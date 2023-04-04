WALLIX تطلق SaaS Remote Access لتسهيل الوصول الرقمي لمقدمي الخدمات الخارجيين بطريقة مرنة وآمنة

· WALLIX تطلق SaaS Remote Access، وهو إصدار SaaS من تقنية إدارة الوصول عن بُعد المدمجة في الحل الموحد لـ WALLIX PAM4ALL . يتم تضمين إصدار SaaS هذا في حزمة WALLIX PAM4OT .

· لتنفيذ أنشطتها، تعتمد المنظمات - في جميع القطاعات وخاصة في الصناعة - على مقدمي الخدمات الخارجيين الذين يحتاجون، للقيام بمهمتهم، إلى الاتصال بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (التقليدية أو الصناعية).

· تستهدف SaaS Remote Access جميع المؤسسات التي ترغب في توفير وصول رقمي إلى بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمقدمي الخدمات الخارجيين، وذلك بفضل الإدارة المبسطة مع الاستفادة بأعلى مستوى من الأمن السيبراني الذي يقدمه أحد قائد PAM المعترف به من قبل Gartner .

باريس، 4 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- WALLIX ، ((Euronext: ALLIX، وهي شركة أوروبية متخصصة في نشر برامج الأمن السيبراني المتخصصة في Access and Identity Solutions،تطلق SaaS Remote Access، وهو إصدار SaaS من تقنية إدارة الوصول عن بعد المدمجة في WALLIX PAM4ALL ، حل إدارة الامتيازات الموحد. تم تصميم SaaS Remote Access للمؤسسات - في جميع القطاعات وخاصة الصناعية - التي ترغب في توفير الوصول الرقمي إلى بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمقدمي الخدمات الخارجيين من خلال الإدارة المبسطة، مع الاستفادة بأعلى مستوى من الأمن السيبراني الذي يقدمه قائد PAM المعترف به من قبل Gartner .

لتنفيذ أعمالهم، تعتمد المؤسسات على مزودي الخدمات الخارجيين الذين يحتاجون إلى الاتصال ببنيتهم التحتية لتكنولوجيا المعلومات (سواء كانت تقليدية أو صناعية). يمكن أن يكون هؤلاء هم المشرفين عن بعد، وبائعي سلسلة التوريد، ومقدمي الخدمات، والمستشارين الخارجيين، إلخ.

المشكلة بالنسبة للمنظمات هي أن هؤلاء أصحاب المصلحة الخارجيين كثيرون ويمكن أن يتغيروا باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يختلف تواتر ومدة تدخلهم وفقًا لاحتياجات العمل ومتطلباته. هذا هو السبب في أن تصور دخولهم وإدارته وتأمينه يصبح صداعًا حقيقيًا لفرق تكنولوجيا المعلومات. إنه هام للغاية للمنظمات أن تعرف من يمكنه الدخول إلى ماذا، ومن أين، ولماذا، وكذلك إدارة أذونات الوصول. هذه هي الطريقة الوحيدة لاكتشاف ووقف أي محاولة لسرقة الهوية من قبل القراصنة، أو حاقدين داخليين، أو التقصير، وبالتالي حماية البيانات. والحقيقة هي أن تكلفة الهجوم السيبراني تزداد بمتوسط 370000 دولار إذا كان طرف ثالث متورطًا. علاوة على ذلك، من خلال تنفيذ إمكانية التتبع من خلال حل إدارة الأمن والوصول الرقمي، تضمن المؤسسات أيضًا الامتثال التنظيمي لمعايير الأمن السيبراني الحالية.

بشكل تقليدي، في محاولة لإدارة وصول أصحاب المصلحة الخارجيين، سيقوم فريق تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ تقنية VPN، وهو "نفق" آمن بين جهاز صاحب المصلحة الخارجي والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المنظمة. باستثناء ذلك، في الواقع، تتصدر نقاط ضعف VPN عناوين الأخبار بانتظام. من ناحية أخرى، يعد تنفيذ شبكات VPN عملية مرهقة ومكلفة: يجب الإشارة إلى كل صاحب مصلحة في Active Directory، وهو برنامج Microsoft الذي تستخدمه جميع المؤسسات تقريبًا، والذي يسمح بإدارة الأذونات والوصول إلى موارد تكنولوجيا المعلومات (البيانات والخوادم والتطبيقات والبرامج وما إلى ذلك). وهذه التكنولوجيا لا تفي بالمتطلبات التنظيمية أيضًا.

