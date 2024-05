20 FINALISTEN IM RENNEN UM DEN XPRIZE FÜR KOHLENSTOFFENTFERNUNG ZUR UMKEHR DES KLIMAWANDELS BEKANNT GEGEBEN

Der 4-jährige 100-Millionen-Dollar-Wettbewerb hat die Industrie zu bahnbrechenden kohlenstoffnegativen Lösungen geführt

LOS ANGELES, 9. Mai 2024 /PRNewswire/ -- XPRIZE , der weltweit führende Anbieter von groß angelegten Wettbewerben mit Anreizcharakter zur Lösung der großen Herausforderungen der Menschheit, gab heute die 20 Finalisten-Teams bekannt, die für die letzte Phase des XPRIZE Carbon Removal ausgewählt wurden. Der auf vier Jahre angelegte globale Wettbewerb soll den Klimawandel bekämpfen, indem er den Kohlenstoffkreislauf der Erde wieder ins Gleichgewicht bringt. Er bietet 100 Millionen Dollar für Innovatoren, die Lösungen entwickeln und demonstrieren können, die Kohlendioxid (CO 2 ) direkt aus der Atmosphäre oder den Ozeanen entfernen und es dauerhaft und nachhaltig binden. Der Preis trug dazu bei, das Wachstum einer ganzen neuen Industrie zu fördern, indem er über 1.300 Teams dazu anregte, neue Ideen für die Kohlendioxidabscheidung (CDR) zu entwickeln. Diese 20 Finalisten repräsentieren führende CDR-Lösungen, die das Potenzial haben, einen bedeutenden Beitrag zu einem vielfältigen, globalen, nachhaltigen CDR-Projekt im Gigatonnen-Maßstab zu leisten.

Überschüssiges CO 2 in der Erdatmosphäre und den Ozeanen ist die Hauptursache für den Klimawandel, wobei die vom Menschen verursachten CO 2 -Emissionen etwa zwei Drittel (71 %) aller Treibhausgasemissionen ausmachen. Neben einer drastischen Emissionsreduzierung sind nachhaltige und skalierbare Lösungen zur Beseitigung von Kohlenstoff erforderlich, um zu verhindern, dass die globalen Durchschnittstemperaturen auf über 1,5 °C ansteigen, und um das Risiko extremer Hitze, anormaler Wettermuster und Belastungen für die Nahrungsmittelproduktion und den Zugang zu Wasser sowie andere Herausforderungen zu vermeiden. Ohne signifikante Klimaschutzmaßnahmen könnte die globale Durchschnittstemperatur in diesem Jahrhundert um 6 °C steigen.

„Damit die Welt die Treibhausgasemissionen wirksam bekämpfen kann, ist die Beseitigung von Kohlenstoff ein wesentliches Element auf dem Weg zu Netto-Null-Kohlenstoff. Es gibt keine Möglichkeit, die Auswirkungen der Menschheit auf das Klima umzukehren, ohne unserer Atmosphäre und den Ozeanen Kohlenstoff zu entziehen", sagte Anousheh Ansari, Chief Executive Officer von XPRIZE. „Wir brauchen eine Reihe mutiger, innovativer CDR-Lösungen, um die riesigen Mengen an CO 2 zu bewältigen, die in unsere Umwelt gelangen und unseren Planeten belasten. Die Teams, die sich um diesen Preis beworben haben, sind alle Teil des Aufbaus einer Reihe von robusten und effektiven Lösungen. Die 20 Teams, die in die Endphase des XPRIZE Carbon Removal aufsteigen, werden die Möglichkeit haben, ihr Potenzial zu demonstrieren, einen signifikanten Einfluss auf das Klima zu haben."

