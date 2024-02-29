‏OKX First تصبح اول منصة تدمج واجهة برمجة تطبيقات Uniswap Labs بالكامل في منصة DeFi الخاصة بها، وتطلق ميزة التداول "Snap" من OKX DEX‏

سنغافورة، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت OKX ، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا Web3 و Uniswap Labs ، أحد أكثرالأسماء الموثوقة في التمويل اللامركزي (DeFi)، اليوم أن OKX هي أول منصة عالمية في مجال العملات الرقمية تدمج واجهات برمجة تطبيقات التداول الخاصة بـ Uniswap Labs بالكامل في عروضها.

يتضمن الدمج إطلاق ميزة وضع التداول "Snap" على OKX DEX لتجميع سيولة Uniswap الرائدة في الصناعة.

تتيح ميزة وضع التداول "Snap" في OKX DEX للمستخدمين تبادل العملات الرمزية على Ethereum بسرعة وبشكل حدسي دون تكبد أي رسوم غاز. تعمل ميزة "Snap" مباشرة على واجهة OKX DEX عبر بروتوكول UniswapX من Uniswap Lab. UniswapX هو بروتوكول جديد مفتوح المصدر بدون إذونات للتداول عبر صناع السوق الآلية العامة والخاصة (AMMs) ومصادر السيولة الأخرى.

تم تصميم البروتوكول لتقديم أسعار أفضل من خلال تزويد المستخدمين بإمكانية الوصول إلى سيولة إضافية وتبادلات للعملات الرمزية خالية من الغاز. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلغي التكاليف المرتبطة بالمعاملات الفاشلة ويمنع الحد الأقصى للقيمة القابلة للاستخراج (MEV).

يعزز تصميم UniswapX الفريد موثوقية وأمن معاملات DeFi، مع تحسين الأسعار. يمكن لمستخدمي Web3 في OKX التداول باستخدام بروتوكول UniswapX عن طريق تحديد "Snap" في قسم "وضع التداول" على منصة OKX DEX.



يوفر التكامل تجربة DeFi شاملة تعزز موثوقية وأمن معاملات الصرف اللامركزية، مما يوفر تجربة تداول أكثر سهولة للمستخدمين.

صرح Jason Lau، كبير مسؤولي الابتكار في OKX قائلاً: "هذا التكامل الإستراتيجي مع Uniswap Labs يحسن تجربة DeFi لمستخدمي OKX ويسعدنا للغاية أن نكون أول من يقدم UniswapX لجمهور Web3 الأوسع. توفر UniswapX نوعًا جديدًا تمامًا من السيولة لمستخدمي OKX DEX، وسيكونون قادرين على الاستفادة من التسعير والتنفيذ الأفضل. مع تطور UniswapX، نحن حريصون على توسيع دعمنا وإضافة دعم للخدمات العابرة للشبكات في وقت لاحق ".

قالت Mary-Catherine Lader، الرئيسة التنفيذية للعمليات في Uniswap Labs: "لقد حولت خبرة العقود الذكية لشركة Uniswap Labs الأسواق القائمة على البلوكشين. توفر UniswapX فوائد التداول عبر السلسلة لعدد أكبر من المستخدمين، وهي عامل أساسي لتنمية هذا الأساس. نحن متحمسون لتحقيق وفورات أعمق في السيولة والغاز، بالإضافة إلى مستقبل المقايضات العابرة للشبكات لمستخدمي OKX".



بالإضافة إلى ميزة Snap، تسمح OKX DEX أيضًا للمستخدمين بتبديل الرموز وتجسيرها عبر ميزة وضع التداول "التلقائي" لديها. تستخدم هذه الميزة خوارزمية التجميع الذكي "X Routing" الخاصة بـ OKX، والتي تحدد أفضل طريق تداول عبر أكثر من 400 منصة DEX، مع مراعاة الأسعار والانزلاق السعري ورسوم الشبكة في السيناريوهات التي تتعلق بتعداد الشبكات والمعاملات العابرة للشبكات.

