1Point1 Solutions completa la adquisición de Netcom BCC por 33,37 millones de dólares; acelera su expansión mundial centrada en IA

Fortalece la profundidad de BFSI con capacidades de contratación en países vecinos y remotos en América Central y América Latina

Posiciona a la empresa para un crecimiento anual del 25 % con un enfoque de margen disciplinado

Avanza la estrategia multicosta basada en IA

SAN JOSÉ, Costa Rica, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- 1Point1 Solutions Ltd., empresa de gestión de procesos de negocios (BPM, por sus siglas en inglés) centrada en IA que cotiza en la NSE, anunció hoy la finalización exitosa de su adquisición de Netcom Business Contact Center S.A. por 33,37 millones de dólares, lo que marca formalmente su entrada estratégica al mercado de América Central y Latina.

L to R - Fernando Murillo, Founder & Managing Director, Netcom Business Contact Center & Akshay Chhabra, Chairman & Managing Director, 1Point1 Solutions

Con esta transacción, 1Point1 Solutions establece una presencia de entregas inmediatas de proximidad en Costa Rica, Colombia y Panamá, lo que mejora considerablemente su capacidad para atender a clientes de América del Norte, Central y América Latina en entornos de experiencia del cliente regulados y bilingües.

Netcom BCC es especialista en BPM centrado en banca con sólidas capacidades de dominio en flujos de trabajo de cobranza, Conozca a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y verificación, monitoreo de fraude, incorporación de clientes y administración de crédito. La adquisición profundiza considerablemente la presencia de 1Point1 en el segmento de banca, servicios financieros y seguros (BFSI, por sus siglas en inglés), que sigue siendo el sector vertical más grande de la empresa a nivel mundial.

Se espera que la integración casi duplique los ingresos del año fiscal 27 de 1Point1 y acelere su evolución hacia una plataforma BPM mundial escalada y centrada en IA. La empresa ha trazado un plan que apunta a un crecimiento anual de aproximadamente el 25 %, manteniendo márgenes de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) disciplinados en un rango del 25 al 30 %, respaldados por eficiencias operativas e inversiones continuas en tecnología y talentos.

Como parte de la integración, 1Point1 implementará progresivamente sus plataformas habilitadas para GenAI en las operaciones de Netcom para mejorar la productividad, el monitoreo del cumplimiento, la garantía de calidad y los resultados para los clientes. La entidad combinada aprovechará una estrategia de entrega en varias regiones que abarcan India, Europa, América del Norte, América Central y América Latina, y generan mayor resiliencia, alineación regulatoria y escalabilidad para los clientes mundiales.

Al comentar sobre el desarrollo, Akshay Chhabra, presidente y director general de 1Point1 Solutions, afirmó: "Esta adquisición es un paso decisivo en la construcción de una empresa BPM verdaderamente mundial y centrada en la IA. Netcom fortalece nuestras capacidades BFSI y establece una presencia estratégica de proximidad en América Latina, lo que nos permite prestar servicio a nuestros clientes con mayor agilidad y alineación regulatoria. A medida que integramos nuestros productos de IA en todas las operaciones, no solo nos expandimos geográficamente, sino que escalamos la inteligencia humana a nivel mundial, en el que la tecnología aumenta la experiencia e impulsa resultados mensurables para los clientes".

‍Fernando Murillo, fundador y director general de Netcom Business Contact Center añadió: "Unirse a 1Point1 Solutions marca un nuevo y emocionante capítulo para Netcom BCC. Construimos esta organización sobre una sólida experiencia bancaria, rigor operativo y una cultura que prioriza a las personas. Con la plataforma mundial de 1Point1, las capacidades avanzadas de IA y la visión de crecimiento a largo plazo, ahora estamos posicionados para brindar aún mayor valor a nuestros clientes y al mismo tiempo crear oportunidades ampliadas para nuestros equipos en América Latina".

De cara al futuro, 1Point1 sigue comprometida con una expansión inorgánica disciplinada, con planes de buscar entre 2 y 3 adquisiciones estratégicas en los próximos tres o cuatro años para fortalecer aún más la profundidad del dominio, el alcance geográfico y las capacidades lideradas por IA..

Este hito refuerza la ambición de 1Point1 de construir una empresa BPM de próxima generación basada en inteligencia humana, en la que la inteligencia se escala sin problemas y el crecimiento está impulsado por una ejecución disciplinada.

Tras esta adquisición, 1Point1 Solutions opera ahora nueve centros de entrega en cinco continentes y atiende a más de 100 clientes destacados con un equipo de más de 8.000 profesionales en todo el mundo.