Die Finalisten wurden auf der Grundlage ihrer Leistungen in drei Schlüsselbereichen ausgewählt: Betrieb, Nachhaltigkeit und Kosten. Die Finalisten haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, eine substanzielle Demonstration durchzuführen, die dem Wettbewerbsziel von 1.000 Nettotonnen CO 2 im letzten Jahr des Wettbewerbs nahe kommt, und dass sie einen gangbaren Weg gefunden haben, um in den kommenden Jahren eine Megatonne und schließlich eine Gigatonne zu erreichen, wobei sie ihre ökologischen und sozialen Auswirkungen verstehen.

Die 20 Finalisten-Teams, die unten aufgeführt sind, sind nach den vier Beseitigungswegen des Wettbewerbs geordnet: Luft, Gestein, Land, Ozeane.

Luft, Direct Air Capture (DAC)

1. Airhive – Standort des Hauptsitzes: VK, Demo-Standort: Kanada

Die Airhive-Technologie ermöglicht eine schnelle CO 2 -Entfernung durch ein kostengünstiges, nicht-toxisches Sorptionsmittel auf Metalloxidbasis. Airhive geht eine Partnerschaft mit dem CO 2 -Speicheranbieter Exterra ein, der das in der Luft aufgefangene CO 2 von Airhive mit den Abraumhalden der Minen durch sein eigenes Verfahren umsetzen wird.

2. Heirloom – Standort des Hauptsitzes: USA, Demo-Standort: USA

Heirloom leistet Pionierarbeit mit einer kostengünstigen DAC-Technologie, die in der Lage ist, CO 2 in einer Größenordnung von einer Milliarde Tonnen dauerhaft zu entfernen, indem sie den natürlichen Prozess der Abscheidung von CO 2 aus der Atmosphäre beschleunigt und innerhalb weniger Tage Kalkstein bildet.

3. Octavia Carbon – Standort des Hauptsitzes: Kenia, Demo-Standort: Kenia

Octavia Carbon ist das führende DAC-Unternehmen des globalen Südens, das sich auf die Entwicklung, den Bau und den Einsatz von hochmodularen Maschinen spezialisiert hat, die mit Hilfe der fortschrittlichen DAC-Technologie CO 2 direkt aus der Atmosphäre extrahieren.

4. Projekt Hajar ( 44.01 & Air Capture ) – Standorte des Hauptsitzes: Oman und USA, Demo-Standort: Oman

Das Projekt Hajar, eine Zusammenarbeit zwischen 44.01 und AirCapture, kombiniert die hochmoderne DAC-Technologie, die von AirCapture im Oman eingesetzt wird, mit der bahnbrechenden CO 2 Mineralisierung Technologie von 44.01, die darauf abzielt, abgeschiedenes CO 2 in Gestein umzuwandeln.

5. Skyrenu – Standort des Hauptsitzes: Kanada, Demo-Standort: Kanada

Skyrenu kombiniert ein DAC-System mit einem Gesteinskarbonisierungsverfahren zur Behandlung von Asbestminenrückständen, um den Kohlenstoff für immer zu binden.



Gestein

6. Arca – Standort des Hauptsitzes: Kanada, Demo-Standort: Australien

Die patentierte Technologie von Arca beschleunigt die Kohlenstoffmineralisierung in Minenabgängen und Abfallgestein und schafft eine Lösung zur Entfernung von Kohlendioxid in industriellem Maßstab, indem sie Magnesiumsilikatminerale aktiviert, um ultramafische Minenabfälle in eine massive Kohlenstoffsenke zu verwandeln.

7. Lithos – Standort des Hauptsitzes: USA, Demo Standort: USA

Lithos Carbon beschleunigt den natürlichen Kohlenstoffkreislauf der Erde, indem es die verstärkte Gesteinsverwitterung (ERW) in der Landwirtschaft einsetzt, um CO 2 dauerhaft aus der Luft zu entfernen und gleichzeitig die Ernteerträge und die Bodengesundheit der Landwirte zu verbessern. Dabei werden organischer vulkanischer Basaltstaub und modernste wissenschaftliche Methoden zur Messung der CO 2 -Entfernung eingesetzt, um das Nahrungsmittelsystem zu dekarbonisieren.

