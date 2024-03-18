يونايتد سولار تضع حجر الأساس لمصنع البولي سيليكون في ميناء صحار والمنطقة الحرة

الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تصل إلى ١٠٠ ألف طن سنويًا..

صحار، سلطنة عُمان, 18 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة يونايتد سولار عن وضع حجر الأساس لمصنعها للبولي سيليكون في ميناء صحار والمنطقة الحرة بسلطنة عُمان. وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.35 مليار دولار أمريكي، سيكون هذا المشروع البارز ضمن أكبر المشاريع في القطاع على مستوى العالم والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستصل سعته الإنتاجية إلى 100,000 طن سنوياً. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع في عام 2025م حيث يُجسد رؤية الشركة الطموحة لتحقيق المزيد من النمو والتطور المستدام.

United Solar Holding Inc. announces groundbreaking polysilicon project in SOHAR Port and Freezone United Solar Holding Inc. announces the laying of the foundation stone for its polysilicon factory in SOHAR Port and Freezone

ويأتي مصنع البولي سيليكون كخطوة مهمة ومحورية للارتقاء بصناعة ألواح الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات ووحدات الطاقة الشمسية عالية الجودة، ومن المؤمل أن يساهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي المحلي وتطوير قطاع الصناعة بما يتماشى مع الجهود التي يبذلها ميناء صحار والمنطقة الحرة لتعزيز قطاع الطاقة النظيفة.

هذا وسيعزز مصنع البولي سيليكون مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كلاعب رئيسي في شبكة التجارة العالمية؛ إذ يسهّل الوصول إلى الأسواق العالمية ويجذب قطاعات الشق السفلي بما في ذلك قطاعات تصنيع مكونات الطاقة الشمسية والصناعات الحديثة ذات الصلة. وإضافة إلى ذلك، تتمتع منطقة صحار الحرة بموقعٍ استراتيجي فريد وبنية أساسية متطورة تضمن رابطاً متيناً بميناء صحار الذي يشكل بدوره حلقة وصل بارزة مع الأسواق الإقليمية وشبكة بحرية واسعة النطاق ووصول سلس للمواد الخام والبنية الأساسية في سلطنة عُمان منها المرافق المتنوعة والكهرباء والمياه. هذا وتعزز هذه المزايا ايضاً ما يقدمه ميناء صحار والمنطقة الحرة من خلال خدمات المحطة الواحدة، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لسلطنة عمان كتلك الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تكلفة الطاقة التنافسية.

جديرٌ بالذكر أن المنطقة الحرة بصحار تضم حالياً العديد من المشاريع والصناعات من نحو 53 دولة مما يؤكد مكانتها كمحرك فاعلٍ للتنويع الاقتصادي. وفي عام 2023م، شهد إجمالي الاستثمارات بالمنطقة نمواً بنسبة 30%، وارتفع إشغال الأراضي بنسبة 19% مقارنة بعام 2022م. وبعد استغلال 85% من مساحات المرحلة الأولى، يتم في الوقت الراهن تطوير المرحلة الثانية بمساحة إجمالية تصل إلى 675 هكتاراً بهدف تلبية الطلب المتزايد على المساحات الصناعية والتجارية.

نبذة عن ميناء صحار والمنطقة الحرة:

بصفته أحد أسرع المشاريع الصناعية واللوجستية المتكاملة نموًا في العالم، يواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة الاستفادة من موقعه الاستراتيجي وخدماته، وهو ما يضعه كمركز لوجستي رئيسي داخل المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، فضلا عن تكامل خبرات ميناء روتردام ومجموعة أسياد، والذي أدى إلى تمييزه كأحد أبرز المشاريع العملاقة في السلطنة، حيث يحتضن مركزا متكاملا للخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والمعادن، بالإضافة إلى أول محطة وميناء خاص للزراعة في المنطقة. وقد أصبح الميناء اليوم وبعد 20 عامًا من التشغيل بمثابة الواجهة الرئيسية للاستيراد والتصدير في سلطنة عمان، مما يسهم مباشرة بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، إلى جانب توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يقدر بـ 36,000 فرصة. كما تقوم الشركة بقيادة عملية تطوير وتحديث البنية الأساسية اللوجستية للسلطنة، وتعزيز أهداف التنويع الاقتصاد لرؤية عمان 2040

لمزيد من المعلومات حول ميناء صحار والمنطقة الحرة، يرجى زيارة soharportandfreezone.om .

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