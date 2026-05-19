13º Día Internacional del Arte de Donar celebrado en 190 países

BHUBANESHWAR, India, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 13 .º Día Internacional del Arte de Dar, inspirado en la visión del Dr. Achyuta Samanta, se celebró este año en 190 países de seis continentes. Además, los seguidores y simpatizantes del movimiento Art of Giving participaron en la campaña en 50,000 ubicaciones a nivel internacional, incluidas las 222 naciones miembros de la FIVB, los 28 estados y 8 Territorios de la Unión de la India, cada ciudad y pueblo de todo el país, y todas las sedes de distrito, bloques y panchayats de Odisha.

13th International Art of Giving Day Celebrated in 190 Countries

Solo en Odisha, el día se observó en 20,000 ubicaciones. Con motivo del 13º Día Internacional del Arte de Donar, el movimiento impactó directamente a casi 2,5 millones de personas, incluidos seguidores y simpatizantes.

Durante la última semana, se han organizado programas de Arte de Donar en varios lugares del mundo y en diferentes ciudades de la India, con la participación de personas de todos los sectores de la sociedad. Cada año, el Día Internacional del Arte de Dar se celebra con un tema único.

El tema de este año fue 'Compartir para brillar', lo que significa que compartir la felicidad con los demás también conduce al propio crecimiento y progreso. Como parte de las celebraciones de este año, se hicieron arreglos para la distribución de pelotas de voleibol y redes en más de 3.000 ubicaciones en Odisha. Inspirados en la visión del Dr. Achyuta Samanta para el desarrollo del deporte y para fomentar la armonía y la amistad entre los jóvenes, este año se distribuyeron 9.100 pelotas de voleibol.

"Lo que soy hoy es por el concepto de 'Art of Giving'. He recibido la calidez, el amor y el afecto de las personas debido a este movimiento ", dijo el Dr. Samanta.

En Bhubaneswar se organizó un mega programa para conmemorar el 13º Día del Arte de Donar con la participación de personas de diversos ámbitos de la vida. Con ocasión, se dio a conocer el tema Art of Giving, cantado por el renombrado cantante de reproducción hindi Shaan. Entre otros, Rabindra Narayan Behera, diputado, Lok Sabha; la leyenda del tenis indio y galardonado con el Padma Bhushan, Leander Paes; el maestro budista tibetano y director espiritual del Centro Internacional Ripa, Suiza, Getrul Jigme Rinpoche; Baba Ram Narayan Das; y Femina Miss India Nikita Porwal asistieron al evento.

Como en años anteriores, los prestigiosos AoG Hero Awards se entregaron al destacado experto médico Dr. Bidyut Das, al rotario Ajay Agrawal y al profesor de KIIT Kumar Debadatta por sus notables contribuciones al servicio social. Cada adjudicatario recibió un premio en efectivo de Rs. 1 lakh.

Al evento asistieron el vicerrector de KIIT y KISS, el profesor Saranjit Singh, y otros altos funcionarios.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2982166/13_International_AOG_Day.jpg

FUENTE Art of Giving (AOG)