يونايتد إيماجينج تستعرض تضافر جهود المجموعة وتعزّز التعاون العالمي في معرض الصحة العالمي WHX 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- شاركت يونايتد إيماجينج، وهي شركة عالمية رائدة ومبتكرة في تقنيات التصوير الطبي المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول الرعاية الصحية الذكية، في معرض الصحة العالمي (WHX) 2026 بجناح هو الأكبر حجمًا في المعرض، حيث استعرضت قوة محفظتها المتكاملة وتضافر جهود المجموعة. وكان من أبرز الفعاليات الإطلاق الأول لعائلة أجهزة الموجات فوق الصوتية uSONIQUE، إلى جانب تعزيز التعاون مع المستشفيات والمؤسسات الصحية الرائدة في مختلف أنحاء العالم.

يمثّل هذا الإطلاق في WHX 2026 الظهور الرسمي الأول لعائلة أجهزة الموجات فوق الصوتية uSONIQUE في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستنادًا إلى منصة الموجات فوق الصوتية الذكية الجديدة uEDGETEC، تقدّم uSONIQUE حلولًا شاملة للتصوير العام، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وصحّة المرأة، وتطبيقات نقطة الرعاية. تركّز uSONIQUE تركيزًا كبيرًا على تبسيط سير العمل وتوفير المساعدة الذكية؛ فبدءًا من التعرّف التلقائي على المسبار ومرورًا بالحصول على الصور والقياس الكمي الآلي وإعداد التقارير، يمكن أتمتة العديد من الخطوات الروتينية، مما يلغي الإجراءات اليدوية غير الضرورية لفنيّي التصوير بالموجات فوق الصوتية. ويساعد ذلك في توحيد الفحوصات وتقليل عبء العمل اليدوي بشكل كبير. ويجمع النظام بين مجموعة غنية من الأدوات الكمية وتصميم مريح وواجهة استخدام بديهية، بما يدعم الدقة والكفاءة في الممارسة السريرية اليومية.

في مجال التصوير بالرنين المغناطيسي، تعرض يونايتد إيماجينج جهاز uMR Astra، وهو نظام تصوير بالرنين المغناطيسي عالي الجودة بقوة 3 تسلا، مصمَّم ليكون حلًا متكاملًا للرعاية. وبفضل جيل جديد تمامًا من بنية الترددات اللاسلكية وميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يوفّر النظام حلولًا مخصّصة لمختلف المستخدمين على امتداد رحلة التصوير بالرنين المغناطيسي. فبالنسبة للمرضى، تضمن ملفات SuperFlex كاملة الحجم، والملفات القابلة للارتداء والقابلة للتكيّف بالكامل، وبيئة الراحة الحسيّة المتكاملة، تجربة تصوير بالرنين المغناطيسي مريحة وهادئة. وبالنسبة للفنيين، يوفّر سير عمل يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويغطي العملية بأكملها، إلى جانب تصميم ملفات خفيفة الوزن من دون أجزاء متأرجحة، سير عمل مبسّطًا وفعّالًا. أمّا بالنسبة للأطباء، فيقوم حل الذكاء الاصطناعي الحصري بمراقبة التشوّهات وإزالتها طوال عملية التصوير، وبالاشتراك مع الملفات عالية القنوات وعالية الكثافة، يتيح النظام حلولًا سريرية شاملة وحصرية لمجموعة واسعة من الاحتياجات التشخيصية.

في مجال التصوير المقطعي المحوسب، تسلّط يونايتد إيماجينج الضوء على جهاز uCT SiriuX، وهو نظام تصوير مقطعي محوسب مزدوج التغطية وعالي الدقة للغاية. ويتميّز النظام بهيكل جانتري خاص مزدوج الحلقات يدمج كاشفات Ultrix مزدوجة واسعة تغطي مجالًا محوريًا قدره 16 سم، وأنبوبين للأشعة السينية مزوّدين بمحامل من معدن سائل، مما يتيح تصويرًا ديناميكيًا رباعي الأبعاد عالي الدقة للقلب بالكامل وتصويرًا ديناميكيًا متزامنًا للعضو بأكمله. وفي تقييم الصمام الأبهري، يتيح uCT SiriuX تصورًا ديناميكيًا ثلاثي الأبعاد بديهيًا قبل إجراءات تركيب صمام أورطي عبر القسطرة (TAVR)، مع تقليل ضبابية الحركة والتشوّهات الناتجة عن المعادن، وتحسين تصور الصمامات الاصطناعية الحيوية ودعم الكشف المبكر عن مضاعفات ما بعد تركيب الصمام الأورطي عبر القسطرة.

