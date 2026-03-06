1Point1 Solutions fecha a compra da Netcom BCC por US$ 33,37 milhões; acelera a expansão global com foco em IA

Fortalece a profundidade do BFSI com recursos nearshore e offshore na América Central e América Latina

Posiciona a empresa para um crescimento anual de 25% com foco disciplinado na margem

Avança com estratégia multi-shore liderada por IA

SAN JOSÉ, Costa Rica, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A 1Point1 Solutions Ltd., empresa de Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM) com foco em IA listada na NSE, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida da aquisição da Netcom Business Contact Center S.A. por US$ 33,37 milhões, marcando formalmente sua entrada estratégica no mercado da América Central e América Latina.

L to R - Fernando Murillo, Founder & Managing Director, Netcom Business Contact Center & Akshay Chhabra, Chairman & Managing Director, 1Point1 Solutions

Com essa transação, a 1Point1 Solutions estabelece uma presença imediata de entrega nearshore na Costa Rica, Colômbia e Panamá, aumentando significativamente sua capacidade de atender clientes da América do Norte, Central e Latina em ambientes regulamentados e bilíngues de experiência do cliente.

A Netcom BCC é especialista em BPM com foco bancário e forte capacidade de atuação nas áreas de cobranças, fluxos de trabalho de KYC e verificação, monitoramento de fraudes, integração de clientes e administração de crédito. A aquisição aprofunda substancialmente a presença da 1Point1 no segmento BFSI, que continua sendo o maior vertical da empresa globalmente.

A integração deve quase dobrar a receita da 1Point1 no ano fiscal de 2027, acelerando sua evolução para uma plataforma global de BPM em escala e com foco em IA. A empresa traçou um plano de ação com meta de crescimento anual de aproximadamente 25%, mantendo margens EBITDA disciplinadas na faixa de 25 a 30%, apoiadas por eficiências operacionais e investimentos contínuos em tecnologia e talentos.

‍Como parte da integração, a 1Point1 implantará progressivamente suas plataformas habilitadas para GenAI em todas as operações da Netcom para aumentar a produtividade, o monitoramento da conformidade, a garantia de qualidade e os resultados para os clientes. A entidade combinada aproveitará a estratégia de entrega multirregional que abrange Índia, Europa, América do Norte, América Central e América Latina, criando maior resiliência, alinhamento regulatório e escalabilidade para clientes globais.

‍Comentando sobre o desenvolvimento, Akshay Chhabra, presidente e diretor executivo da 1Point1 Solutions, disse: "Esta aquisição é um passo decisivo na construção de uma empresa de BPM verdadeiramente global e com foco em IA. A Netcom fortalece nossas capacidades de BFSI e estabelece uma presença estratégica na América Latina, permitindo-nos atender aos clientes com maior agilidade e alinhamento regulatório. À medida que integramos nossa pilha de IA em todas as operações, não estamos apenas expandindo geograficamente, mas também escalando a Inteligência Humana em nível global, onde a tecnologia aumenta a expertise e gera resultados mensuráveis para os clientes."

‍Fernando Murillo, fundador e diretor administrativo da Netcom Business Contact Center, acrescentou: "Juntar-se à 1Point1 Solutions marca um novo capítulo emocionante para a Netcom BCC. Construímos essa organização com base em forte expertise bancária, rigor operacional e uma cultura que prioriza as pessoas. Com a plataforma global da 1Point1, recursos avançados de IA e visão de crescimento de longo prazo, agora estamos posicionados para oferecer ainda mais valor aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que criamos oportunidades ampliadas para nossas equipes em toda a América Latina."

Olhando para o futuro, a 1Point1 continua comprometida com uma expansão inorgânica disciplinada, com planos de realizar 2 a 3 aquisições estratégicas nos próximos três a quatro anos para fortalecer ainda mais a profundidade do domínio, o alcance geográfico e os recursos liderados por IA.

‍Este marco reforça a ambição da 1Point1 de construir uma empresa de BPM de última geração, liderada pela inteligência humana, onde a inteligência se expande de forma integrada e o crescimento é impulsionado por uma execução disciplinada.

‍Após esta aquisição, a 1Point1 Solutions opera agora nove centros de entrega em cinco continentes, atendendo a mais de 100 clientes de renome com uma equipe de mais de 8.000 profissionais em todo o mundo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2927115/1Point1_Solutions_expansion.jpg

FONTE 1Point1 Solutions