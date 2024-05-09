以扭轉氣候變遷為宗旨的 XPRIZE 碳清除競賽公佈 20 強入圍名單

歷時 4 年、總獎金 1 億美元的競賽活動推動產業朝著改變遊戲規則的負碳排放解決方案邁進

洛杉磯2024年5月10日 /美通社/ -- 全球領先企業 XPRIZE 今天宣佈入圍 XPRIZE 碳清除競賽最後階段的 20 支決賽團隊。XPRIZE 是一家為解決人類面臨的巨大挑戰而設計和營運大型激勵競賽的企業。這項為期四年的全球競賽旨在透過重新平衡地球的碳循環來應對氣候變化，若任何創新者能夠制定直接從大氣或海洋中清除二氧化碳 (CO2) 的解決方案並證明該解決方案可行且能持久、可持續地封存二氧化碳，則其可獲得 1 億美元的獎金。該獎項能促進整個新興產業的發展，激勵 1300 多個團隊開發二氧化碳移除 (CDR) 的新創意。這 20 強入圍名單代表了領先的二氧化碳移除解決方案，入圍團隊有可能為多樣化的、全球性的、可持續的、千兆噸級的二氧化碳清除事業做出有意義的貢獻。

地球大氣層和海洋中過量的二氧化碳是氣候變遷的主因，人類產生的二氧化碳排放量約佔所有溫室氣體排放量的三分之二 (71%)。除大幅減排外，還亟需可持續且可擴展的碳清除解決方案，防止全球平均氣溫上升超過 1.5°C，並避免極端高溫風險和異常天氣模式，勿給糧食生產和水資源的獲取造成壓力等挑戰。如果不採取重大氣候干預措施，本世紀內全球平均氣溫可能會上升 6°C。

「全球要有效解決溫室氣體排放問題，碳清除是實現『淨零』目標的基本要素。如果不從大氣和海洋中提取碳，就無法扭轉人類對氣候的影響，」XPRIZE 的行政總裁 Anousheh Ansari 表示，「我們需要一系列大膽、創新的 CDR 解決方案來防治排放到環境中並影響地球的大量二氧化碳。爭奪本獎項的團隊共同為建立一套強大而有效的解決方案作出了貢獻，晉級 XPRIZE 碳清除決賽的 20 支團隊將有機會展示他們對氣候產生重大影響的潛力。」

入圍決賽的團隊根據他們在三個關鍵領域的表現遴選而出：營運、可持續性和成本。為了達到在競賽的最後一年淨清除 1000 噸二氧化碳的競賽目標，入圍決賽的團隊開展了一項實質性示範，力證其具備這方面的能力，此外，他們還演示了未來幾年達到百萬噸級規模，最終達到千兆噸級規模的可行途徑及展示了他們對環境和社會影響的深入瞭解。

以下 20 支闖入決賽的團隊按比賽的四個減排途徑排列：空氣、岩石、海洋、陸地、海洋。

空氣，直接空氣捕獲 (DAC)

1.Airhive – 總部所在地：英國，演示地點：加拿大

Airhive 技術透過一種低成本、無毒的金屬氧化物吸附劑快速去除二氧化碳。Airhive 正與二氧化碳封存供應商 Exterra 合作，後者將透過其專有製程將 Airhive 從空氣中捕集的二氧化碳與礦山尾礦發生反應。

2. Heirloom – 總部所在地：美國，演示地點：美國

Heirloom 首創了一種低成本的 DAC 技術，即加快從大氣中捕獲二氧化碳的自然過程，在數天內形成石灰石，從而永久地去除十億噸規模的二氧化碳。

3.Octaviahttps://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4160663-1&h=1073003605&u=http%3A%2F%2Fwww.octaviacarbon.com%2F&a=%C2%A0Carbon https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4160663-1&h=1073003605&u=http%3A%2F%2Fwww.octaviacarbon.com%2F&a=%C2%A0 – 總部所在地：肯尼亞，演示地點：肯尼亞

Octavia Carbon 是全球南方首屈一指的 DAC 公司，專門設計、建造和部署高度模組化的機械，利用高階 DAC 技術直接從大氣中提取二氧化碳。

4. Project Hajar (44.01 & Air Capture) – 總部所在地：阿曼和美國，演示地點：阿曼

Project Hajar 是 44.01 和 AirCapture 的合作專案，該專案將 AirCapture 在阿曼部署的最高階 DAC 技術與 44.01 首創的二氧化碳礦化技術相結合，旨在將捕獲的二氧化碳轉化為岩石。