8. Mati– Standort des Hauptsitzes: USA, Demo-Standort: Indien

Mati entzieht der Atmosphäre dauerhaft Kohlenstoff, indem es auf der Grundlage von Basalt eine verbesserte Gesteinsverwitterung (ERW) in kleinbäuerlichen Reisanbaugebieten einsetzt. Durch diesen Prozess wird atmosphärisches CO 2 entfernt, während dem Boden wichtige Nährstoffe zugeführt werden, die dazu beitragen, degradierte Böden wiederherzustellen, was Kleinbauern zugute kommt.

9. Silikat – Hauptsitz: Irland, Demo-Standort: Irland

Silicatkohle nutzt überschüssigen Beton aus der Bauindustrie zur Verbesserung landwirtschaftlicher Flächen und macht sich dabei natürliche geochemische Prozesse zunutze, um der Atmosphäre durch beschleunigte Mineralverwitterung dauerhaft Kohlendioxid zu entziehen und gleichzeitig den pH-Wert des Bodens zu verbessern, die Produktivität der Pflanzen zu steigern und die Abhängigkeit von Pestiziden und Düngemitteln zu verringern.

10. UNDO – Standort des Hauptsitzes: VK, Demo-Standort: VK

Mit der naturnahen ERW-Technologie (Enhanced Rock Weathering) erzeugt UNDO dauerhafte, hochwertige Emissionsgutschriften mit zusätzlichen Vorteilen, um Unternehmen auf ihrem Weg zum Netto-Nullwachstum zu unterstützen.

11. Yuanchu – Standort des Hauptsitzes: China, Demo-Standort: China

Yuanchu ist ein bahnbrechendes Startup-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung einer bahnbrechenden Technologie zur direkten Luftmineralisierung (DAM) konzentriert, die darauf abzielt, CO 2 aus der Luft zu entfernen und es dauerhaft in festes kohlensäurehaltiges Material im Maßstab von Gigatonnen zu binden. Die Kosten liegen bei weniger als 200 US-Dollar pro Tonne CO 2 und die Produkte der stabilen Mineralisierung halten 1000 Jahre.

Land

12. Climate Robotics – Standort des Hauptsitzes: USA, Demo-Standort: USA

Climate Robotics ermöglicht die breite Einführung von Biokohle in der Landwirtschaft, die die Bodengesundheit fördert und überschüssigen Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernt. Die mobile Technologie des Unternehmens wandelt Ernterückstände im Handumdrehen und auf dem Feld in haltbare Biokohle um, so dass die Wirtschaftlichkeit für Landwirte und unsere Ökosysteme stimmt.

13. Mash Makes – Standort des Hauptsitzes Dänemark, Demo-Standort: Indien

MASH Makes leistet Pionierarbeit bei der Pyrolyse- und Vergasungstechnologie, die landwirtschaftliche Abfälle in kohlenstoffnegative Energie und Biokohle zur Bodenverbesserung umwandelt und damit aktiv gegen Kohlenstoffemissionen vorgeht

14. Net Zero – Standort des Hauptsitzes: Frankreich, Demo-Standort: Brasilien

NetZero hat es sich zur Aufgabe gemacht, Biokohle als Klima- und Landwirtschaftslösung zu verbreiten, indem es sich auf die reichlich vorhandenen ungenutzten Ernterückstände in den Tropen konzentriert. Sie nutzen die firmeneigene Technologie mittelgroßer, automatisierter, hochgradig optimierter und leicht reproduzierbarer Pyrolyseanlagen und betreiben ein End-to-End-Modell, das die Einbeziehung lokaler Landwirte sowohl als Lieferanten von Biomasse als auch als Kunden von Biokohle fördert. Dadurch wird die Logistik rationalisiert, die Rückverfolgbarkeit verbessert und die lokale Akzeptanz gefördert.

