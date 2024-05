20 FINALISTAS ANUNCIADOS NA XPRIZE CARBON REMOVAL RACING PARA REVERTER AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A competição de 4 anos de US$ 100 milhões catalisou o setor rumo a soluções revolucionárias de carbono negativo

LOS ANGELES, 9 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- XPRIZE, líder mundial na concepção e operação de competições de incentivo em grande escala para resolver os grandes desafios da humanidade, anunciou hoje as 20 equipes finalistas selecionadas para competir na última etapa de sua XPRIZE Carbon Removal. A competição mundial de quatro anos foi concebida para combater as mudanças climáticas, reequilibrando o ciclo do carbono da Terra, oferecendo US$ 100 milhões a inovadores que possam criar e demonstrar soluções que removam o dióxido de carbono (CO2) diretamente da atmosfera ou dos oceanos e o extraiam de forma duradoura e sustentável. O prêmio ajudou a catalisar o crescimento de toda um novo setor, galvanizando mais de 1.300 equipes para desenvolver novas ideias para remover dióxido de carbono (CDR). Estes 20 finalistas representam soluções de CDR líderes com potencial de fazer contribuições significativas para um esforço de CDR diversificado, mundial, sustentável e em escala de gigatoneladas.

O excesso de CO2 na atmosfera e nos oceanos da Terra é o principal motor das mudanças climáticas, sendo as emissões de CO2 produzidas pelo homem responsáveis por cerca de dois terços (71%) de todas as emissões de gases com efeito estufa. Além de reduções drásticas de emissões, serão necessárias soluções sustentáveis e escalonáveis de remoção de carbono para evitar que as temperaturas médias mundiais subam acima de 1,5°C e evitar o risco de calor extremo, padrões climáticos anormais e tensões na produção de alimentos e no acesso à água, entre outros desafios. Sem intervenções climáticas significativas, a temperatura média mundial poderá aumentar 6°C neste século.

"Para que o mundo resolva eficazmente as emissões de gases com efeito de estufa, a remoção de carbono é um elemento essencial do caminho para o Net Zero. Não há como reverter o impacto da humanidade no clima sem extrair carbono de nossa atmosfera e dos oceanos", disse Anousheh Ansari, Diretor Executivo da XPRIZE. "Precisamos de uma gama de soluções de CDR ousadas e inovadoras para gerir as grandes quantidades de CO2 liberadas em nosso ambiente e que têm impacto em nosso planeta. As equipes que têm concorrido a este prêmio fazem parte da criação de um conjunto de soluções robustas e eficazes, sendo que nossas 20 equipes que avançam para a etapa final da XPRIZE Carbon Removal terão a oportunidade de demonstrar seu potencial para ter um impacto significativo no clima."

Os finalistas foram selecionados com base em seu desempenho em três áreas principais: Operações, sustentabilidade e custos. Os finalistas demonstraram sua capacidade de executar uma demonstração substancial que se aproxima da meta do concurso de remover 1.000 toneladas líquidas de CO2 no último ano do concurso e de um caminho viável para alcançar a escala de megatoneladas nos próximos anos e, eventualmente, a escala de gigatoneladas com uma compreensão de seus impactos ambientais e sociais.

As 20 equipes finalistas incluídas abaixo estão listadas pelos quatro caminhos de remoção da competição: Ar, Rochas, Oceanos, Terra, Oceanos.

Ar, Captação Direta de Ar (DAC)

1. Airhive - local da sede: Reino Unido - local de demonstração: Canadá

A tecnologia Airhive fornece remoção rápida de CO2 por meio de um sorvente à base de óxido metálico não tóxico e de baixo custo. A Airhive está fazendo parceria com o fornecedor de armazenamento de CO2, Exterra, que irá reagir o CO2 captado no ar da Airhive com rejeitos de minas por meio de seu processo proprietário.

2. Heirloom - local da sede: EUA - local de demonstração: EUA

A Heirloom é pioneira em uma tecnologia DAC de baixo custo capaz de remover permanentemente CO2 em uma escala de bilhões de toneladas , acelerando rapidamente o processo natural de captação de CO2 da atmosfera, formando calcário em poucos dias.

3. Octavia Carbon - local da sede: Quênia - local de demonstração: Quênia

A Octavia Carbon é a principal empresa de DAC da Global South, especializada em projetar, construir e implantar máquinas altamente modulares que extraem CO2 diretamente da atmosfera usando tecnologia avançada de DAC.

4. Project Hajar (44.01 & AirCapture) - locais da sede: Omã e EUA - local de demonstração: Omã

O Project Hajar, uma cooperação entre a 44.01 e a AirCapture, combina tecnologia de DAC de última geração implantada pela AirCapture em Omã com a tecnologia pioneira de mineralização de CO2 da 44.01, visando transformar o CO2 captado em rocha.

5. Skyrenu - local da sede: Canadá - local de demonstração: Canadá

A Skyrenu combina um sistema DAC com um processo de carbonatação de rochas para tratar rejeitos de minas de amianto e reter carbono para sempre.



