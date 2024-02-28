‏OKX تطلق "المزامنة الذكية": ميزة نسخ الصفقات التي تعمل على تحسين إمكانية الوصول وإدارة المخاطر للمتداولين

ناسو، جزر البهاما، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- عززت OKX ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا Web3 وبورصة العملات الرقمية، اليوم أداة نسخ الصفقات لديها مع إضافة "المزامنة الذكية"، وهي ميزة مبتكرة تعكس صفقات المتداولين الرئيسيين، مع تحديد هوامش الطلب من خلال هامش المتداول الرئيسي والأموال المتاحة لمتداول نسخ الصفقات. يشمل هذا النسخ المتماثل حجم مركز المتداول والهامش والمركز الفعلي، وكل ذلك دون الحاجة إلى ضبط إعدادات المعلمات يدويًا.

بعد حساب النسبة المئوية للفرق بين مركز المستخدم وحجم حساب التداول في الوقت الفعلي، تُطبّق المزامنة الذكية هذه النسبة تلقائيًا على حساب متداول نسخ الصفقات لتحديد حجم المركز، ومزامنة معلمات الصفقة بشكل فعال مثل الرافعة المالية والهامش وإعدادات زوج التداول.

على سبيل المثال، إذا كان لدى المتداول الرئيسي حجم حساب يبلغ 10,000 USDT ووضع مركزًا بقيمة 1,000 USDT، فإن هذا يمثل حجم مركز بنسبة %10 بالنسبة إلى إجمالي حجم الحساب. سيقوم متداول نسخ الصفقات الذي قام بتفعيل المزامنة الذكية ولديه حجم حساب 1,000 USDT بنسخ الصفقة بنسبة %10 من حجم حسابه، مما يؤدي إلى حجم مركز نسخ صفقة بقيمة 100 USDT. يحدث هذا تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى التعديلات اليدوية ويساعد على تقليل خطر الخطأ، مما يبسط بشكل كبير تجربة المستخدم لكل من متداولي نسخ الصفقات والمتداولين الرئيسيين.



يتم تقديم المزامنة الذكية كوضع ثالث في النظام البيئي للتداول بنسخ الصفقات في OKX، مما يكمل الوضعين الآخرين: "نسخ صفقات العقود الثابتة" و"نسخ صفقات النسبة المتناسبة". في أوضاع نسخ صفقات العقود الثابتة ونسخ صفقات النسبة المتناسبة، يمكن توزيع الأموال من مصدر واحد عبر العديد من المتداولين المحتملين على أساس من يأتي أولاً يحصل على الخدمة أولاً كلما قام المتداول الرئيسي بتنفيذ صفقة. في المقابل، المزامنة الذكية مُصممة لقفل الأموال تلقائيًا لمتداول رئيسي واحد. هذا يمنع استخدام أموال المتداولين بنسخ الصفقات عبر العديد من المتداولين الرئيسيين، مما يساعد المستخدمين الأقل خبرة على حماية أموالهم من مخاطر الإفراط في الرافعة المالية من خلال التوزيع. هذا لا يقلل من وتيرة التداول فحسب، بل يضمن أيضًا معدل إطالة عمر أكثر استدامة مقارنة بالوضعين الآخرين، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمبتدئين.





من جانبه صرَّح Lennix Lai، الرئيس التنفيذي التجاري العالمي لشركة OKX، قائلاً: "إن إطلاق المزامنة الذكية هو دليل على ابتكارنا المستمر وقيادتنا في مجال التداول الآلي. مع المزامنة الذكية، نضمن أن مستخدمينا يمكنهم التداول بثقة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزتنا الجديدة على تبسيط تجربة التداول بنسخ الصفقات للمستخدمين وتعزيز إدارة المخاطر. هذه الترقية الأخيرة للنظام البيئي للتداول بنسخ الصفقات تقدم وضعًا جديدًا يختلف عن الوضع الحالي، مما يمكّن المنتج من تلبية احتياجات مجموعة أكثر تنوعًا من متداولي نسخ الصفقات، وكل ذلك بمستويات مختلفة من المخاطر وتفضيلات للمعلمات".





في 10 نوفمبر، أطلقت OKX ميزة "التداول الفوري بنسخ الصفقات". وهي واحدة من البورصات القليلة التي تقدم هذه الميزة. التداول الفوري بنسخ الصفقات تُمكّن مستخدمي OKX من استكشاف المزيد من فرص التداول من خلال الوصول إلى كل من الأسواق الفورية والعقود الآجلة، وتعمل كخيار مثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن السيولة والاستقرار العميق الذي توفره OKX مع التركيز حصريًا على التداول الفوري بنسخ الصفقات.





يأتي التداول بنسخ الصفقات من OKX مع مجموعة من الميزات الفريدة التي تميزه عن منصات التداول بنسخ الصفقات الأخرى في السوق. إنها الأداة الوحيدة من نوعها التي تقدم أوضاع المراكز "أحادية الاتجاه" و"التحوّط" لسوق العقود الآجلة. هذا يعني أنه يمكن للمتداولين اختيار الاحتفاظ بالمراكز في اتجاه واحد فقط أو الحفاظ على كل من المراكز الطويلة والقصيرة في وقت واحد، مما يوفر لهم المزيد من المرونة في نهج التداول الخاص بهم.

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المزيد عن OKX

OKX هي منصة رائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وشركة متخصصة في تكنولوجيا Web3 المبتكرة. كما أن OKX، التي تحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، تشتهر بكونها واحدة من أسرع تطبيقات تداول العملات الرقمية وأكثرها موثوقية للمتداولين في كل مكان.

كشريك رئيسي لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي وماكلارين فورمولا 1 واللاعب الأوليمبي سكوتي جيمس و سائق سباقات فورمولا 1 الشهير دانيال ريكاردو، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المعجبين بفرص مشاركة جديدة. كما أن OKX الشريك الرئيسي لمهرجان تريبيكا السينمائي كجزء من مبادرتها لجذب المزيد من المبدعين إلى عالم الويب 3.

محفظة OKX هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال NFTs والميتافيرس أثناء تداول عملات الألعاب المالية GameFi الرمزية والتمويل اللامركزي DeFi. تلتزم OKX بالشفافية والأمان وتنشر دليل الاحتياطيات بشكل شهري.

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