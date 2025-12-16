Parceria entre Bayer e Faeg Jovens impulsiona o desenvolvimento de futuros líderes do agronegócio

Mais de 100 jovens já passaram pela qualificação, que tem como propósito preparar novas gerações para os desafios do setor

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de fortalecer o protagonismo juvenil no setor agropecuário, com foco na inovação e na sustentabilidade, a Academia de Jovens Líderes do Agro – fruto da parceria entre Bayer e Sistema FAEG-SENAR (GO) – já formou mais de 100 talentos, consolidando o compromisso da companhia com o desenvolvimento e a sucessão de novas gerações e lideranças no agronegócio.

Em sua 5ª edição, a Academia foi além da qualificação profissional, promovendo o desenvolvimento pessoal, o protagonismo e o senso de propósito dos participantes, preparando-os para liderar um agronegócio mais colaborativo, inovador e alinhado às demandas do futuro. A participação no concurso é exclusiva para membros inscritos em grupos do Programa Faeg Jovem. Nesta edição, o programa recebeu mais de 200 inscrições de seus integrantes da rede que reúne cerca de 2.500 membros distribuídos em 195 grupos por todo o estado de Goiás. Após um rigoroso processo seletivo, seis jovens foram selecionados e reconhecidos para a cerimônia realizada na sede da Bayer, em São Paulo.

Para Francila Calica, diretora de Assuntos Agrícolas e Sustentabilidade Latam da Bayer, a iniciativa representa um marco na formação de lideranças rurais em Goiás. "Nosso foco é oferecer aos jovens mais ferramentas para que sejam protagonistas em suas regiões, promovendo mudanças reais no agro e inspirando novas gerações. A parceria com o Sistema FAEG-SENAR (GO) tem sido essencial para ampliar o alcance do programa e aproximar os participantes do mercado", destaca.

O impacto da academia é visto nos depoimentos de participantes desta edição, como Átila Prado, engenheiro agrônomo de Goiânia e, Lavinia Roma, estudante de Medicina Veterinária do Instituto Federal Goiano. "A Academia me fez entender o propósito das minhas ações, desenvolver relacionamentos interpessoais e sentir gratidão por alcançar algo que eu sempre sonhei. É uma porta aberta para oportunidades ainda maiores", conta Átila. Lavinia complementa: "A experiência superou todas as expectativas. Aprendi a lidar com desafios, acreditar no meu potencial e perceber que posso contribuir de forma significativa para o agro."

Segundo Murilo Borges de Almeida, representante técnico de vendas de soja da Bayer e um dos responsáveis pela iniciativa, o programa prioriza o desenvolvimento humano, indo muito além da capacitação técnica. "Queríamos que os jovens aprendessem a comunicar, liderar, resolver problemas e tomar decisões com propósito. O mais importante é transformar cada participante, fortalecendo habilidades essenciais para liderar o agro do futuro", explica.

A cerimônia de reconhecimento da 5ª edição foi realizada na sede da Bayer, em São Paulo, homenageando meses de aprendizado, mentorias e desafios. A expectativa é que estes jovens líderes retornem às suas comunidades como agentes de transformação, aplicando o conhecimento adquirido para impulsionar um agronegócio mais inovador e sustentável, e inspirando uma nova geração de profissionais do campo.

