٥ استفادات من فعالية شركة انترن لابز للتسيوق

دبى، الامارات العربية المتحدة, 11 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أطلق العنان - التجربة / الانغمار، هي مستقبل التسويق. هذا الحدث الذي تجمع فيه ابرز العقول في مجال التسويق في دبي، الامارات العربية المتحدة من أجل هدف الاستطلاع و المناقشة في الاحتمالات اللامحدودة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و الواقع الافتراضي في التسويق. هذه التجربة الغامرة هدفت الى بدء الحديث عن الابتكار و الدفع في الحدود في الامكانيات التسويقية. عند التعمق في أهم المآخذ في هذا الحدث،هناك مأخذ واحد أكيد و واضح، و هو أن مستقبل التسويق أصبح اليوم هنا و هو تفاعلي أكثر من أي وقت مضى.

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أول وأهم ما جاء في حدث "أطلق العنان" هو أهمية اشراك المستهلك في التجارب التفاعلية. أظهرت الأبحاث في علم الأعصاب أن المحفزات المتعددة الحسية تؤدي إلى تكوين ذاكرة أقوى وتفاعل أعمق مع العلامات التجارية والمنتجات مما يؤثر على عملية اتخاذ القرارات في الشراء. تتجه العلامات التجارية بشكل متزايد نحو تجارب غامرة تشمل عدة حواس، بما في ذلك البصر والصوت واللمس، وحتى الشم، لتحفيز المزيد من مناطق الدماغ وتعزيز القدرة المعرفيةالعميقة. في عصر الزخم المعلوماتي اليوم، تواجه العلامات التجارية تحديات فيجذب انتباه المستهلك و ترك أثر دائم في ذاكرته. تقدم التجارب الغامرة حلاً من خلال جذب الانتباه النشط، كما قال كونفوشيوس: "أسمع وأنسى. أرى وأتذكر. أفعل وأفهم."

ثانيا، بعض المسوقين ما زالوا ينظرون الى التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و الواقع الافتراضي كأنهم ما زالوا يقعون في الأفق البعيد، لكنها في الواقع تشكل اليوم المشهد التسويقي. أكدت جاكلين البغدادي، رئيسة التسويق في مجموعة الشايع، هذا من خلال حفل اطلاق شركة إنترن لابز في دب أن هذه التكنولوجيا أصبحت ضرورة و تتطلب من المسوقين و العلامات التجارية التوسع فيها، اضفاء الطابع الشخصي عليها، و ادخالها بسلاسة في وسط المواضيع التي يتم طرحها من المستهلكين اونلاين.

وأضافت، "ومع ذلك، عندما نغوص في واقع المستهلكين في الوقت الحاضر، ونرصد الاتجاهات والرقصة المعقدة بين المستهلكين والعلامات التجارية، يصبح واضحًا للغاية: إننا في عصر لا تكون التكنولوجيا فيه مجرد أداة، بل ضرورة. إنه وقت يتطلب التوسع والتخصيص والقدرة على دمج الأفكار بسلاسة في المحادثات المستمرة للمستهلكين."

ثالثاً، تم الاضائة في الفعالية على تقنيتين متقدمتين تحدثان ثورة في التسويق: الذكاء الاصطناعي و الواقع الافتراضي و الحديث والاجتماعي. يقدم الواقع الموسع ، بما في ذلك والواقع المعزز والواقع المختلط، و التجارب الغامرة التي تجسّد جسورًا بين العالمين الفعلي والرقمي. بينما يتفاعل الذكاء الاصطناعي الاجتماعي والمحادثاتي مع العملاء بطرق طبيعية وحوارية، مما يوفر تجارب شخصية.

رابعا، إدماج عناصر الألعاب في رحلة المستهلك يعزز الشعور بالإنجاز و المنافسة و الروح المجتمعية بين المستهلكين. الألعاب من جهة أخرى تزود العلامات التجارية بمعلومات عن سلوكيات و تفضيلات و محفزات المستخدم، مما يمكّن العلامات التجارية من تحسين استراتيجيات التسويق من أجل دعم التفاعل مع المستخدم.

خامسا و أخيرا، في المشهد الرقمي الحالي، يعد الالتقاط والحفاظ على انتباه المستهلكين أمرًا حاسمًا. تستخدم استراتيجيات الانتباه النشطة مثل الألعاب لجذب المستخدمين وتوفير بيانات قيمة تترجم إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس تدعم النمو. استغلال هذه الاستراتيجيات يسمح للعلامات التجارية بالتميز، تعزيز الولاء، و تحقيق النجاح في السوق التنافسي.

انترن لابز (الإمارات العربية المتحدة / دبي) شركة استشارية في التكنولوجيا الإبداعية تتمتع بخبرة واسعة في العمل مع العلامات التجارية العالمية. يقومون بإنشاء حلول تسويقية وتفاعلية ومُلهِمة و الالعاب التسويقية التي تحسّن بشكل كبير فاعلية التسويق من خلال استغلال التقنيات الابتكارية في الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي، والثلاثي الأبعاد.

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