13º Dia Internacional da Arte de Doar, celebrado em 190 países

BHUBANESHWAR, Índia, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O 13º Dia Internacional da Arte de Doar, inspirado na visão do Dr. Achyuta Samanta, foi celebrado este ano em 190 países em seis continentes. Além disso, seguidores e simpatizantes do movimento Art of Giving participaram da campanha em 50.000 locais internacionalmente, incluindo todos os 222 países membros da FIVB, todos os 28 estados e 8 territórios da União da Índia, todas as cidades e vilas em todo o país e todas as sedes distritais, blocos e panchayats de Odisha.

13th International Art of Giving Day Celebrated in 190 Countries

Somente em Odisha, o dia foi observado em 20.000 locais. Por ocasião do 13º Dia Internacional da Arte de Doar, o movimento impactou diretamente cerca de 2,5 milhões de pessoas, incluindo seguidores e apoiadores.

Na última semana, os programas da Arte de Doar foram organizados em vários lugares ao redor do mundo e em diferentes cidades da Índia, testemunhando a participação de pessoas de todos os setores da sociedade. Todos os anos, o Dia Internacional da Arte de Doar é comemorado com um tema único.

O tema deste ano foi 'Compartilhe para brilhar', significando que compartilhar a felicidade com os outros também leva ao próprio crescimento e progresso. Como parte das comemorações deste ano, foram feitos arranjos para a distribuição de bolas de vôlei e redes em mais de 3.000 locais em Odisha. Inspirado na visão do Dr. Achyuta Samanta para o desenvolvimento do esporte e para promover a harmonia e a amizade entre os jovens, este ano foram distribuídos 9.100 voleibóis.

"O que sou hoje é por causa do conceito de 'Arte de Doar'. Recebi o calor, o amor e o carinho das pessoas por causa desse movimento ", disse o Dr. Samanta.

Um mega programa que marca o 13º Dia da Arte de Doar foi organizado em Bhubaneswar com a participação de pessoas de várias esferas da vida. Na ocasião, a música-tema Art of Giving, cantada pelo renomado cantor de playback hindi Shaan, foi revelada. Entre outros, Rabindra Narayan Behera, MP, Lok Sabha; a lenda indiana do tênis e premiada com Padma Bhushan, Leander Paes; o mestre budista tibetano e diretor espiritual do Centro Internacional ripa, Suíça, Getrul Jigme Rinpoche; Baba Ram Narayan Das; e a Miss Índia Feminina Nikita Porwal participaram do evento.

Como nos anos anteriores, os prestigiados AOG Hero Awards foram entregues ao renomado especialista médico Dr. Bidyut Das, ao rotariano Ajay Agrawal e ao professor do KIIT Kumar Debadatta por suas notáveis contribuições ao serviço social. Cada premiado recebeu um prêmio em dinheiro de Rs. 1 lakh.

O evento contou com a presença do vice-chanceler do KIIT e do KISS, Prof. Saranjit Singh, e outros funcionários seniores.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2982166/13_International_AOG_Day.jpg

FONTE Art of Giving (AOG)