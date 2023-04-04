Volt Active Data تحصل على شهادة Key Telecom

بيدفورد، ماساتشوستس، 4 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- منصة Volt Active Data، وهي منصة البيانات الوحيدة التي لا تقبل المساومة والتي تم تصميمها لدعم التطبيقات التي تتطلب السرعة والحجم والاتساق - كل ذلك في وقت واحد - أعلنت اليوم أنها أصبحت معتمدة في برنامج Dell Technologies Telecom Partner Self-Certification ، مما يعني أن شركات نظام الاتصالات البيئي يمكنها الآن استخدام تقنية Volt Active Data القوية التي لا تقبل المساومة بالتزامن مع البنية التحتية لشركة Dell.

"هذه أخبار لا تصدق لأي CSP يبحث عن حل ذات حافة محسّنة للاستفادة من أشياء مثل حوسبة الحافة متعددة الوصول وتنسيق وظيفة الشبكة لمساعدة شبكاتهم تعمل بسلاسة وأمان" هذا ما قاله David Flower الرئيس التنفيذي لشركة Volt.

تم تصميم منصة Volt Active Data لدعم التطبيقات التي تحتاج إلى التوسع بسهولة دون التضحية بأشياء مثل المرونة أو الدقة. تم استخدام تقنية Volt، التي تم اختبارها في المعركة للتعامل مع أحمال العمل المعقدة الموزعة الحرجة التي تعمل على الحافة، لأكثر من عقد من الزمان لدعم شبكات الاتصالات الكبيرة في جميع أنحاء العالم.

تم تصميم برنامج Dell Telecom Partner Self-Certification لمقدمي خدمات الإنترنت وغيرهم من شركاء الصناعة للتصديق على أن برامجهم جاهزة للتكامل على البنية التحتية لشركة Dell داخل شبكة الاتصالات. وبمجرد اعتماد حلولهم، يتأكد الشركاء من أن جودة برامجهم متوافقة وجاهزة للنشر على منصات اتصالات Dell.

نبذة عن منصة Volt Active Data

تمكّن منصة Volt Active Data الشركات من الاستفادة من القيمة الكاملة لبياناتها وتطبيقاتها من خلال جعلها ممكنة على نطاق واسع دون التأثير على السرعة أو الدقة أو الاتساق. استنادًا إلى تكديس مبسط وطبقة من الاستيعاب إلى الإجراء يمكنها تنفيذ قرارات في أقل من 10 مللي ثانية، يمنح أساس Volt الفريد والدقيق المؤسسات القدرة على زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد من استثماراتها في شبكة الـ 5G وإنترنت الأشياء وAI/ML وغيرها من الاستثمارات، وضمان وقت تشغيل دائم، ومنع الاحتيال والتطفل، وتقديم مشاركة العملاء الشخصية للغاية، وتوفير التكاليف التشغيلية.

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