15. Takachar – Standort des Hauptsitzes Indien, Demo-Standort: Kenia

Takachar nutzt die MIT-Technologie, um ein dezentralisiertes, Internet-of-Things-fähiges Reaktornetzwerk aufzubauen, das eine schnelle und rentable Skalierung des Einsatzes von Biokohle unabhängig von Emissionszertifikaten ermöglicht. Sie verwenden zum Patent angemeldete, kostengünstige und tragbare Hardware. Dies ermöglicht die dörfliche Produktion von anpassbarem Dünger auf Biokohlebasis aus lokal verfügbaren Ernterückständen, was letztlich die Ernteerträge der Bauern um bis zu 30 % und das Nettoeinkommen um 50 % verbessert und damit die Klimagerechtigkeit fördert.

16. Vaulted Deep – Standort des Hauptsitzes USA, Demo-Standort: USA

Vaulted bietet eine skalierbare, dauerhafte Kohlenstoffentfernung durch geologische Sequestrierung von kohlenstoffhaltigen organischen Abfällen. Ihre patentierte Schlammsequestrierung, die die geologische Injektion von minimal verarbeiteten Abfällen zur dauerhaften (über 10.000 Jahre) Kohlenstoffentfernung beinhaltet.

Ozeane

17. Captura – Standort des Hauptsitzes: USA, Demo-Standort: USA

Captura bietet eine skalierbare, kostengünstige Lösung für die direkte Abscheidung von Kohlenstoff aus dem Meer (DOC), die einen messbaren CO 2 -Strom für die Sequestrierung erzeugt und dabei nur Meerwasser und erneuerbare Energie verwendet, ohne dass andere externe Zusatzstoffe oder Nebenprodukte entstehen. DOC benötigt kein Süßwasser, hat einen minimalen Flächenbedarf und kann mit intermittierendem Strom betrieben werden.

18. Ebb – Standort des Hauptsitzes: USA, Demo-Standort: USA

Ebb Carbon leistet Pionierarbeit bei einer neuen Lösung zur Entfernung von Kohlenstoff, indem es die natürliche Fähigkeit des Ozeans zur sicheren Speicherung von CO 2 verbessert. Diese elektrochemische Methode zur Verbesserung der Alkalinität der Ozeane hat das Potenzial, eine der größten und kostengünstigsten Methoden zur Entfernung von überschüssigem CO 2 zu sein und gleichzeitig den Säuregehalt der Ozeane zu verringern.

19. Kelp Blue – Standort des Hauptquartiers: Niederlande, Demo-Standort: Namibia

Kelp Blue kultiviert Riesentang (Macrocystis pyrifera) in Offshore-Farmen vor den Küsten Namibias, Neuseelands und bald auch Alaskas. Dabei werden innovative Unterwasserstrukturen eingesetzt, um die Skalierungsgrenzen geschützter Gewässer zu überwinden und von lokalen Nährstoffauftriebssystemen zu profitieren, wobei die geerntete Baumkronen-Biomasse zu nachhaltigen Landwirtschafts- und Verpackungsprodukten verarbeitet wird, während die verbleibende Biomasse auf natürliche Weise Kohlenstoff bindet, die Biodiversität unterstützt und ökologische Vorteile bietet.

20. Planetary – Standort des Hauptsitzes: Kanada, Demo-Standort: Kanada

Planetary nutzt die Verbesserung der Alkalinität des Ozeans (OAE), um die natürlichen Kohlenstoffabbaukapazitäten des Ozeans zu verbessern. In Zusammenarbeit mit Interessengruppen werden globale Projekte entwickelt und die Ocean Carbon Platform (OCP) eingesetzt, um Alkalinitätsquellen zu qualifizieren, den Betrieb zu automatisieren, die Sicherheit des Ozeans zu gewährleisten und den Kohlenstoffabbau zu messen und zu monetarisieren.

