلو فولت، هما محطة Egbin الفرعية ومحطة Makogi الفرعية، في شمال نيجيريا، وقد استفاد منهما أكثر من 500,000 نسمة.

مع استمرار أفريقيا في رحلتها نحو تحقيق جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، ما تزال شركة Shanghai Electric ملتزمة بتوفير حلول طاقة مبتكرة وتعزيز التنمية المستدامة. تعمل شركة Shanghai Electric دائمًا على توظيف المواهب المحلية، وتوليد فرص عمل كبيرة وتعزيز النمو الاقتصادي. من خلال العمل عن كثب مع الحكومات المحلية وشركاء الصناعة، تتمنى Shanghai Electric مستقبلًا أكثر إشراقًا وبه كهرباء مستمرة لأفريقيا.

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