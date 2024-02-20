‏OKX تحتل موقع الريادة في معيار ERC-7579، مما يبسط قدرة المطورين على تخصيص تجربة مستخدم Web3 وتحسينها

• يسعى أول تأليف مشترك لـ OKX لمعيار طلب Ethereum للتعليق (ERC)، بالتعاون مع Biconomy وZeroDev وRhinestone، إلى تعزيز إمكانية التشغيل البيني وتحسين تجربة المستخدم لمحافظ Web3.

• "متجر وحدات" جديد لتعزيز تكامل أكبر وسد الفجوة بين مختلف مقدمي خدمات المحفظة

سنغافورة, 20 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- OKX أعلنت شركة OKX، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا Web3، اليوم أنها دخلت في Biconomy شراكة مع ZeroDev قادة Rhinestone ‏Web3 ‏Biconomy وZeroDev ERC-7579 standardو Rhinestone للمشاركة في نشر معيار ERC-7579، الذي يحدد المعايير الفنية لتبسيط وتوحيد إدارة "الحسابات الذكية المعيارية". يهدف المعيار إلى تمكين المطورين من تخصيص ونشر تجارب Web3 المحسنة بسهولة أكبر للمستخدمين.



الحسابات الذكية المعيارية هي أحد مكونات تقنية تجريد الحساب التي تمكن حسابات العقود الذكية من الحصول على وظائف تشبه وحدة التوصيل والتشغيل من خلال المكونات الإضافية، مما يمكّن المطورين من تقديم وظائف محسنة مثل المعاملات الآلية وبروتوكولات الأمان المحسنة والأذونات القابلة للتخصيص.



على سبيل المثال، يمكن تخصيص الحسابات الذكية لتمكين المستخدمين من إعداد محافظ باستخدام عنوان بريد إلكتروني موجود، مما يلغي الحاجة إلى تذكر العبارات الأولية. ومع ذلك، يمكن أن تكون إدارة هذه الحسابات معقدة، مما يؤدي إلى مشاكل في التوافق ونقص قابلية التشغيل البيني عبر مجموعة متنوعة من مزودي خدمات المحفظة.



وهنا يأتي دور معيار ERC-7579. تم تطويره للبناء على المعايير السابقة، مثل ERC-6900، والتي تسعى بالمثل إلى تعزيز نظام بيئي متنامٍ لكل من مطوري الحسابات الذكية والمكونات الإضافية. يهدف ERC-7579 إلى توحيد الواجهات الأساسية للحسابات الذكية المعيارية، وتبسيط إدارتها دون فرض متطلبات واسعة للمطورين.



لتحقيق أهدافه، تم تصميم ERC-7579 لتحقيق هدفين تقنيين:



توفير نهج الحد الأدنى والموحد للتعامل مع الحسابات الذكية المعيارية

لتعزيز قابلية التشغيل البيني للحسابات الذكية المعيارية عبر مختلف مزودي خدمات المحفظة

من خلال تقديم معيار ERC-7579، تهدف OKX وBiconomy وZeroDev وRhinestone إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني بين مختلف الحسابات الذكية، وتقليل التجزئة في مجتمع الحساب الذكي وتعزيز نظام بلوكشين أكثر تكاملاً. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمهد الطريق لـ "متجر الوحدات المعيارية"، حيث يمكن لأي مطور إنشاء وحدات تعمل بشكل جيد مع الحسابات الذكية المختلفة، مما يفتح عالمًا من الاحتمالات في مجال محافظ Web3 والحلول ذات الصلة.



صرح جيسون لاو، كبير مسؤولي الابتكار في OKX قائلاً: "نحن فخورون للغاية بأن نكون جزءًا من هذا الجهد الرائد لتقديم معيار ERC-7579. ERC-7579 هو معيار جديد يركز على ضمان قابلية التشغيل البيني عبر محافظ Web3 المختلفة، وسيساعد في إرساء الأساس للابتكار على مستوى الصناعة. نحن متحمسون لفوائد المستخدم المحتملة ونتطلع إلى تنفيذ ذلك عبر منتجاتنا".



كانت OKX مبتكرًا مهمًا في مجال تجريد الحساب، حيث أطلقت ميزة "Smart Account الحساب الذكي التي تدعم تجريد الحساب في 1 أغسطس 2023. وهذا يسمح لمستخدمي OKX Wallet بالدفع مقابل المعاملات على بلوكشين متعددة باستخدام USDC أو USDT. في الأشهر المقبلة، تخطط محفظة OKX لإدخال المزيد من القدرات إلى حسابها الذكيمثل وظيفة الاسترداد الاجتماعي، مما يمكّن المستخدمين من اختيار "الأوصياء" الموثوق بهم من شبكتهم الاجتماعية للمساعدة في استرداد حساباتهم الذكية إذا أخطأوا في وضع مفاتيحهم.



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حول OKX‏

بدورها كمنصة رائدة في قيادة مستقبل Web3، تقدم OKX مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية احتياجات المبتدئين والخبراء على حد سواء، بما في ذلك:

OKX Wallet ‏ MPC technology Smart Account الحساب الذكي القائم على التجريد لحساب OKX Wallet للمستخدمين دفع مقابل المعاملات على البلوكشين المتعددة باستخدام USDC أو USDT، والتفاعل مع عقود متعددة عبر معاملة واحدة. : هي محفظة عملات رقمية الافضل في العالم وأكثرها أمانًا وتعددًا للاستخدامات تتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 80 شبكة بلوكشين مع السماح لهم بالاحتفاظ بأموالهم الخاصة. تتضمن المحفظةتقنية MPC التي تسمح للمستخدمين بسهولة استعادة الوصول إلى محفظتهم بشكل مستقل، مما يلغي الحاجة إلى العبارات الأولية التقليدية "المكتوبة". بالإضافة إلى ذلك، يتيحالحساب الذكي القائم على التجريد لحساب OKX Wallet للمستخدمين دفع مقابل المعاملات على البلوكشين المتعددة باستخدام USDC أو USDT، والتفاعل مع عقود متعددة عبر معاملة واحدة.

DEX منصة التداول اللامركزية: مجمع تداول لامركزي متعدد الشبكات وعابر للشبكة يضم أكثر من 400 منصة تداول لامركزية أخرى وحوالي 20 جسرًا، مع دعم 200,000 عملة وأكثر من 20 شبكة بلوكشين.

NFT Marketplace سوق رموز NFT: سوق رموز NFT متعدد السلاسل وبدون رسوم يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى قوائم NFT عبر سبعة أسواق من الدرجة الأولى بما في ذلك OpenSea وMagicEden وLooksRare وBlur.

Web3 DeFi منصة : منصة DeFi قوية تدعم الربح والتخزين على حوالي 70 بروتوكولاً عبر أكثر من 10 شبكات.

قامت منصة OKX بالتعاون مع عدد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين في العالم، بما في ذلك: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي، و McLaren Formula 1، ومهرجان Tribeca، واللاعب الأوليمبي Scotty James، وسائق Formula 1 الشهير Daniel Ricciardo.

وباعتبارها شركة رائدة في مجال بناء منتجات التكنولوجيا المبتكرة، تؤمن OKX بتحدي الوضع الراهن. وقد أطلقت الشركة مؤخرًا حملة علامة تجارية عالمية بعنوان The System Needs a Rewrite"النظام يحتاج إلى إعادة هيكلة"، والتي تدعو إلى نموذج جديد تقوده تقنية Web3 ذاتية الإدارة.

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