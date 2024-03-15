‏OKX تُعيّن Mehmet Çamır رئيسًا لمجلس إدارة OKX TR‏

تعيين Mauricio Beugelmans، كبير المسؤولين القانونيين في OKX، عضوًا في مجلس إدارة OKX TR

إسطنبول، 15 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت OKX، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا Web3 وبورصة العملات الرقمية، اليوم عن تعيين Mehmet Çamır رئيسًا لمجلس إدارة OKX Türkiye‏ (OKX TR).

ويستفيد Çamır، الذي شغل مناصب في أهم المؤسسات المصرفية العامة والخاصة في تركيا وصندوق الثروة التركي، من خبرته في التنظيم والأسواق المالية والعلاقات العامة والتدقيق، وكذلك في مجال العملات الرقمية والبلوكشين.

كما أعلنت OKX اليوم عن تعيين الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية Mauricio Beugelmans أيضًا كعضو في مجلس إدارة OKX TR. يتمتع Beugelmans، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس العالمي لقسم الشؤون القانونية والامتثال في OKX، بأكثر من 25 عامًا من الخبرة كمحترف قانوني في قطاعي الشركات والتمويل، وشغل سابقًا مناصب عليا في Morgan Stanley وفي شركات محاماة رائدة في الولايات المتحدة.

سيوجه Çamır جهود OKX TR في تطوير الأعمال والنمو والامتثال والعمليات، حيث تستعد الشركة لإطلاقها الرسمي في السوق.

قال Hong Fang رئيس OKX: "يسعدنا أن نرحب بـ Mehmet في OKX TR كرئيس لمجلس الإدارة. بفضل خبرته البارزة في القطاع المالي التقليدي في تركيا، ودفاعه عن ابتكار الأصول الرقمية منذ عام 2016، يعد Mehmet إضافة لا تقدر بثمن لفريق قيادتنا. وسينفذ رؤيتنا العالمية في تركيا، وهي سوق حاسمة في توسعنا العالمي".

وقال السيد Çamır: "طموحنا هو خدمة السوق التركية من خلال البقاء على مقربة من المجتمع المحلي واستخدام مواردنا العالمية لضمان الأمن والشفافية وخدمة العملاء الرائدة. تركيا تحتل مكانة مهمة في صافي حجم معاملات العملات الرقمية على المستوى الإقليمي، ولديها إمكانات قوية للابتكار والنمو. في OKX TR، نهدف إلى دفع تطوير النظام البيئي المحلي للعملات الرقمية ومستقبل التمويل اللامركزي، ووضع أمتنا كحلقة وصل بين العملات الرقمية وWeb3 في المنطقة".

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نبذة عن OKX

OKX هي منصة رائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وشركة متخصصة في تكنولوجيا Web3 المبتكرة. كما أن OKX، التي تحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، تشتهر بكونها واحدة من أسرع تطبيقات العملات الرقمية وأكثرها موثوقية في العالم.

كشريك رئيسي لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي وماكلارين فورمولا 1 واللاعب الأوليمبي سكوتي جيمس و سائق سباقات فورمولا 1 الشهير دانيال ريكاردو، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المعجبين بفرص مشاركة جديدة. كما أن OKX الشريك الرئيسي لمهرجان تريبيكا السينمائي كجزء من مبادرتها لجذب المزيد من المبدعين إلى عالم الويب 3.

محفظة OKX هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم الرموز الغير قابلة للاستبداول NFTs والميتافيرس أثناء تداول رموز GameFi و التمويل اللامركزي DeFi.

تلتزم OKX بالشفافية والأمان وتنشر إثبات الاحتياطيات على أساس شهري.

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