29º Congresso Brasileiro de Entomologia é cenário para o lançamento de inovações da Bayer

SÃO PAULO, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Sempre atenta a trazer respostas cada vez mais especializadas e complementares para as necessidades do campo, a Bayer apresenta um leque completo de soluções para o manejo de pragas durante o 29º Congresso Brasileiro de Entomologia, que ocorre de 22 a 26 de setembro, em Uberlândia (MG). Com o tema "Sustentabilidade e Biodiversidade de Insetos", o evento reunirá importantes fóruns de discussão sobre Entomologia em toda a América Latina.

Com o crescente número de soluções, a Bayer se consolida no segmento de inseticidas, buscando atender ao agricultor com excelência em produtos e serviços. Contra insetos sugadores, como percevejos, cigarrinhas, bicudo-do-algodoeiro, broca-do-café e sphenophorus, o inseticida Curbix, que combate rapidamente as infestações e protege as culturas por mais tempo, é voltado para o mercado de cana-de-açúcar, algodão, soja, milho e café. Seu modo de ação é o mais efetivo contra essas pragas, com efeito de choque e longo período de controle.

"O Curbix confere uma eficácia muito superior à dos principais concorrentes do mercado, segundo protocolos realizados por entomologistas reconhecidos. Já nos primeiros anos de lançamento, se consolidou como o melhor produto para controle de percevejos na cultura da soja. Em breve, a família ganhará um novo integrante, o Curbix Max, que oferece amplo espectro de controle, adicionando mosca branca, uma das pragas que mais preocupa o agricultor do cerrado.", afirma Cecilia Melo, diretora de Marketing Estratégico da Bayer Latam.

De olho no futuro

Previsto para a safra 2025/26, o Plenexos é mais uma novidade da Bayer com potencial de grande sucesso e o primeiro inseticida cetoenol, que deverá oferecer usos foliares e no solo. Ele será adequado para aplicação em culturas como soja, algodão, frutas e vegetais.

"Essa solução, é voltada para o manejo de insetos sugadores para mais de sete culturas, entre elas, soja, algodão, feijão, citrus, melão, tomate e batata. É uma plataforma com uma molécula exclusiva da Bayer, um produto verde, pois é altamente seletivo por não afetar insetos benéficos, como os polinizadores. A solução controla todas as fases da praga e possui um excelente efeito residual. Combinado a outros ativos, a proposta é trazer a melhor solução para a agricultura brasileira e global. O produto ainda está em fase de condução de protocolos junto à cadeia científica e de pesquisa.", finaliza Daniela Okuma, gerente de Marketing Estratégico da Bayer Latam.

Portfólio Completo

A Bayer preza por qualidade e excelência em seus produtos, visando ajudar o produtor rural a alavancar seus resultados e alimentar o mundo. Esse é o nosso compromisso com nossos clientes e com a sociedade.

Nosso portfólio robusto de soluções em proteção de cultivos abrange diversas culturas, quando o assunto é controle de pragas, como percevejos, cigarrinhas, mosca branca, lagartas e bicudo, com formulações de alta tecnologia e resultados que refletem na produtividade e qualidade da safra: Entre eles: Sivanto, Belt, Larvin, Certero, Connect, Oberon, Evidence, Bulldock e Decis.