في مجال التصوير الجزيئي، تسلّط يونايتد إيماجينج الضوء على عائلة أجهزة uMI Panvivo PET/CT. ويمكن توسيع uMI Panvivo ES/EX، ذات مجال الرؤية المحوري (AFOV) البالغ 53 سم و71 سم على التوالي، انطلاقًا من uMI Panvivo بالاستفادة من تصميم الكاشفات المعيارية ونظام التبريد الهوائي، بما يوفّر أداءً قويًا ويعزّز القدرات السريرية والبحثية، ولا سيّما في تصوير اتصال الدماغ بالقلب، ومحور الأمعاء والدماغ، وتقييم علاج الإيتريوم-90، وفحوص مرضى الأطفال. ويجعل التكامل الكامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي من هذه المنصة أداة قوية لتحقيق الكفاءة المثلى وتعزيز الثقة التشخيصية. والأهم من ذلك، أن الترقية في الموقع، التي تُجرى داخل الغرفة نفسها، تضمن انتقالًا سريعًا وسلسًا يحافظ على قيمة الاستثمار في المستقبل.

تمتد قدرات الشركة إلى ما هو أبعد من التصوير لتغطية السلسلة الكاملة من الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل. ففي مجال العلاج الإشعاعي، يتيح جهاز uRT-linac 506c، الذي يدمج ماسحًا تشخيصيًا للتصوير المقطعي المحوسب مباشرة في المعجّل الخطي، الاستخدام المباشر لبيانات التصوير المقطعي المحوسب عالية الدقة في تخطيط العلاج الإشعاعي وتوجيهه. ويقود العلاج التكيفي الفوري المدعوم بالذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في نموذج العلاج الإشعاعي. كما يعمل سير العمل الذكي "الكل في واحد" على تبسيط عملية العلاج، وتقليص مدّتها من أيام إلى دقائق، وتحسين مستويات الرعاية للمرضى في حالات الطوارئ.

وفي مجال إدارة الصحة، أطلقت يونايتد إيماجينج خطّها من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء ذات الدرجة الطبية، بما في ذلك جهاز uOrigin Hearing Aid، ونظام مراقبة مستوى الجلوكوز المستمر uCGM، وكلاهما مدعوم بتقنيات ذكاء اصطناعي مدمجة، بما يتيح إدارة صحية شخصية وذكية، ويرتقي بإدارة الصحة الشخصية من مستوى الأجهزة الاستهلاكية إلى المعايير الطبية المهنية.

وقد أظهرت شركة يونايتد إيماجينج إنتليجنس United Imaging Intelligence (UII)، وهي شركة تابعة ليونايتد إيماجينج ومتخصّصة في حلول الذكاء الاصطناعي، كيف تسهم محفظتها الشاملة من حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية الذكية على مستوى العالم. ففي WHX 2026، سلّطت UII الضوء على بوابة uAI Clinical Portal (uCP)، التي تضمّ أكثر من 60 تطبيقًا للذكاء الاصطناعي تغطي مختلف تقنيات التصوير ومجالات الأمراض. كما عرضت UII منصة uAI Research Portal (uRP)، وهي منصة لا تتطلّب كتابة أي شيفرات برمجية، وتعمل على تبسيط سير عمل تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتسريع الاكتشافات البحثية. علاوة على ذلك، توفّر بوابة uAI Quality Control Portal (uQP) تحليلاً لجودة الصور الإشعاعية في الوقت الفعلي وبأثر رجعي، مما يساعد على تقليل عمليات المسح المتكررة ورفع جودة التصوير عبر مختلف المؤسسات. وإضافة إلى ذلك، يحوّل حل uMetaGenesis بيانات تشغيل المعدات إلى رؤى عملية في الوقت الفعلي، بما يتيح تبنّي استراتيجيات صيانة استباقية وتقليل أوقات توقّف أجهزة التصوير عن العمل بشكل غير مخطَّط له. كما توسّع UII محفظتها من حلول الذكاء الاصطناعي لتشمل تقنيات التصوّر المتقدّم؛ إذ يتيح حل uAI MERITS Gesture-Controlled 3D Visualization، المدعوم بتقنية العرض فائق الواقعية 7DGS وشاشة عرض ثلاثية الأبعاد متقدمة، تصورًا بديهيًا للصور الطبية بدون نظارات، من خلال التحكّم الدقيق بها عبر إيماءات اليد.

