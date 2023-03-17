WEMIX تكشف عن معاينة عالمية لـ WEMIX Kanvas

تم الكشف عن خارطة الطريق والنهج والبيان والتفاصيل الرئيسية الأخرى لأول مرة؛ Optimistic Rollu مع ZK Fault Proof Testnet على المسار الصحيح نحو الإطلاق في نهاية مارس 2023

Global preview of WEMIX Kanvas zkEVM project

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 مارس 2023 /PRNewswire/ -- الشركة الرائدة في تطوير منظومة البلوكتشين WEMIX Pte. Ltd كشفت اليوم في ETHDubai 2023 عن الموقع الرسمي والشعار الرسمي لـ WEMIX Kanvas، الجيل التالي من Ethereum Layer 2 مع EVM-Equivalent ZK Rollups. تحت عنوان "الفضاء اللانهائي لخلق القيمة"، يقدم موقع WEMIX Kanvas TEASER نظرة عامة على المشروع بما في ذلك فلسفته والتكنولوجيا وخارطة الطريق والبيان وأكثر من ذلك. تم الكشف عن كل من الموقع والشعار رسميًا خلال حديث عن WEMIX Kanvas قدمه المدير التنفيذي Taekyu Park (TK) والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا Dongjoo Lee (DJ) من Lightscale، الشركة التابعة لـ Wemade المسؤولة عن تطوير حلول لحل تحديات قابلية التوسع في Ethereum.

نظرًا لتخزينها اللامركزي للبيانات، تعاني بلوكتشين مما يسمى بمعضلة بلوكتشين الثلاثية: يبدو أنه من المستحيل أن تكون آمنًا ولامركزيًا وقابل للتطوير في وقت واحد. وقد كافحت Ethereum لإيجاد حل للتوسع لا يضر بقيم الأمن واللامركزية. يؤدي الحد الأقصى المحدود لعدد المعاملات التي يمكن أن تتولاها Ethereum إلى ارتفاع تكاليف الغاز مع زيادة عدد المستخدمين.

وقال شين كيم، الرئيس التنفيذي لشركة WEMIX Pte Ltd: "إن رسوم المعاملات المتزايدة بسرعة وتحديات قابلية التوسع هي عوائق رئيسية أمام الاعتماد الواسع النطاق لتكنولوجيا البلوكتشين" وأكمل "تهدف WEMIX Kanvas إلى مساعدة جميع المستخدمين للمشاركة في النظام البيئي لشبكة Ethereum الرئيسية بسهولة وسرعة وبتكلفة زهيدة عن طريق تقليل هذه الرسوم مع ضمان سرعة المعالجة السريعة والأمان العالي واللامركزية".

تم اقتراح العديد من الحلول لمعالجة مشكلات قابلية التوسع في Ethereum بما في ذلك التجزئة، والسلاسل الجانبية، وقنوات الولاية، والبلازما، وvalidium، وrollups. لحل المشكلة، يقوم WEMIX Kanvas بضغط المعاملات ولفها إلى شبكة Ethereum الرئيسية، مما يقلل بشكل كبير من رسوم المعاملات مقارنةً بالاستخدام المباشر للشبكة الرئيسية. تركز معظم مشاريع ZK Rollup على ZK Rollups الخاصة بالتطبيقات، وبينما تهدف إلى تحقيق النوع 2 (مكافئ EVM) أو النوع 1 (مكافئ Ethereum) باستخدام zkEVM، يمكن أن يكون التسويق عملية تستغرق وقتًا طويلًا نظرًا للوقت الذي يستغرقه إنشاء البراهين. يستخدم WEMIX Kanvas نهجًا هجينًا من خطوتين والذي يتطور من Optimistic Rollup مع ZK Fault Proof في المرحلة 1 إلى EVM Equivalent ZK Rollup في المرحلة 2.

سيتم إطلاق WEMIX Kanvas Optimistic Rollup مع ZK Fault Proof Testnet بحلول نهاية مارس، يليه Mainnet في الربع الثالث من هذا العام، وEVM Equivalent ZK Rollup Testnet قبل نهاية عام 2023، وأخيرًا، ZK Rollup Mainnet في الربع الثاني من العام المقبل.

نبذة عن WEMIX Pte Ltd.

تهدف WEMIX Pte. Ltd إلى تسريع التبني الجماعي لتقنية البلوكتشين التي ستشكل أساس الاقتصاد الرقمي المستقبلي، من خلال العمل مع أصحاب المصلحة في النظام الإيكولوجي لإنشاء خدمات Web3 للجميع بحيث تكون بديهية ومريحة وسهلة الاستخدام.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال على: Kevin Foo، العلاقات العامة العالميةـ [email protected]

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