U.S. Institute of Peace يفتتح التسجيل لترشيحات جائزة النساء بانيات السلام 2023

واشنطن، 5 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلن معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP) عن فتح باب الترشيحات لجائزة النساء بانيات السلام (Women Building Peace Award) لعام 2023. تُكرم هذه الجائزة السنوية المرموقة النساء الشجاعات في المجتمع المدني اللائي يساهمن في بناء السلام في البلدان المتضررة من النزاعات العنيفة.

تُخاطر أعداد لا تُحصى من النساء بحياتهن لتحقيق السلام في مجتمعاتهن، كما يساهمن في قيادة حركات معنية بتحقيق العدالة والأمن وعدم الإقصاء على الرغم من تجاهل جهودهن في كثير من الأحيان. يلتزم معهد الولايات المتحدة للسلام ببذل المزيد من الجهد لدعم هؤلاء النساء والاحتفاء بهن وتأثيرهن باعتبارهن محفزات للتغيير ودعاة للسلام.

وسيظل باب الترشيح مفتوحًا حتى يوم 31 يوليو 2023. ويدعو معهد الولايات المتحدة للسلام المنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم للمساهمة في التعرف على هؤلاء النساء المتميزات اللاتي كرّسن حياتهن لتحقيق السلام وتكريمهن. كما سيتم تكريم الفائز في حفلٍ ينظمه معهد الولايات المتحدة للسلام في وقت لاحق من العام وسيحصل على جائزة نقدية.

ويُشجع معهد الولايات المتحدة للسلام بشدّة على ترشيح النساء اللاتي لم يسبق تكريمهن لجهودهن في بناء السلام.

ستتم مراجعة الترشيحات بناءً على معايير الجائزة، بما في ذلك: التزام المرشحة بالسلام، وقيادتها الاستثنائية، وممارستها المتميزة في وضع خطة بناء السلام موضع التنفيذ، وتأثير عملها. وسيحدّد مجلس النساء بانيات السلام (Women Building Peace Council) الفائزة بجائزة المجلس لعام 2023، وهو مجلس مكوّن من مجموعة من الخبيرات المتميّزات ويُقدّم مشورات لمعهد الولايات المتحدة للسلام بشأن القضايا المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وبناء السلام.

ومن بين الفائزات سابقًا بجائزة "بناء السلام" ماريا يوجينيا موسكويرا رياسكوس من كولومبيا، وجوزفين إيكيرو من كينيا، وريتا لوبيديا من جنوب السودان. وقد أقر معهد الولايات المتحدة للسلام بعدد أربع وعشرين امرأة كمرشحات نهائيات للجائزة منذ إنشائها في عام 2019.

لمزيد من المعلومات عن الجائزة ولتقديم الترشيحات، يُرجى زيارة: www.usip.org/womenbuildingpeace .

لمزيد من المعلومات عن المعهد الأمريكي للسلام، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد: https://www.usip.org/about .

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