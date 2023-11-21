يُختتم أسبوع MedaWeek برشلونة 2023 بدعوة إلى التنمية الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط وسط حالة من عدم اليقين والصراعات

· كان الإقبال ناجح في أسبوع MedaWeek برشلونة 2023، أسبوع البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين من أكثر من 25 دولة، الذي عقد في مبنى Llotja de Mar الشهير في 15 و 16 نوفمبر.

· المنتديات الـ 12 للقمة تناولت التحديات الرئيسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مثل تغير المناخ والتحول الرقمي وريادة الأعمال النسائية والانتقال المستدام وفرص الأعمال في التمويل الإسلامي والصحة وصناعة النسيج والسياحة.

The Mediterranean Women Entrepreneurs Forum in MedaWeek Barcelona 2023

· تعلن رابطة غرف التجارة والصناعة في البحر الأبيض المتوسط (ASCAME) عن خطط لتأسيس مجلس إقليمي لتغير المناخ في البحر الأبيض المتوسط واتفاقية متعددة الأطراف تشمل مختلف المؤسسات لمعالجة الفجوة الإقليمية في التحول الرقمي وتنظيم قمة القادة الاقتصاديين للقارات الثلاث في مصر في عام 2024 والشراكة مع المجلس العام للبنوك الإسلامية لتعزيز صناديق تمويل المناخ والاستدامة في المنطقة.

برشلونة، إسبانيا، 21 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- حضر إجمالي 1200 شخص شخصيًا، وانضم 500 آخرون عبر البث، وهم من أكثر من 25 دولة من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وأفريقيا، وجميعهم شاركوا في النسخة السابعة عشرة من MedaWeek، أسبوع القادة الاقتصاديين من البحر الأبيض المتوسط، والذي عقد في Llotja de Mar في برشلونة يومي 15 و 16 نوفمبر. هذا الحدث، الذي تنظمه رابطة غرف التجارة والصناعة في البحر الأبيض المتوسط (ASCAME) بالتعاون مع غرفة التجارة في برشلونة، هو القمة الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط. على الرغم من الأزمة الجيوسياسية الحالية في المنطقة، نجحت في حشد وجمع مؤسسات البحر الأبيض المتوسط الرئيسية.

وعلى مدار يومي MedaWeek برشلونة 2023، تناقش قادة هذه المؤسسات، إلى جانب رواد الأعمال من مختلف القطاعات والخبراء الدوليين، وقدموا حلولًا للتحديات الحالية في البحر الأبيض المتوسط، في المنتديات الـ 12 التي عقدت. وتشمل هذه التحديات تغير المناخ، والاتصال الرقمي في بلدان المنطقة، وريادة الأعمال النسائية، والانتقال المستدام، وفرص الأعمال في قطاعات مثل التمويل الإسلامي والصحة والسياحة.

واتفق جميع المشاركين على أن "هذه التحديات لن يتم التصدي لها بنجاح ما لم نجد السلام من خلال الوسائل الدبلوماسية في منطقتنا". هذا ما أوضحه Anwar Zibaoui، المنسق العام لـ ASCAME، وأكمل: "لقد كان تحديًا كبيرًا عقد MedaWeek عندما تكون هناك حرب وعنف في بعض دول المنطقة". وفي رأيه أن "المشاركة الكبيرة التي قد حظينا بها من القطاع الخاص الإقليمي هي التزام بتنمية وبناء جسور التفاهم والسلام في المنطقة". استغل أحمد الوكيل، رئيس ASCAME، هذا التجمع للقادة الاقتصاديين المتوسطيين في برشلونة للدعوة إلى "المزيد من تدابير الحماية والتعاون وتعزيز التعددية والتحالفات".

اتفاقيات ASCAME الجديدة لتعزيز القدرة التنافسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط

خلال أسبوع MedaWeek برشلونة 2023، أعلنت ASCAME عن العديد من المبادرات التي ستؤثر على الازدهار والتنمية المستدامة في المنطقة. أولاً، سيتم تأسيس مجلس إقليمي لتغير المناخ في البحر الأبيض المتوسط، يهدف إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص والتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني في هذه المعركة الجماعية التي تشمل المنطقة بأكملها.

ثانيًا، تتخذ ASCAME خطوة مهمة إلى الأمام لمعالجة الفجوة الرقمية بين شركات البحر الأبيض المتوسط. كما هو موضح في العديد من جلسات أسبوع MedaWeek برشلونة 2023، ستساهم زيادة الاتصال الرقمي بين دول البحر الأبيض المتوسط في ارتفاع معدلات ريادة الأعمال النسائية وتحسين معدلات التوظيف في البلدان النامية وتسهيل الانتقال المستدام الضروري بما في ذلك دمج التقنيات الخضراء في جميع القطاعات الإنتاجية. خلال هذه الجلسات، على سبيل المثال، قدمت Digital Realty، أكبر مزود للسحابة ومركز البيانات المحايد، مشروعها للربط البيني الرقمي بين جميع دول البحر الأبيض المتوسط من خلال الكابلات البحرية. تخطط Digital Realty بحلول عام 2027 أن تزيد قدرة الكابلات البحرية لنقل البيانات في البحر الأبيض المتوسط عشرة أضعاف.

أعلنت ASCAME عن تنظيم قمة القادة الاقتصاديين للقارات الثلاث - إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط - المقرر عقدها في مصر في مايو 2024. ستكون فرصة جديدة لمناقشة وإيجاد حلول مشتركة للتحديات مثل تأثير السياق الجيوسياسي على اقتصاد البحر الأبيض المتوسط، وأحدث الاتجاهات التكنولوجية التي تحول الصناعات والقطاعات، والممرات الجديدة المتوقعة عالميًا والتي ستجعل البحر الأبيض المتوسط مركزًا رئيسيًا.

أخيرًا، قد أعلنت ASCAME عن اتفاقها مع المجلس العام للبنوك الإسلامية في جميع أنحاء العالم للتعاون في تعزيز المبادرات التي تدعم تمويل المناخ وتعزيز المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

نبذة عن ASCAME: رابطة غرف التجارة والصناعة في البحر الأبيض المتوسط (ASCAME) هي منظمة دولية غير ربحية تمثل القطاع الخاص في البحر الأبيض المتوسط. وهي تجمع بين غرف التجارة والصناعة والكيانات المماثلة من 23 دولة على ضفتي المنطقة وتدافع عن مصالح القطاع الخاص وملايين الشركات.

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Susana García

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