5.Skyrenu – 總部所在地：加拿大，演示地點：加拿大

Skyrenu 將 DAC 系統與岩石碳化製程結合，處理石棉尾礦，從而永久鎖住碳。



岩石

6.Arca – 總部所在地：加拿大，演示地點：澳洲

Arca 的專利技術可加速礦山尾礦和廢石中的碳礦化，透過激活矽酸鎂礦物，將超基性礦山廢料轉化為大量碳匯，從而制定出工業規模的二氧化碳清除解決方案。

7. Lithos – 總部所在地：美國，演示地點： 美國

Lithos Carbon 加速地球的自然碳循環，在農業中採用增強岩石風化 (ERW) 技術，永久去除空氣中的二氧化碳，同時為農民提高農作物產量和保持土壤健康，利用有機級火山玄武岩粉塵和最高階的科學方法測量二氧化碳去除量，而給糧食系統脫碳。

8. Mati – 總部所在地：美國，演示地點：印度

Mati 在小農水稻田中應用玄武岩增強岩石風化 (ERW) 技術，而持久清除大氣中的碳。利用此製程，不僅能清除大氣中的二氧化碳，也能增加土壤中的關鍵養分，並幫助恢復退化的土壤，使小農受益。

9.Silicate – 總部所在地：愛爾蘭，演示地點：愛爾蘭

Silicate Carbon 利用建築業剩餘的混凝土對農田進行改良，利用自然地球化學過程，透過加速礦物風化永久清除大氣中的二氧化碳，同時提高土壤 pH 值和作物產量，減少對殺蟲劑和化肥的依賴。

10.UNDO – 總部所在地：英國，演示地點：英國

UNDO 利用自然界的強化岩石風化 (ERW) 技術，產生永久、高品質的碳清除信用額，並帶來額外的共同效益，支援企業實現淨零碳排放。

11.Yuanchu– 總部所在地：中國，演示地點：中國

Yuanchu 是一家開創性的新創企業，專注於開發顛覆性的直接空氣礦化 (DAM) 技術，旨在去除空氣中的二氧化碳，並將其永久封存為千兆噸級的固體碳化材料，每噸二氧化碳的成本低於 200 美元，穩定的礦化產品可持續 1000 年。

陸地

12.Climate Robotics – 總部所在地：美國，演示地點：美國

Climate Robotics 推動農業大規模採用生物炭，從而提升土壤健康度並清除大氣中多餘的碳。該公司的行動技術可在田間地頭將作物殘渣轉化為耐用的生物炭，使經濟效益惠及農民和我們的生態系統。

13.Mash Makes – 總部所在地：丹麥，演示地點：印度

MASH Makes 首創了熱解和氣化技術，將農業廢棄物轉化為負碳能源和生物炭，用於土壤改良，積極減少碳排放。

14.Net Zero – 總部所在地：法國，演示地點：巴西

NetZero 的使命是將生物炭作為氣候和農業解決方案加以推廣，重點關注熱帶地區大量未使用的作物殘留物。公司利用中型、自動化、高度優化且易於複製的熱解工廠專有技術，採用端到端模式，促進當地農民以生物質供應商和生物炭客戶身分參與其中。這樣就簡化了物流，提高了可追溯性，並促進當地人參與其中。

15.Takachar – 總部所在地：印度，演示地點：肯尼亞

Takachar 利用 MIT 的技術建立了一個分散的物聯網反應器網絡，加快部署生物炭和擴大盈利規模，而不依賴碳抵消額度。該組織採用正在申請專利的低成本便攜式硬件。這樣就可以利用當地的作物殘留物，以村莊為基礎生產可客製化的生物炭肥料，最終使農民的作物產量提高 30%，純收入提高 50%，從而促進氣候正義。

16.Vaulted Deep – 總部所在地：美國，演示地點：美國

Vaulted 透過地質封存含碳有機廢棄物，永久性的清除碳且清除規模可日益擴大。其專利泥漿固碳技術，是透過地質注入經過最少處理的廢棄物，永久性清除（10,000 年以上）碳。

海洋

17.Captura – 總部所在地：美國，演示地點：美國

Captura 能提供可擴大規模、低成本的直接海洋捕獲 (DOC) 碳清除解決方案，僅使用海水和再生能源，可以產生高濃度且能封存的二氧化碳流，但不產生其他外部添加劑或副產品。DOC 技術不需要淡水，對土地的影響極小，而且可以利用間歇性電力運作。

