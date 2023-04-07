VAPORESSO تطلق مسابقة تخصيص المستخدم مع XROS 3 NANO لتشجيع الابتكار

شنتشن، الصين، 7 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تطلق شركة VAPORESSO ، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الـ vaping، أحدث حملاتها الابتكارية للعلامة التجارية، وهي "المرح مع الابتكار الآن - مسابقة VAPORESSO المتألقة للتصميم الإبداعي". ويهدف هذا الحدث، الذي يستمر من 15 أبريل إلى 15 سبتمبر، إلى تسليط الضوء على الحمض النووي للابتكار في الشركة من خلال الجمع بين أحدث منتجات XROS 3 NANO مع منصة ابتكار تصميم فريدة من نوعها، مما يسمح للمستهلكين بلعب دور رئيسي في المشاركة في خلق مستقبل الـ vaping.

كجزء من تركيزها على الابتكار، قدمت VAPORESSO موضوعًا جديدًا لعام 2023 – ابتكر فورًا – وهو التزام بالسعي بلا خوف إلى الابتكار ودفع الحدود في جميع مجالات التصميم وتحسين تجربة المستخدم، مما يسمح لـ VAPORESSO بالتركيز على قيم علامتها التجارية الأساسية الثلاثة – الابتكار والموثوقية والأناقة – مع الاستمرار في التأكيد على التزامها بنهج متعدد الأبعاد للابتكار.

في الحملة الأخيرة، تركز VAPORESSO على مفهوم "الابتكار غير المحدود". وهذا يعني أن ابتكار VAPORESSO لا يقتصر على بُعد واحد، بل يتخلل بدلًا من ذلك عبر أبعاد متعددة مثل المنتجات والتصميم والثقافة والبيئة. أيديولوجية الشركة تتجاوز الأيدولوجية التقليدية، وتهدف إلى الاندماج والاختراق والتمكين، من أجل خلق جمال لا نهائي للعالم.

مع فلسفة الابتكار هذه، تهدف VAPORESSO إلى خلق جمال غير محدود للعالم، و"المرح مع الابتكار الآن - مسابقة VAPORESSO المتألقة للتصميم الإبداعي" هي مثالًا ممتازًا على ذلك، حيث تدعو الشركة جميع المستهلكين للانضمام إليهم في رحلة الابتكار هذه.

خلال الحملة، VAPORESSO ستعرض الـ CMF وهو (اللون والمادة والشكل النهائي) لسلاسل XROS 3 وXROS 3 NANO، وتدعو مصممي الهوية الداخليين والفنانين وقادة الرأي الرئيسيين لبناء CMFs فريدة للعرض. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح للمستهلكين فرصة المشاركة في مسابقة تخصيص XROS 3 NANO، حيث يمكنهم تقديم تصميماتهم الخاصة للحصول على فرصة الفوز بجوائز مثيرة، والتي تتضمن iPad Pro وiWatch وAir Pods. كما ستحظى التصميمات الفائزة بفرصة إدراجها في خطة خيال الصندوق الأعمى لتصبح منتجًا مخصصًا من الصندوق الأعمى يباع عالميًا.

نبذة عن VAPORESSO

تم إنشاء VAPORESSO في عام 2015 وهي شركة مكرسة لإنشاء عالم خالٍ من التدخين مع رفع جودة الحياة لمستخدمينا. استنادًا إلى ابتكاراتنا المستمرة ورقابتنا الصارمة للجودة والتزامنا الكبير، تقوم VAPORESSO بإنشاء منتجات يمكن أن تناسب جميع مستويات وأنماط مستخدمي السيجارة الإلكترونية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2048839/image_5004956_9241386.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg

VAPORESSO SOURCE