BGAMING LANCE LA PREMIÈRE MACHINE À SOUS PORTANT LA MARQUE D'UNE CÉLÉBRITÉ, SNOOP DOGG DOLLARS

VALLETTA, Malte, 1er oct. 2024 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de contenu iGaming populaire BGaming s'est associé au célèbre rappeur et producteur de disques Snoop Dogg pour créer une nouvelle machine à sous emblématique, Snoop Dogg Dollars.

Le jeu à thème est le premier contenu de marque de BGaming en collaboration avec une célébrité et a été lancé en exclusivité avec Roobet le 25 septembre, avant d'être mis en ligne sur l'ensemble du réseau le 30 octobre.

Snoop Dogg a enregistré sa propre voix off pour le jeu, et la bande sonore hip-hop a été ajoutée. Cette machine à sous inoubliable arrive à point nommé, après que le Doggfather ait été vu en train de donner le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris cet été.

Dans cette collaboration entre BGaming, Roobet et Casinoolytics, les joueurs profitent d'une mécanique de paiement par grappe où cinq symboles ou plus forment une grappe pour gagner. Chaque groupe gagnant marque sa cellule, et si le prochain gain se produit sur une cellule marquée, un multiplicateur est ajouté en commençant par x2 et en augmentant encore de x2 pour chaque nouveau gain sur la cellule.

Lorsque les symboles d'une grappe gagnante ont disparu et que les cellules restent vides, un symbole bonus peut être « déterré ». Ces quatre symboles comprennent les Scatters, les Wilds, les icônes Weed et Skull.

Les symboles de mauvaises herbes augmentent tous les multiplicateurs puis disparaissent, tandis que les crânes éliminent les symboles faibles et déclenchent une recharge. De 3 à 6 Scatters donnent droit à 10, 12, 15 ou 20 tours gratuits et se transforment en Wilds ou en multiplicateurs x10 pour la durée du jeu bonus. Les options d'achat de bonus et la fonction Snoop Spin garantissent des jokers collants pour augmenter les chances de gagner.

Grâce à cette collaboration historique, BGaming démontre son expertise en matière de co-création et sa position inégalée en tant que partenaire de confiance de certains des plus grands noms de l'industrie.

Alexandr Shavel, Product Owner chez BGaming, a déclaré : « Snoop Dogg est l'un des rappeurs les plus connus au monde, avec un héritage qui s'étend sur plusieurs décennies, et il reste toujours aussi médiatisé. »

« Avec une bande-son hip-hop inspirée et un décor de la côte ouest reconnaissable entre tous, les joueurs seront transportés dans un monde immersif où le hip-hop règne en maître. Snoop Dogg Dollars est une célébration de la carrière de Snoop Dogg, et nous voulons que les joueurs se joignent à l'appréciation du véritable maître de son art. »

Roobet a commenté : « Nous avons vraiment apprécié de produire cette machine à sous avec BGaming. Leur équipe a fait preuve de beaucoup de talent, de créativité et de persévérance lors du développement du jeu et nous sommes très satisfaits du résultat final. »

BGaming est un fournisseur de contenu iGaming à croissance rapide qui transforme les jeux de hasard en jeux d'argent. Grâce à une équipe d'experts et à une approche axée sur les joueurs, le studio crée des produits innovants et attrayants présentés sur des plateformes réputées et plus de 1 600 casinos en ligne dans le monde entier. BGaming est le premier au monde à prendre en charge les crypto-monnaies et à proposer des jeux Provably Fair. Aujourd'hui, le portefeuille de la marque comprend plus de 150 produits avec des graphiques HD et une interface utilisateur claire pour chaque appareil. Le studio est également connu pour ses exclusivités créées en partenariat avec les principaux opérateurs du secteur.