الإجابة: SaaS Remote Access

لتحسين إدارة الوصول إلى مزود الخدمة الخارجي، يجب على فرق تكنولوجيا المعلومات اللجوء إلى حلول مبتكرة مثل SaaS Remote Access.

WALLIX PAM4ALL هو حل موحد لإدارة الامتيازات. فهو يجمع بين جميع تقنيات WALLIX: المصادقة متعددة العوامل ((MFA، وإدارة الوصول عن بعد، وإدارة الجلسات، وإدارة كلمات المرور، وإدارة الامتيازات الأقل. ويؤمن الحل جميع سبل الوصول إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يضمن حماية البيانات والكشف عنها ومقاومته للهجمات السيبرانية واستمرارية الأعمال. كما يضمن الامتثال للوائح الأمن السيبراني.

SaaS Remote Access هي تقنية "إدارة الوصول عن بعد" الخاصة بـ WALLIX PAM4ALL والمتاحة الآن كخدمة. وقد تم تطويره بشكل خاص لإدارة الوصول إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.

يتوفر إصدار SaaS هذا من تقنية إدارة الوصول عن بُعد WALLIX أيضًا في WALLIX PAM4OT ، وهو عرض جاهز يعتمد على WALLIX PAM4ALL، مخصص للشركات الصناعية وتلك التي تمتلك معدات صناعية (مثل المستشفيات المزودة بالماسحات الضوئية، إلخ).

مزايا الاشتراك في هذه الوظيفة في وضع SaaS (Software-as-aService) هي:

· سهولة النشر والاستخدام

بفضل وضع SaaS، ليست هناك حاجة لتثبيت حل جديد ليحل محل الشبكات الافتراضية الخاصة؛ اتصال الإنترنت هو كل ما هو مطلوب للوصول إلى SaaS Remote Access. وهذا يتيح سهولة الوصول والمرونة وخفض التكاليف بشكل أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، وبفضل واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، فإنه من السهل والسريع للشركات لتسجيل مقدمي الخدمات الخارجية وتكوين حقوق الوصول إلى الموارد المصرح بها. هذا يحرر فريق تكنولوجيا المعلومات من هذه الإجراءات ويسمح لهم بالتركيز على المزيد من المهام ذات قيمة مضافة.

· الأمان الكلّي

لم تعد الهويات الرقمية وكلمات المرور لأصحاب المصلحة الخارجيين مدمجة في Active Directory الخاص بالمؤسسة ولكن يتم إدارتها وتأمينها في SaaS Remote Access. هذا يقلل بشكل كبير من المخاطر السيبرانية، حيث كلما زادت الهويات الرقمية في Active Directory، زادت فرصة قيام المتسلل بسرقتها ثم الوصول إلى جميع موارد الشخص الذي تمت سرقة هويته. يسمح هذا أيضًا للمؤسسة بالحصول على نظافة تكنولوجيا المعلومات التي تتبع معايير الأمن السيبراني والتعقب، مما يتيح الأمن السيبراني حسب التصميم.

· الرؤية الكاملة للوصول الخارجي عن بعد

مع SaaS Remote Access، تستعيد المؤسسات التحكم في الوصول الخارجي عن بُعد. تقوم الشركات بإنشاء وصول لمزوديها الخارجيين في الوقت الفعلي لفترة محددة ويتم إزالتها تلقائيًا بمجرد اكتمال المهمة. يتصل مقدمو الخدمات الخارجيون بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة من خلال بوابة الويب SaaS Remote Access ويتم مراقبة كل إجراء يتخذونه، مما يوفر الرؤية الكاملة والشفافية.

"مع إدارة الوصول عن بعد للموردين، فإننا نتصدى للتحديات الأمنية لفرق تكنولوجيا المعلومات ونعزز التحول الرقمي للشركات. كما نمنح الاستقلالية لفرق الأعمال ونضع التجربة الرقمية في صميم حلنا: سرعة إنشاء الوصول، وسيولة التفاعلات مع الموردين، والكفاءة التشغيلية لجميع فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. التفاعل مع الموردين والحفاظ على خط دفاع للوصول الرقمي يصبح سهلًا للغاية وفعالًا من حيث التكلفة مع حلنا. إن إطلاق هذه الخدمة لتأمين الوصول الخارجي إلى تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية الصناعية ليس سوى المرحلة الأولى من استراتيجية Saas من WALLIX "، هذا ما يشرحه Edwige Brossard، مدير المنتجات والتسويق في WALLIX.

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