18.Ebb – 總部所在地：美國，演示地點：美國

Ebb Carbon 透過增強海洋安全儲存二氧化碳的自然能力，開創了一種新的碳清除解決方案。這種電化學海洋鹼度增強方法有望成為規模最大、成本最低的去除過量二氧化碳同時降低海洋酸度的方法之一。

19.Kelp Blue – 總部所在地：荷蘭，演示地點：納米比亞

Kelp Blue 在納米比亞、紐西蘭和阿拉斯加沿海的近海養殖場培育巨型海帶（巨藻），利用創新的水下結構克服遮蔽水域的規模限制，並從當地的營養上升流系統中獲益，收穫的冠層生物量被加工成可持續的農產品和包裝產品，而剩餘的生物量則自然封存碳、支援生物多樣性並提供生態效益。

20.Planetary – 總部所在地：加拿大，演示地點：加拿大

Planetary 利用海洋鹼度增強技術 (OAE) 提高海洋的自然碳清除能力，與利益相關者合作開發全球項目，並利用海洋碳平台 (OCP) 對鹼度源進行鑑定，實現自動化操作，確保海洋安全，並衡量碳清除情況及因此營利。

「這群傑出的團隊帶來了一系列 CDR 途徑的創新和解決方案，突顯了業界在短時間內取得的重大進展，」XPRIZE 碳清除行政董事 Nikki Batchelor 表示，「過去三年來，這項競賽加快了全新產業的技術發展步伐，而正是這個新產業能為扭轉氣候變遷提供高潛力的解決方案。」

此外，評審們還選出了三支「XFactor 團隊」——Metalplant、Gigablue 和 Alaska Future Ecology Institute，雖然這三支團隊將不會晉級決賽，但他們正在求證令人興奮的、具有重大潛在影響的新概念。此外，XPRIZE 還公佈了 https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4160663-1&h=2798307463&u=https%3A%2F%2Fwww.xprize.org%2Fprizes%2Fcarbonremoval%2Farticles%2Fxprize-carbon-removal-top-100-team-book-2024&a=l100 強團隊名單https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4160663-1&h=3587354799&u=https%3A%2F%2Fwww.xprize.org%2Fprizes%2Fcarbonremoval%2Farticles%2Fxprize-carbon-removal-top-100-team-book-2024&a=%C2%A0，這些團隊提出了一系列碳清除途徑，是新一代有前景的解決方案之代表。

自 2021 年 XPRIZE 碳清除競賽啟動以來，已有來自 88 個國家和地區的 1300 多個團隊參加了競賽的四大碳清除途徑賽道。這些團隊共有 8,400 多名成員，涵蓋了科學家、工程師、技術專家、學生和行業新人等不同背景的人士。

「在實現千兆噸級碳清除量的過程中，必須有眾多創新者參與其中，每個人都要齊心協力，共同推動氣候復原。XPRIZE 碳清除獎是這個行業一直期待的創新催化劑，」Carbon Business Council 行政董事、聯合創辦人兼碳清除獎的主要合作夥伴 Ben Rubin 表示，「這些團隊的努力能推動首創的碳清除途徑。獲獎團隊以及整個比賽所產生的影響，我們試目以待。」

比賽的最後階段將在明年進行，入圍決賽的團隊需要證明淨去除 1000 噸二氧化碳的能力，並將根據充分考慮的成本、運行效能和可持續擴展性要求進行評定。迄今為止，XPRIZE 碳清除競賽共頒發了 2,000 萬美元獎金，其中 500 萬美元分給 23 個學生團隊，1,500 萬美元分給 15 個里程碑優勝者。大獎得主將獲得 5,000 萬美元獎金，另外 3,000 萬美元獎金將在 2025 年 4 月由大賽評審選出的亞軍共同獲得。

XPRIZE 碳清除競賽以 XPRIZE 先前在碳管理領域的工作為基礎，其中包括 NRG COSIA Carbon XPRIZE，該競賽向創新者提供 2000 萬美元，用於開發捕獲工業二氧化碳排放並將其轉化為可用產品的突破性技術。該競賽於 2021 年啟動，獲獎技術可將碳礦化到混凝土中，從而減少建築環境的碳足跡。

XPRIZE 碳清除競賽由 Musk Foundation 資助。

如欲進一步了解並參與，請瀏覽 xprize.org/carbonremoval。

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SOURCE XPRIZE Foundation