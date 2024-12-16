يُقدم جهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من HUAWEI تجربة إنتاجية بدون ورق بكل سهولة

يحتوي جهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من هواوي على شاشة PaperMatte[1] المريحة للعينين مزودة بميزات تعزيز الإنتاجية بما في ذلك تطبيق HUAWEI Notes المحسّن. مصمم خصيصًا للطلاب والعاملين في المكاتب ذات المهام الخفيفة، كما يتيح هذا التابلت متعدد الاستخدامات للمستخدمين القدرة على العمل دون الحاجة إلى ورق مع تحسين الكفاءة في المواقف اليومية، سواء في المدرسة أو المنزل أو أثناء التنقل.

استمتع بتجربة بصرية مذهلة مع شاشة اللمس السلسة من PaperMatte لجهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من هواوي

مع شاشة FullView مقاس 11.5 بوصة من هواوي بدقة 2200 × 1440 ومعدل تحديث عالي 120 هرتز[2]، فإن جهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من هواوي يرتقي بمستوى المهام لتصير غير ورقية، مع تجربة مشاهدة سلسة وحية خلال التعلم والقراءة.

باستخدام تقنية النقش المضادة للتوهج على المستوى النانوي، تقلل شاشة PaperMatte من الانعكاسات، مما يوفر تجربة بصرية أكثر راحة ونعومة حتى مع الاستخدام االطويل. حصلت شاشة PaperMatte على شهادة الخلو من الانعكاسات (Reflection-Free) من TÜV Rheinland وشهادة الشاشة الشبيهة بالورقة (Paper Like Display) من TÜV Rheinland، بالإضافة إلى شهادة انخفاض التعب البصري (Low Visual Fatigue) من SGS، ما يساهم بفعالية في تقليل انعكاس الضوء المحيط مع الحفاظ على تباين ثابت وملمس يشبه الورق. من خلال تقليل التعب البصري وتقديم حماية فعالة للعين، فإنه يضمن الراحة والسهولة، سواء كنت تقرأ أو تدرس.

يستخدم وضع الكتاب الإلكتروني الملون Colour eBook Mode[3] خوارزمية رسم الألوان الخاصة بشركة هواوي لموازنة سطوع شاشة PaperMatte وتدرج الألوان ودرجة حرارتها. مثالي للاستمتاع الكامل برواياتك المصورة المفضلة والمجلات، حيث يعيد إنتاج الألوان الزاهية والملمس الغني للكتب الورقية بشكل دقيق، ما يوفر إحساسًا يشبه الورق ويجعل الصور تنبض بالحياة.

لأنها متوافقة مع حزمة M-Pencil من هواوي (الجيل الثالث)[4]، تتيح شاشة PaperMatte انزلاق رأس القلم بسلاسة عبر السطح، ما يوفر توازنًا مثاليًا بين التخميد المعتدل والاهتزاز الخفيف. مع صوت لطيف ناتج عن الاحتكاك بين القلم والشاشة، ما يحاكي تجربة الكتابة الحقيقية بالقلم على الورق.

طوّر ملاحظاتك مع مزامنة الصوت في الوقت الفعلي على تطبيق HUAWEI Notes

الميزة الجديدة لفتح الملاحظات المتعددة Multi-note تتيح لك فتح عدة ملاحظات في وقت واحد، ما يسهل التبديل بينها بسلاسة ودون أي عناء. حسّن جلسات الدراسة بشكل أكبر من خلال الاستفادة من ميزة انقسام االشاشة بلمسة واحدة (One-touch split-screen) لعرض الملاحظات ومقارنتها جنبًا إلى جنب بسهولة.

توفر ميزة Note Replay حلًا جديدًا وفعّالًا لتسجيل الملاحظات، من خلال استخدام تقنية معالجة الصوت المتقدمة لمزامنة التسجيلات الصوتية مع الملاحظات المكتوبة بخط اليد في الوقت الفعلي. عند النقر على الملاحظة المكتوبة بخط اليد، سيتم مزامنة الصوت فورًا، ما يضمن الوصول السريع والسلس إلى المحتوى ذي الصلة.