وخلال فعاليات WHX، ربطت يونايتد إيماجينج بين مؤسسات الرعاية الصحية العالمية الرائدة لتعزيز التعاون، وقدّمت ابتكارات وحلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفّر قيمة سريرية حقيقية، مع بناء شراكات استراتيجية جديدة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وفقًا للاحتياجات المحلية.

وتشارك مستشفى Zhongshan (تشونغشان)، وهي واحدة من المستشفيات العامة من الدرجة الثالثة (الفئة أ) في الصين، في تطوير ونشر وكلاء للذكاء الاصطناعي الطبي تغطي سيناريوهات متعددة بالتعاون مع يونايتد إيماجينج، وتشمل هذه السيناريوهات: طب الأشعة، وطب الأشعة التداخلي، والجراحة، وخدمة العملاء، والسجلات الطبية الإلكترونية، وإدارة ضبط الجودة، مما يتيح ممارسة سريرية ذكية عبر مختلف الأقسام.

وفي مستشفى Renji التابع لكلية الطب بجامعة Shanghai Jiao Tong، وهو مستشفى يزيد تاريخه على 180 عامًا، يستخدم مركز علاج إشعاعي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مركزًا ذكيًا قائمًا على الحوسبة السحابية من يونايتد إيماجينج لرقمنة سير عمل العلاج الإشعاعي بالكامل. ويتم إنجاز تحديد محيط الهدف وتخطيط العلاج وضبط الجودة في غضون دقائق، في حين يتيح التكامل مع نظام CT-linac تنفيذ علاج إشعاعي تكيفي فوري، يجمع بين التصوير وتعديل خطة العلاج والتسليم الدقيق للجرعة الإشعاعية في جلسة واحدة، بما يعزّز الكفاءة ويُحسّن رعاية مرضى السرطان على نحو فردي. كما سيعمل المركز بوصفه مركزًا محوريًا للمرضى الدوليين في شنغهاي، حيث يقدّم علاجات إشعاعية مخصّصة للمرضى من جميع أنحاء العالم.

وتتعاون جامعة بكين للعلوم الصحية، وهي إحدى أبرز المؤسسات الطبية في الصين، مع يونايتد إيماجينج لإدخال مجموعة من الحلول المبتكرة التي تدعم الرعاية الدقيقة وتطوير المستشفيات الذكية. ويشمل نطاق التعاون كلاً من التصوير المتقدّم، والعلاج الإشعاعي التداخلي الذكي، وإدارة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والعلاج الإشعاعي في حالات الطوارئ، بهدف تحسين الكفاءة السريرية وتجربة المرضى وجودة الرعاية في سيناريوهات متعددة.

كما أقامت يونايتد إيماجينج شراكات مع مؤسسات مرموقة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مستشفى Lilavati ومركز الأبحاث، وSelgate Healthcare، ومستشفى جامعة Kmiyo، ومستشفى Novacare، ومجموعة Oncu، وSezin Medical Imaging، مما يؤكّد التزام الشركة بتحقيق رعاية صحية متكافئة للجميع.

* ليست كل المنتجات متاحة في جميع الأسواق. قد يختلف مدى التوافر حسب المنطقة، وتخضع المواصفات للتغيير.