Rochas

6. Arca - local da sede: Canadá - local de demonstração: Austrália

A tecnologia patenteada da Arca acelera a mineralização de carbono em rejeitos de minas e resíduos de rocha, criando uma solução de remoção de dióxido de carbono em escala industrial ao ativar minerais de silicato de magnésio para transformar resíduos de minas ultramáficas em um enorme sumidouro de carbono.

7. Lithos - local da sede: EUA - local de demonstração: EUA

A Lithos Carbon acelera o ciclo natural do carbono da Terra, implantando a desagregação aprimorada das rochas (ERW) na agricultura para remover permanentemente o CO2 do ar, ao mesmo tempo que melhora o rendimento das colheitas e a saúde do solo para agricultores, usando pó de basalto vulcânico de qualidade orgânica e ciência de ponta para medir a remoção de CO2, com o objetivo de descarbonizar o sistema alimentar.

8. Mati - local da sede: EUA - local de demonstração: Índia

A Mati remove carbono da atmosfera de modo duradouro usando a desagregação aprimorada das rochas (ERW) baseado em basalto em pequenas fazendas de arrozais. Este processo remove o CO2 atmosférico e ao mesmo tempo adiciona nutrientes essenciais ao solo, ajudando a restaurar solos degradados para beneficiar os pequenos agricultores.

9. Silicate - local da sede: Irlanda - local de demonstração: Irlanda

A Silicate Carbon utiliza concreto excedente do setor de construção para corrigir terras agrícolas, aproveitando processos geoquímicos naturais para remover permanentemente o dióxido de carbono da atmosfera mediante a desagregação mineral acelerada, enquanto melhora o pH do solo, aumenta a produtividade das culturas e reduz dependência de pesticidas e fertilizantes.

10. UNDO - local da sede: Reino Unido - local de demonstração: Reino Unido

Com a tecnologia de desagregação avançada de rochas (ERW) habilitada pela natureza, a UNDO gera créditos permanentes de remoção de carbono de alta qualidade com benefícios adicionais para apoiar as empresas em seu caminho para emissões líquidas zero.

11. Yuanchu - local da sede: China - local de demonstração: China

A Yuanchu é uma startup pioneira com foco no desenvolvimento de tecnologia disruptiva de mineralização direta do ar (DAM), visando remover CO2 do ar e extraí-lo permanentemente em material carbonatado sólido em uma escala de gigatoneladas, com um custo inferior a US$ 200 por tonelada de CO2 e produtos de mineralização estável com duração de 1.000 anos.

Terra

12. Climate Robotics - local da sede: EUA - local de demonstração: EUA

A Climate Robotics permite a adoção em larga escala do biocarvão na agricultura, o que fortalece a saúde do solo e remove o excesso de carbono da atmosfera. A tecnologia móvel da empresa converte resíduos de colheitas em biocarvão durável no campo em tempo real, fazendo com que a economia funcione para os agricultores e nossos ecossistemas.

13. Mash Makes - local da sede: Dinamarca - local de demonstração: Índia

A MASH é pioneira na tecnologia de pirólise e gaseificação, que converte resíduos agrícolas em energia negativa em carbono e biocarvão para correção do solo, combatendo ativamente as emissões de carbono

14. NetZero - local da sede: França - local de demonstração: Brasil

A missão da NetZero é ampliar o biocarvão como uma solução climática e agrícola, se concentrando nos abundantes resíduos agrícolas não utilizados nos trópicos. Eles aproveitam sua tecnologia proprietária de plantas de pirólise de médio porte, automatizadas, altamente otimizadas e facilmente replicáveis, operando um modelo de ponta a ponta que promove o envolvimento dos agricultores locais como fornecedores de biomassa e clientes de biocarvão. Isto simplifica a logística, melhora a rastreabilidade e promove a adesão local.

15. Takachar - local da sede: Índia - local de demonstração: Quênia

A Takachar utiliza tecnologia de MIT para construir uma rede de reatores descentralizada habilitada para Internet das Coisas, facilitando o escalonamento rápido e lucrativo da implantação de biocarvão, independente dos créditos de compensação de carbono. Eles usam hardware portátil, de baixo custo e com patente pendente. Isto permite a produção, nas aldeias, de fertilizantes personalizáveis à base de biocarvão a partir de resíduos de culturas disponíveis localmente, melhorando, em última análise, o rendimento das colheitas dos agricultores em até 30% e o rendimento líquido em 50%, que avançam assim na justiça climática.

16. Vaulted Deep - local da sede: EUA - local de demonstração: EUA

A Vaulted oferece remoção de carbono escalonável e permanente, ao extrair geologicamente resíduos orgânicos cheios de carbono. Sua extração de chorume é patenteada, envolvendo a injeção geológica de resíduos minimamente processados para remoção permanente de carbono (mais de 10.000 anos).

