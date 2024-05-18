يُعلن معرض HIVE للأثاث عن نسخته الرابعة باستضافة 215 شركة عرض عالمية

• يشهد سوق الأثاث في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا متزايدًا، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات قدرها 14 مليار درهم في عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- يعلن معرض Hive Furniture Show، الحدث المخصص الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يركز على مراكز البيع الكبرى وتجار الجملة، عن نسخته الرابعة مع 215 شركة عرض عالمية ستعرض مجموعاتها التي تشمل قطع الأثاث للمكاتب وغرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم والأثاث الخارجي. ستعود نسخة 2024 إلى مركز إكسبو الشارقة من 21 إلى 24 مايو.

سيتيح معرض Hive Furniture Show، الذي يعرض أثاثًا مختارًا بصورة رائعة من جميع أنحاء العالم، للمشترين من أكثر من 45 دولة الفرصة لاستكشاف أحدث اتجاهات الأثاث وبناء شبكة علاقات مع مصنعين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

يقدم المعرض أيضًا مؤتمر Hive Conclave لأول مرة، الذي يستضيف اللاعبين البارزين في مجال صناعة الأثاث لإلقاء الضوء على أحدث الاتجاهات وتسليط الضوء على رؤى صناعة الأثاث في المنطقة.

قال Gautam Mulani، المؤسس المشارك لمعرض Hive Furniture Show: "نتطلع إلى استضافة النسخة الجديدة من معرض Hive Furniture Show، ونأمل أن نكون قادرين على تنمية المعرض كل عام لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة. إن سوق الأثاث في دولة الإمارات العربية المتحدة حيوي ويشهد نمواً نتيجة لارتفاع الدخل وزيادة تعداد السكان، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الوجهة المفضلة للمغتربين للعمل والعيش فيها".

قال Manish Bhatia، المؤسس المشارك لمعرض Hive Furniture Show: "إن حجم سوق الأثاث في دولة الإمارات العربية المتحدة يتزايد في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يولد إيرادات قدرها 14 مليار درهم في عام 2024 بمعدل نمو سنوي قدره 0.67٪ (CAGR 2024-2029). في Hive، نحن جاهزون لتلبية احتياجات المستهلكين من خلال تزويدهم بأفضل المنتجات والتصاميم من كبار المصنعين في جميع أنحاء العالم. نحن واثقون من أن معرض Hive Furniture Show سوف ينمو أكثر خلال السنوات المقبلة لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد على الأثاث عالي الجودة".

يعد قطاع الأثاث في دولة الإمارات العربية المتحدة واحدًا من القطاعات الرئيسية التي رفعها قطاع العقارات. مع زيادة الطلب على العقارات السكنية، يزيد المستهلكون من إنفاقهم على تجديد المنازل، مثل غرف المعيشة والمطبخ، ويستثمرون في منتجات أثاث ذات جودة أعلى.

مع تشكيلة مثيرة للإعجاب من العارضين والإضافات المبتكرة مثل Hive Conclave، يَعِد هذا الحدث بأن يكون منصة استثنائية للاعبين في مجال الصناعة ومحبي الأثاث على حد سواء.