„Diese Kohorte von außergewöhnlichen Teams repräsentiert eine Vielfalt von Innovationen und Lösungen für eine Reihe von CDR-Pfaden und zeigt die bedeutenden Fortschritte, die die Industrie in kurzer Zeit macht", sagte Nikki Batchelor, Executive Director, XPRIZE Carbon Removal. „In den vergangenen drei Jahren hat dieser Wettbewerb dazu beigetragen, das Tempo der Technologieentwicklung für eine ganz neue Industrie mit vielversprechenden Lösungen zur Umkehrung des Klimawandels zu beschleunigen."

Darüber hinaus wählte die Jury drei „XFactor-Teams" aus – Metalplant , Gigablue und Alaska Future Ecology Institute –, die zwar nicht in die Endrunde einziehen werden, aber spannende und neuartige Konzepte mit großem Wirkungspotenzial verfolgen. XPRIZE hat auch eine Liste der Top 100 Teams veröffentlicht, die eine neue Generation vielversprechender Lösungen für eine Reihe von Kohlenstoffentfernungspfaden repräsentieren.

Seit dem Start des XPRIZE Carbon Removal im Jahr 2021 haben über 1.300 Teams aus 88 Ländern an den vier Abbaupfaden des Wettbewerbs teilgenommen. Diese Teams mit insgesamt über 8.400 Mitgliedern kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, darunter Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker, Studenten und Neueinsteiger.

„Wenn es darum geht, den Abbau von Treibhausgasen im Gigatonnenmaßstab zu erreichen, ist es zwingend erforderlich, dass viele Innovatoren beteiligt sind, die alle gemeinsam einen konzertierten Vorstoß zur Wiederherstellung des Klimas unternehmen. Der XPRIZE-Preis für Kohlenstoffentfernung ist der Katalysator, auf den diese Branche gewartet hat, um Innovationen voranzutreiben", sagte Ben Rubin, Geschäftsführer und Mitbegründer des Carbon Business Council und Hauptpartner des Preises für Kohlenstoffentfernung. „Die Bemühungen dieser Teams tragen dazu bei, die ersten Kohlenstoffabbauprozesse ihrer Art zu optimieren. Wir freuen uns auf die Wirkung, die nicht nur von den Siegerteams, sondern von dem Wettbewerb insgesamt ausgeht."

Die Endphase des Wettbewerbs wird im Laufe des nächsten Jahres stattfinden, wobei die Finalisten-Teams 1.000 Nettotonnen CO 2 -Entfernung nachweisen müssen und auf der Grundlage ihrer vollständig berücksichtigten Kosten, ihrer Betriebsleistung und der Anforderungen an eine nachhaltige Skalierbarkeit beurteilt werden. Bis heute hat XPRIZE Carbon Removal 20 Mio. US-Dollar vergeben, von denen 5 Mio. US-Dollar an 23 Studententeams und 15 Mio. US-Dollar an 15 Meilensteingewinner vergeben wurden. Der Gewinner des Hauptpreises erhält 50 Mio. US-Dollar und 30 Mio. US-Dollar werden unter den Zweitplatzierten verteilt, die von der Wettbewerbsjury im April 2025 ausgewählt werden.

XPRIZE Carbon Removal baut auf der bisherigen Arbeit von XPRIZE im Bereich des Kohlenstoffmanagements auf, zu der auch der NRG COSIA Carbon XPRIZE gehört, bei dem 20 Mio. US-Dollar für die Entwicklung bahnbrechender Technologien zur Abscheidung und Umwandlung industrieller CO 2 -Emissionen in nutzbare Produkte bereitgestellt wurden. Im Rahmen des im Jahr 2021 ausgeschriebenen Wettbewerbs wurden Technologien prämiert, die Kohlenstoff in Beton mineralisieren, um den Kohlenstoff-Fußabdruck der bebauten Umwelt zu verringern.

XPRIZE Carbon Removal wird von der Musk Foundation finanziert.

Erfahren Sie mehr und beteiligen Sie sich unter xprize.org/carbonremoval .

