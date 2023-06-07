Xebia تعيّن Keith Landis رئيسًا للتسويق لتعزيز حضور العلامة التجارية العالمية

أتلانتا وأمستردام ونيودلهي

7 يونيو 2023

/PRNewswire/ -- شركة Xebia الشركة العالمية الشهيرة لاستشارات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، عينت Keith Landis رئيسًا للتسويق العالمي (CMO). سيكون مقر Keith في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية ويقود التسويق على مستوى العالم.

Keith Landis joins Xebia as Global Chief Marketing Officer

نمت Xebia قفزات وحدود على مدى السنوات القليلة الماضية، ولمواصلة تعزيز وجودها في السوق العالمية، قامت الشركة بتوظيف Keith Landis في فريقها القيادي من قدامى المحاربين في الصناعة. تعمل Xebia على زيادة وجودها في الولايات المتحدة، إلى جانب توسيع مكتبها في أتلانتا، جورجيا. إن وجود قائد وفريق تسويق بارعين سيساعد على مواءمة أعمالها العالمية بالإضافة إلى بناء علامة تجارية قوية من خلال التسويق ذو التأثير العالي.

يجلب Keith خبرة عميقة ومتنوعة لأكثر من عقدين في صناعات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات. طوال حياته المهنية، عاش Keith واستنشق خدمات التسويق والاتصالات B2B، وقاد فرقًا عالمية وإقليمية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والتكنولوجيا، منها IBM لأكثر من 16 عامًا. في الآونة الأخيرة، شغل Keith منصب مدير التسويق للأنظمة الثابتة حيث قاد وحول جميع جوانب وظائف التسويق والاتصالات العالمية خلال حقبة هائلة من النمو للشركة.

يتمتع Keith بسجل حافل في قيادة التحول التسويقي لدفع النمو في الوعي بالعلامة التجارية والإيرادات. إن ارتباطه الطويل بشركة IBM هو دليل على قيادته الاستثنائية واحترافيته. Keith حاصل على درجة البكالوريوس في الآداب في التسويق و MIS من كلية LeBow للأعمال في جامعة Drexel في الولايات المتحدة.

قال Anand Sahay، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة Xebia أثناء ترحيبه بـ Keith في الفريق: "بينما نشرع في توسيع محفظتنا وتسريع مسار نمونا، من الأهمية أن نتأكد من أن لدينا القيادة الأنسب في وضع استراتيجي لدفع تطوير علامتنا التجارية في الاتجاه المطلوب. نحن نضع ثقة كبيرة في Keith وفريقه لبناء علامتنا التجارية وتعزيز مساعينا التسويقية الاستراتيجية. ستلعب خبرته الواسعة وخبرته المثبتة دورًا محوريًا في التواصل الفعال لسردنا ورفع مكانة شركتنا بين الأسواق الرئيسية. لقد أصبح التسويق والاتصالات الخارجية لدينا جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا للنمو، ومع قيادة Keith المثبتة في هذا القطاع، نتوقع تحقيق أهداف أكبر."

وقال Keith Landis، مدير التسويق العالمي: "يسعدني الانضمام إلى Xebia كرئيس للتسويق في هذا الوقت المحوري في مسار الشركة. إلى جانب فريق متنوع من المسوقين الموهوبين من جميع أنحاء العالم، أتطلع إلى تحويل وظيفة التسويق، وبناء علامتنا التجارية العالمية، وإحداث ثورة في جهودنا التسويقية لدفع النمو عبر الأسواق. طوال حياتي المهنية، طورت فهمًا عميقًا للدور الرئيسي الذي يلعبه التنوع والتعاطف والأصالة والشفافية في قيادة نجاح الأعمال والقيادة الفعالة. يسعدني أن أجد أن فريق القيادة والثقافة في Xebia يتوافقان تمامًا مع هذه القيم، مما يجعلها مباراة مثالية بالنسبة لي."

نبذة عن Xebia

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على www.xebia.com.

للتواصل الإعلامي: [email protected]

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