5 dicas para aproveitar a Black Friday: junte e troque pontos com suas compras

Com 88% dos brasileiros participando de programas de recompensas, Livelo aponta caminhos para aproveitar a data com inteligência, fazendo as compras valerem mais

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Black Friday não é apenas a data mais aguardada pelos consumidores em busca de descontos, mas também um dos principais momentos do ano para quem participa de programas de recompensas. Segundo a Pesquisa Panorama da Fidelização no Brasil, realizada pela Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), em parceria com a Valuenet, 88% dos brasileiros já fazem parte de alguma iniciativa de fidelidade.

Diante desse cenário de alta expectativa para compras, a Livelo, conhecida por ser o maior programa de recompensas do Brasil, projeta um aumento de 18,2% no volume de pontos trocados por dinheiro e um salto de 24,3% no número de usuários que pretendem usar essa modalidade. Os números evidenciam uma mudança de comportamento: o consumidor brasileiro está cada vez mais estratégico e enxerga os pontos não apenas como benefícios futuros, mas como um recurso real para ampliar o poder de compra nas melhores oportunidades do ano.

A mudança de comportamento reflete uma tendência nacional, ainda de acordo com a mesma pesquisa da ABEMF, que aponta que 82,4% dos participantes de programas de recompensas afirmaram ter resgatado um benefício relevante no último ano, sendo que 26,5% destacaram passagens aéreas entre os itens mais desejados. O momento é estratégico: clientes que aproveitam períodos de redução de tarifas aéreas combinados com as campanhas da Livelo podem alcançar uma economia de até 30% na compra de passagens aéreas com pontos.

"Queremos mostrar que os pontos fazem parte do cotidiano das pessoas e podem ajudar a realizar diferentes planos, seja uma compra importante, uma experiência em família ou o sonho de conhecer um novo destino", explica Henrique Duda, CMO da Livelo. "Durante a Pink Friday, o acúmulo é potencializado e cada compra se transforma em benefício real, como viagens, produtos e até dinheiro na conta".

Com base nesse cenário, a Livelo dá cinco dicas para aproveitar a Black Friday de forma mais inteligente, com estratégias para aumentar o acúmulo de pontos e agregar ainda mais valor às compras que já estavam planejadas:

1) Planeje suas compras

Faça uma lista do que realmente precisa e estabeleça um teto de gastos. A Black Friday pode ser uma oportunidade de comprar com vantagem, mas o foco deve estar em itens úteis, especialmente aqueles que permitem pontuar mais, como eletroeletrônicos e produtos de maior valor agregado.

2) Verifique parcerias entre lojas e programas de recompensa

Muitos varejistas têm acordos com programas que oferecem paridades especiais para acúmulo de pontos durante a Black Friday. Consultar previamente quais marcas participam de campanhas nesse período e acessar as ofertas por meio dos canais oficiais do programa pode fazer diferença no saldo final. Durante a Pink Friday, mais de 150 marcas terão ofertas especiais, além do programa ter parceria com as marcas favoritas dos brasileiros.

3) Aproveite o recurso "pontos + dinheiro"

Para produtos de maior valor, a opção de combinar pontos e dinheiro ajuda a equilibrar o orçamento e otimizar o uso dos pontos acumulados, especialmente em ofertas com validade limitada. Nesse caso, o cliente realiza parte do pagamento em pontos e parte em dinheiro.

4) Fique atento às ofertas-relâmpago

A Black Friday é marcada por campanhas de curta duração e campanhas de paridades especiais de pontos por real ou dólar que podem acontecer por tempo limitado. Acompanhar as comunicações oficiais e configurar alertas de ofertas é essencial para não perder oportunidades.

5) Transforme pontos em experiências

Mais do que descontos, os pontos podem ser convertidos em viagens, hospedagens ou aluguel de carros, que tendem a ter alta procura nesta época do ano. A Livelo, por exemplo, estima crescimento de 14% nas trocas relacionadas ao setor de viagens, com destaque para destinos como Europa, Estados Unidos, Canadá e México, impulsionados pela proximidade da Copa do Mundo de 2026, além de rotas nacionais para cidades como Recife, Fortaleza e São Paulo.

Com o aumento das parcerias e o amadurecimento do segmento de fidelidade, a Black Friday se consolida como um período estratégico para consumidores que desejam maximizar o retorno de cada compra. Não apenas com economia, mas com benefícios de longo prazo.

As orientações refletem um movimento cada vez mais presente no consumo brasileiro: transformar gastos do dia a dia em benefícios reais. Nesse cenário, a Livelo se consolida como o maior ecossistema de recompensas do país, com nove anos de mercado, mais de 55 milhões de clientes e centenas de marcas parceiras que permitem acumular e usar pontos de diferentes maneiras. É possível pontuar em compras online, assinando o Clube Livelo, transferindo pontos de outros programas para a Livelo, assim como utilizar pontos em soluções como o pagamento via Pix, o checkout com pontos na Amazon Brasil e na Decolar, em redes como Raia e Pão de Açúcar, além da conversão dos pontos em dinheiro com o cashback.

Todas as ofertas da Black Friday da Livelo podem ser encontradas aqui: https://www.livelo.com.br/.

Sobre a Livelo

A Livelo é a maior empresa de recompensas do Brasil. Com nove anos de mercado, já possui mais de 55 milhões de clientes e diversas possibilidades para acúmulo e uso de pontos através das centenas de empresas parceiras. O programa permite que os participantes juntem pontos com compras online no Shopping Livelo e em sites parceiros, assinando o Clube Livelo, transferindo os pontos de outro programa de fidelidade e com outras soluções, que podem ser encontradas aqui . Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos no Shopping Livelo, viagens e serviços no catálogo da companhia, além de serem utilizados para pagamentos via Pix, no checkout de marcas parceiras como Amazon Brasil e Decolar, em lojas físicas, como Raia e Pão de Açúcar, através do PagStix, e na CVC, ou até mesmo transformados em dinheiro com a solução de cashback. Na frente B2B, a empresa auxilia companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo no site ou aplicativo da companhia.

