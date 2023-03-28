Verbal Beginnings تتعاون مع The Clinician لإطلاق برنامج النتائج المبلغ عنها للمريض للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد

كولومبيا، ماريلاند، 28 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة Verbal Beginnings وهي شركة رائدة في مجال تحليل السلوك التطبيقي (ABA) ومقرها الولايات المتحدة، شراكة مع The Clinician، وهي شركة عالمية للرعاية الصحية، لتجربة برنامج مقاييس النتائج المبلغ عنها للمريض (PROMs) للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد (ASD). يهدف البرنامج إلى دعم Verbal Beginnings في تقديم الرعاية التي تركز على الشخص، والاستفادة من منصة The Clinician الصحية لجمع وتحليل النتائج الصحية للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد رقميًا من منظور الأسر ومقدمي الرعاية.

سيمكن البرنامج عملاء Verbal Beginnings وعائلاتهم ومقدمي الرعاية من الإبلاغ عن بعد عن النتائج الصحية الأكثر أهمية بالنسبة لهم، بما في ذلك التواصل الاجتماعي والأداء السلوكي ونوعية الحياة. تتبع النتائج التي تم جمعها المعايير التي وضعها الاتحاد الدولي لقياس النتائج الصحية (ICHOM) ، وهو اتحاد عالمي رائد في مجال الرعاية الصحية القائمة على القيمة وقياس النتائج التي تركز على المريض.

ستقوم مجموعة عمل مختارة من أكثر من 20 محلل سلوك معتمد من مجلس الإدارة (BCBAs) في Verbal Beginnings باستخدام بيانات PROMs لتكملة الدعم السريري الذي يقدمونه لعملائهم لغرض تخصيص وتعزيز تقديم الرعاية.

وعلقت Diana Wolf، الرئيس التنفيذي المشارك، والمؤسس المشارك في برنامج Verbal Beginnings، بالإضافة إلى كونها متدربة BCBA، على البرنامج: "نحن متحمسون للغاية للشراكة مع The Clinician، لتنفيذ اقتراحنا القيم المتمثل في توفير علاج فعال من خلال الرعاية الرحيمة. إن اتخاذ هذه الخطوة نحو تطوير برنامج شامل لتقييم النتائج التي تركز على العميل للأطفال المصابين بالتوحد سيساعدنا على تحديد فعالية خدماتنا، ويساعد على التأثير بشكل إيجابي على مجال ABA، ويؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل لمجتمع التوحد ككل. لقد وفر لنا التعاون مع The Clinician في هذه الجهود خبرة قيمة وعملية سهلة الاستخدام لتحقيق أهدافنا".

علق Nick Chappell، الرئيس التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك في Verbal Beginnings، بالإضافة إلى كونه متدرب BCBA، على البرنامج: نحن متحمسون لأن نكون الآن في وضع يسمح لنا بتنفيذ جهود المجتمع الدولي بشكل فعال. هذه خطوة مهمة مع "النتائج التي تركز على العميل" والتي تضمن حقًا حصول الأفراد المصابين بالتوحد على الخدمات التي تحقق التحسينات التي يهتمون بها. نحن فخورون بأن هذه الشراكة قد مهدت الطريق إلى الحدود الجديدة للخدمات التحليلية السلوكية".

الدكتور Ron Tenenbaum، المؤسس المشارك، والرئيس التنفيذي لشركة The Clinician قال على هذه المبادرة الجديدة في الولايات المتحدة: "ستكون شراكتنا مع Verbal Beginnings واحدة من حالات الاستخدام الأولى لإظهار كيف يمكن استخدام الرعاية القائمة على النتائج والقائمة على القيمة لتحسين صحة ورفاهية الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وعائلاتهم. نحن متوافقون مع نهج Verbal Beginnings الذي يركز على الشخص في رعاية ASD وهذا التعاون يمثل فرصة قيمة لإظهار التأثير الإيجابي لدمج مقاييس النتائج في تقديم الرعاية الصحية للأطفال وأولئك الذين يهتمون بهم."

نبذة عن The Clinician

The Clinician هي شركة رعاية صحية عالمية تعيد تعريف كيفية قياس الرعاية الصحية وتقديمها. منصتنا الصحية القائمة على السحابة، ZEDOC، تتيح لفرق الرعاية مراقبة المرضى وإعلامهم وتمكينهم رقميًا طوال رحلة الرعاية الصحية بأكملها، من منازلهم. من خلال دعم التبادل في الوقت المناسب للنتائج الصحية والخبرات والمحتوى التعليمي بين الزيارات السريرية، توفر The Clinician لفرق الرعاية والمرضى معلومات قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لتحسين النتائج الصحية مع تقليل التكاليف وعدم الكفاءة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.theclinician.com أو تابعنا على LinkedIn .

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نبذة عن Verbal Beginnings

مع الاعتقاد بأن كل طفل يمكن أن يتعلم، تعزز Verbal Beginnings الاستقلال وتحسن نوعية الحياة للأطفال ذوي الإعاقات التنموية من خلال نهج علاج مخصص يعتمد على مبادئ تحليل السلوك التطبيقي. من خلال نهج قائم على الفريق، تخلق Verbal Beginnings بيئة داعمة وواسعة الحيلة، مما يوفر فرصًا مستمرة للنمو والتقدم المهني. التركيز الشامل على العملاء والمهنيين يوفر لـ Verbal Beginnings الموارد اللازمة لجلب الخدمات المغيرة للحياة للأسر من فرق مدربة تدريبًا عاليًا على خدمات التدخل المبكر أخصائيو علاج ABA..

www.verbalbeginnings.com

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