Oceanos

17. Captura - local da sede: EUA - local de demonstração: EUA

A Captura oferece uma solução escalonável e de baixo custo para captar carbono direto no oceano (DOC), produzindo um fluxo mensurável de CO2 para extração, usando apenas água do mar e energia renovável, sem a produção de outros aditivos externos ou subprodutos. A DOC não requer água doce, ocupa uma área mínima e pode operar com energia intermitente.

18. Ebb - local da sede: EUA - local de demonstração: EUA

A Ebb Carbon é pioneira em uma nova solução de remoção de carbono, aprimorando a capacidade natural do oceano de armazenar CO2 com segurança. Este método eletroquímico de aumento da alcalinidade dos oceanos tem o potencial de ser uma das abordagens de maior escala e menor custo para remover o excesso de CO2, enquanto reduz a acidez dos oceanos.

19. Kelp Blue - local da sede: Países Baixos - local de demonstração: Namíbia

A Kelp Blue cultiva algas gigantes (Macrocystis pyrifera) em fazendas offshore nas costas da Namíbia, Nova Zelândia e, em breve, Alasca, utilizando estruturas submersas inovadoras para superar os limites crescentes de água protegida e se beneficiando dos sistemas locais de ressurgência de nutrientes, com o a biomassa colhida da copa processada em produtos agrícolas e de embalagens sustentáveis, enquanto a biomassa restante extrai carbono naturalmente, apoia a biodiversidade e proporciona benefícios ecológicos.

20. Planetary - local da sede: Canadá - local de demonstração: Canadá

A Planetary aproveita o aprimoramento da alcalinidade oceânica (OAE) para aperfeiçoar as capacidades naturais de remoção de carbono dos oceanos, desenvolvendo projetos mundiais em cooperação com as partes interessadas e utilizando a plataforma de carbono oceânico (OCP) para qualificar fontes de alcalinidade, automatizar operações, garantir a segurança dos oceanos, além de medir e monetizar a remoção de carbono.

"Este grupo de equipes excepcionais representa uma diversidade de inovações e soluções em uma gama de caminhos de CDR, e mostra o progresso significativo que o setor está fazendo em um curto período de tempo", disse Nikki Batchelor, Diretora Executiva da XPRIZE Carbon Removal. "Nos últimos três anos, esta competição ajudou a acelerar o ritmo de desenvolvimento tecnológico para todo um novo setor de soluções de alto potencial destinadas a inverter as mudanças climáticas."

Além disto, os jurados selecionaram três "equipes XFactor": Metalplant, Gigablue e Alaska Future Ecology Institute, que não irão avançar nas finais, mas estarão buscando novos e interessantes conceitos com impacto potencial significativo. A XPRIZE também divulgou uma listadas 100 melhores equipes, que representam uma nova geração de soluções promissoras em diversos caminhos de remoção de carbono.

Desde o início da XPRIZE Carbon Removal em 2021, mais de 1.300 equipes de 88 países participaram dos quatro caminhos de remoção da competição. Essas equipes, totalizando mais de 8.400 membros, representam diversas formações, incluindo cientistas, engenheiros, tecnólogos, estudantes e recém-chegados.

"Quando se trata de alcançar remoções à escala de gigatoneladas, é imperativo que muitos inovadores estejam envolvidos, cada um fazendo um esforço concertado e colaborativo para restaurar o clima. O prêmio da XPRIZE Carbon Removal é o catalisador que este setor esperava para impulsionar a inovação", disse Ben Rubin, Diretor Executivo e Cofundador do Carbon Business Council e principal parceiro do prêmio Carbon Removal. "Os esforços destas equipes estão ajudando a turbinar os primeiros caminhos de remoção de carbono deste tipo. Estamos na expectativa do impacto que vem não apenas das equipes vencedoras, mas da competição em geral."

A etapa final da competição irá ocorrer no próximo ano, onde as equipes finalistas serão desafiadas a demonstrar 1.000 toneladas líquidas de remoção de CO2 e julgadas com base no seu custo totalmente considerado, desempenho operacional e quanto aos requisitos de escalabilidade sustentável. Até o momento, a XPRIZE Carbon Removal concedeu US$ 20 milhões, sendo US$ 5 milhões distribuídos para 23 equipes de estudantes e US$ 15 milhões concedidos a 15 vencedores de marcos importantes. O vencedor do grande prêmio irá ganhar US$ 50 milhões e US$ 30 milhões serão distribuídos entre os segundos classificados escolhidos pelos jurados da competição em abril de 2025.

A XPRIZE Carbon Removal se baseia no trabalho anterior da XPRIZE no setor de gestão de carbono, que inclui seu NRG COSIA Carbon XPRIZE, que ofereceu US$ 20 milhões a inovadores para desenvolver tecnologias inovadoras que captassem e convertessem emissões industriais de CO2 em produtos utilizáveis. Premiado em 2021, o concurso resultou na vitória de tecnologias que mineralizam carbono em concreto para reduzir a pegada de carbono do ambiente construído.

A XPRIZE Carbon Removal é financiada pela Musk Foundation.

