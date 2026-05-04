4flow lança optaire: a plataforma nativa de IA criada para otimização de cadeias de suprimentos e logística de ponta a ponta

Apresentada no Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ 2026, a optaire permite que gestores superem os maiores pontos problemáticos das cadeias de suprimentos, gerando execução mais rápida, economia de custos e resiliência

ORLANDO, Flórida, 4 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A 4flow, fornecedora líder global de serviços de consultoria em cadeias de suprimentos, software e logística de quarta parte (4PL), apresentou hoje a optaire, uma plataforma modular nativa de IA construída para otimização de cadeias de suprimentos e logística de ponta a ponta. Desenvolvida para ajudar as lideranças da cadeia de suprimentos a superar desafios inéditos, a optaire ajuda as empresas a responder a interrupções com maior agilidade, cortar custos e manter os níveis de serviço para resiliência duradoura.

"A instabilidade geopolítica, a inflação alta e a escassez de suprimentos estão pressionando as lideranças a criar cadeias de suprimentos flexíveis e resilientes", declarou Kai Althoff, CEO da 4flow. "Mas sistemas fragmentados criam decisões isoladas e reativas que atrasam a logística, reduzem as margens e criam falhas no serviço. Com a optaire, as empresas podem detectar permanentemente os riscos e modelar decisões para determinar o melhor curso de ação e executar em tempo real. Com isso, o desempenho da cadeia de suprimentos e da logística se fortalece a cada dia."

Enquanto as plataformas convencionais otimizam em ciclos, a optaire descobre continuamente interrupções, cria planos alternativos e age rapidamente por meio de sua arquitetura nativa de IA que incorpora inteligência em todos os fluxos de trabalho em logística, rede e gerenciamento de riscos e interrupções. Uma ontologia de dados compartilhados permite que toda a plataforma opere a partir de uma visão consistente da realidade, transformando dados em melhores decisões em tempo real que reduzem os custos logísticos, melhoram os compromissos Na data prevista e na íntegra (On-Time In-Full-OTIF) e diminuem o tempo de resolução.

"Os líderes não podem se dar ao luxo de esperar pelo próximo ciclo de planejamento quando a interrupção está acontecendo agora", declarou Natalia Andreyeva, vice-presidente da 4flow. "optaire dá a eles a capacidade de ver o que está acontecendo, entender as compensações e agir — em tempo real. Isso é o que é preciso para proteger as margens, atingir as metas de serviço e construir uma cadeia de suprimentos que se mantenha sob pressão."

optaire é modular por design. As organizações podem alavancar a plataforma onde sua dor é maior, provar valor rapidamente e escalar com confiança. Sua malha de IA está aberta à extensão, permitindo que as equipes criem módulos personalizados para seus desafios mais complexos e específicos — tudo sem perder a inteligência compartilhada que percorre a plataforma. Combinado com a integração perfeita em sistemas ERP, APS, TMS e WMS existentes, a optaire ativa o que as organizações já possuem e capacita suas equipes a passar do combate reativo a incêndios para uma execução confiante e contínua.

Com a optaire, a 4flow oferece aos líderes da cadeia de suprimentos a plataforma para parar de reagir e começar a liderar sob quaisquer condições. Após o seu lançamento no Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ 2026, a optaire da 4flow será implementada globalmente em todos os setores.

Para mais informações, acesse www.4flow.com/optaire.

Sobre a 4flow

A 4flow é uma das principais fornecedoras globais de serviços de logística de quarta parte (4PL), consultoria de cadeia de suprimentos e software. Com seu modelo de negócios integrado, a 4flow é uma parceira confiável para otimização da cadeia de suprimentos e transformação digital. Fundada em 2000, a 4flow opera a partir de mais de 20 escritórios em todo o mundo, com uma equipe global de mais de 1400 membros, abrangendo a Europa, Ásia, América do Norte e do Sul. Para mais informações, acesse www.4flow.com.

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FONTE 4flow