اجعل مشاركة الملاحظات مع الزملاء والأصدقاء أسهل بكثير باستخدام ميزة المشاركة السلسة. باستخدام تنسيق hinote الحصري، يمكن للمستلمين تعديل ملاحظات الاجتماعات المشتركة وأفكار المشاريع بسهولة، ما يضمن بقائها مفهومة ومفيدة. بسّط سير عملك الرقمي من خلال مشاركة الملاحظات بسهولة، ما يعزز التعاون ويزيد الكفاءة.

استفد من القوة الكاملة لإنتاجية شبيهة بجهاز الكمبيوتر لجهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من هواوي

يقدم جهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من هواوي تجربة تشبه الكمبيوتر مع إمكانية الوصول إلى تطبيقات سطح المكتب الأصلية مثل WPS Office[5] Spreadsheet من مستوى الكمبيوتر الشخصي، والتغلب على قيود التطبيقات المحمولة. تدعم ميزة النوافذ العائمة المتعددة (Floating Multi-Window)[6] تعدد المهام وإدارة النوافذ بشكل مشابه لأجهزة الكمبيوتر، بينما تتيح ميزة التنسيق بين النوافذ المتعددة (Multi-Screen Collaboration) للمستخدمين استخدام الجهاز اللوحي كشاشة ثانية أو نقل الملفات بين الجهاز اللوحي والهاتف بسهولة.

أكمل منصة عملك باستخدام لوحة المفاتيح الذكية من HUAWEI[7]، والتي تأتي في وضعين لسهولة الإبداع أثناء التنقل أينما كنت.

تم تصميم نمط اللابتوب لاستخدامات الكمبيوتر المكتبي، حيث يوفر للعاملين في المكاتب إعدادًا مريحًا لإنشاء العروض التقديمية والاقتراحات بكفاءة ومن زاوية ميل مريحة.

في النمط المقسوم ، يتميز هذا التصميم المكوّن من قطعتين بلوحة مفاتيح قابلة للفصل وحامل لوحة قوي، ما يثبت جهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من هواوي بأمان في مكانه. يقدم دعماً هيكلياً قوياً للظهر، ما يتيح للمستخدمين الكتابة بشكل مريح في أوضاع مختلفة، بما في ذلك على الركبتين.

سيتوفر جهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من هواوي قريبًا على منصات هواوي الرسمية عبر الإنترنت ومحلات التجزئة المادية. مع سعر يبدأ من 299 يورو، تفضل بزيارة منافذ البيع المحلية لديك للحصول على تفاصيل كاملة عن المنتج.

[1] جهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة إصدار PaperMatte من هواوي هو النموذج الوحيد الذي يدعم شاشة PaperMatte. [2] يدعم جهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من هواوي معدل تحديث شاشة أقصى يصل إلى 120 هرتز. قد يختلف معدل تحديث الشاشة حسب التطبيق أو اللعبة التي تختار. [3] تدعم جميع طرازات جهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من هواوي وضع الكتاب الإلكتروني الملون، لكن جهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة إصدار PaperMatte من هواويI يوفر تجربة بصرية محسنة. [4] تُباع حزمة M-Pencil من HUAWEI (الجيل الثالث) بشكل منفصل عن جهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من هواوي. لاستخدام حزمة M-Pencil من هواوي (الجيل الثالث) على جهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من هواوي، يرجى ربط حزمة M-Pencil من هواوي (الجيل الثالث) وجهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من هواوي بشاحن M-Pencil من HUAWEI. لمزيد من التفاصيل حول M-Pencil من هواوي (الجيل الثالث)، يرجى زيارة بائع التجزئة المحلي لديك. [5] هذه الميزة متوفرة فقط في بعض البلدان والمناطق. تخضع الميزات المدعومة للتغيير دون إشعار بسبب التغييرات في الشراكات والتصريحات والشروط التجارية والاعتبارات الفنية. [6] هذه الميزة متوافقة فقط مع تطبيقات معينة وسيتم تحديث قائمة التطبيقات المدعومة بانتظام. تُستخدم تأثيرات الميزة كمرجع فقط. قد تختلف الواجهة والتجربة العامة لهذه الميزة اعتمادًا على المنتج المحدد. [7] تُباع لوحة المفاتيح الذكية من هواوي بشكل منفصل عن جهاز MatePad مقاس 11.5 بوصة من هواوي. لمزيد من التفاصيل حول لوحة المفاتيح الذكية من هواوي، يرجى زيارة بائعي التجزئة المحلي لديك.

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