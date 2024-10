A BGAMING LANÇA O PRIMEIRO SLOT SNOOP DOGG DA CELEBRITY-BRANDED DOLLARS

VALLETTA, Malta, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- popular provedora de conteúdo iGaming BGaming se uniu ao famoso rapper e produtor musical Snoop Dogg para criar um novo slot icônico, o Snoop Dogg Dollars .

O jogo temático é o primeiro conteúdo de marca da BGaming em colaboração com uma celebridade e foi lançado exclusivamente com a Roobet em 25 de setembro, antes de ser lançado em toda a rede em 30 de outubro.

BGAMING RELEASES FIRST-EVER CELEBRITY-BRANDED SLOT SNOOP DOGG DOLLARS

Com Snoop Dogg gravando sua própria narração para o jogo e a adição de uma trilha sonora descontraída de hip-hop, este slot inesquecível vem no momento perfeito — depois que o Doggfather foi visto dando início às Olimpíadas de Paris neste verão.

Nesta colaboração entre BGaming, Roobet e Casinolytics, os jogadores gostam de realizar mecânicas de pagamento em cluster, onde cinco ou mais símbolos correspondentes formam um cluster para ganhar. Cada cluster vencedor marca sua célula e, se o próximo ganho ocorrer em uma célula marcada, um multiplicador é adicionado a partir de x2 e aumentando em mais x2 para cada novo ganho na célula.

Quando os símbolos de um cluster vencedor desaparecerem e as células permanecerem vazias, um símbolo de bônus pode ser 'desenterrado'. Esses quatro símbolos incluem ícones Scatters, Wilds, Weed e Skull.

Os símbolos de ervas daninhas melhoram todos os multiplicadores e depois desaparecem, enquanto a Caveira limpa os símbolos baixos e aciona uma recarga. 3–6 Scatters atribuem 10, 12, 15 ou 20 Rodadas Grátis e convertem em Wilds ou multiplicadores x10 durante o jogo de Bónus. As opções de Compra de Bônus e o recurso Snoop Spin oferecem Wilds pegajosos garantidos para maiores chances de ganhar.

Por meio dessa colaboração marcante, a BGaming demonstra sua experiência em co-criação e posição incomparável como parceira confiável de alguns dos maiores nomes do setor.

Alexandr Shavel, Product Owner da BGaming, disse: "Snoop Dogg é um dos rappers mais conhecidos do mundo, com um legado que se estende por décadas, e ele continua tão famoso como sempre."

"Com uma trilha sonora de hip-hop inspirada e um cenário inconfundível da Costa Oeste, os jogadores serão transportados para um mundo imersivo onde o hip-hop reina supremo. Snoop Dogg Dollars é uma celebração da carreira de Snoop Dogg, e queremos que os jogadores se juntem à apreciação do verdadeiro mestre de seu ofício."

Roobet comentou: "Nós realmente gostamos de produzir este slot com a BGaming. Sua equipe mostrou grande talento, criatividade e perseverança durante o desenvolvimento do jogo e estamos muito felizes com o resultado final."

A BGaming é um provedor de conteúdo de iGaming em rápido crescimento que converte jogos de azar em jogos de azar. Graças a uma equipe de especialistas e a uma abordagem orientada para os jogadores, o estúdio cria produtos inovadores e envolventes apresentados em plataformas respeitáveis e mais de 1.600 cassinos online em todo o mundo. A BGaming é a primeira do mundo a suportar criptomoedas e oferecer jogos Provably Fair. Hoje, o portfólio da marca inclui mais de 150 produtos com gráficos HD e uma interface de usuário clara para cada dispositivo. O estúdio também é conhecido por suas exclusividades de marca criadas em parcerias com as principais operadoras do setor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2519521/BGaming_Snoop_Dogg_Dollars.jpg

FONTE BGaming