في الوقت نفسه، بفضل ترقية Ethereum‏ EIP -6963 (اكتشاف مزود متعدد الحقن)، سيكون من الأسهل على مستخدمي OKX العثور على محفظتهم في واجهة Uniswap. وينطبق التغيير على جميع المحافظ الملحقة بالمتصفح، ويجعل تجربة المستخدم أفضل بكثير لأي شخص يستخدم محافظ متعددة. الآن يمكن للمستخدمين توصيل محفظة OKX الخاصة بهم مباشرة بواجهة الويب Uniswap بالنقر فوق "إطلاق التطبيق" ثم "توصيل المحفظة". بعد الاتصال مع Uniswap، يمكن للمستخدمين تبديل العملات الرمزية، وتداول الرموز غير القابلة للاستبدال، وشراء العملات الرقمية، والربح من خلال مجمعات السيولة، وإنشاء التطبيقات اللامركزية باستخدام أصول OKX Wallet الخاصة بهم على Uniswap.

لمزيد من المعلومات حول UniswapX وفوائدها الأمنية، تفضل بزيارة www.okx.com/learn/what-is-uniswap .

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

[email protected]

المزيد عن OKX

توفر OKX، وهي شركة تقنية عالمية رائدة تقود مستقبل Web3، مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية احتياجات المبتدئين والخبراء على حد سواء، بما في ذلك:

• محفظة OKX Wallet : افضل محفظة عملات رقمية وأكثرها تنوعًا في العالم والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 80 سلسلة من البلوكشين مع السماح لهم بحفظ أموالهم الخاصة. تتضمن المحفظة تقنية MPC التي تتيح للمستخدمين استعادة الوصول بسهولة إلى محفظتهم بشكل مستقل، مما يلغي الحاجة إلى العبارات الأولية التقليدية "المكتوبة". إضافة إلى ذلك، يتيح الحساب الذكي المدعوم بتجريد حساب OKX Wallet للمستخدمين الدفع مقابل المعاملات على شبكات بلوكتشين متعددة باستخدام USDC أو USDT، والتفاعل مع عقود متعددة عبر معاملة واحدة.

• منصة تداول لامركزية (DEX) : مجمع تداول لامركزي متعدد الشبكات وعبر الشبكة يضم أكثر من 400 منصة تداول لامركزية أخرى وحوالي 20 جسرًا، مع دعم 200,000 قطعة نقدية وأكثر من 20 شبكة بلوكشين.

• سوق رموز NFT : سوق رموز NFT متعدد السلاسل بدون رسوم يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى قوائم NFT عبر سبعة أسواق من الدرجة الأولى بما في ذلك OpenSea وMagicEden وLooksRare وBlur.

• Web3 DeFi : منصة DeFi قوية تدعم الربح والتخزين على حوالي 70 بروتوكولاً عبر أكثر من 10 شبكات.

قامت منصة OKX بالتعاون مع عدد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين في العالم، بما في ذلك: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي، و McLaren Formula 1، ومهرجان Tribeca، واللاعب الأوليمبي Scotty James، وسائق Formula 1 الشهير Daniel Ricciardo.

وباعتبارها شركة رائدة في مجال بناء منتجات التكنولوجيا المبتكرة، تؤمن OKX بتحدي الوضع الراهن. أطلقت الشركة مؤخرًا حملة عالمية للعلامة التجارية بعنوان " النظام يحتاج إلى إعادة كتابة "، والتي تدعو إلى نموذج جديد تقوده تقنية Web3 ذاتية الإدارة.

لمعرفة المزيد عن OKX، قم بتنزيل تطبيقنا أو زيارة: okx.com

حول Uniswap Labs

Uniswap Labs هي أكبر سوق على السلسلة للأصول الرقمية والاسم الأكثر ثقة في DeFi. بروتوكول Uniswap هو المصدر الرئيسي للسيولة عبر DeFi، حيث يعالج 1.7 تريليون دولار من حجم التداول مدى الحياة. تقوم Uniswap Labs ببناء منتجات تسمح للمستخدمين بالوصول بسهولة وأمان إلى DeFi، بما في ذلك تطبيقات Uniswap على الويب والجوال وUniswapX. تجعل Uniswap Labs المقايضة بسيطة - في أي وقت وفي أي مكان. تعرف على المزيد على app.uniswap.org/swap .

بيان إخلاء المسئولية

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