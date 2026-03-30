A 3F's Holding S.A. apresenta Demonstrativos Financeiros Consolidados para o Ano Fiscal 2024/2025

LUXEMBURGO, 30 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A 3F's Holding S.A. aprovou seus Demonstrativos Financeiros Consolidados para o ano fiscal 2024/2025, encerrado em 31 de agosto de 2025. A 3F's Holding S.A. (Grupo 3F's) tornou-se a empresa-mãe do Grupo Ferrero e do Grupo CTH Invest em 24 de fevereiro de 2025, reunindo ambos os negócios sob uma única estrutura totalmente detida pelo Sr. Giovanni Ferrero.

Desempenho financeiro para o ano fiscal 2024/2025

O Grupo 3F's teve um desempenho forte, fechando o ano com receitas consolidadas de EUR 22,3 bilhões, representando um aumento de 5,3% em relação ao ano anterior. O EBITDA foi de EUR 3,2 bilhões, um aumento de 11,2% em relação ao ano anterior. Em 31 de agosto de 2025, o Grupo 3F's empregava 62.797 pessoas globalmente e gerenciava um ativo consolidado total de EUR 27,4 bilhões, incluindo 64 fábricas no mundo. Durante o ano fiscal, as receitas consolidadas refletiram a força de um portfólio equilibrado e diversificado de alimentos doces embalados, que vai além da confeitaria de chocolate, incluindo biscoitos e produtos de panificação, confeitaria de açúcar, sorvetes e lanches.

"Estamos animados com o forte dinamismo em todas as nossas unidades de negócio. Nosso crescimento reflete um sólido desempenho orgânico tanto do Grupo Ferrero quanto do Grupo CTH Invest, impulsionado pela inovação contínua em nossas marcas icônicas e complementado por aquisições estratégicas direcionadas", disse o Sr. Giovanni Ferrero, presidente da 3F's Holding S.A.

A inovação impulsiona o crescimento em mercados e categorias

O Sr. Lapo Civiletti, CEO do Grupo Ferrero, disse: "Continuamos trazendo alegria para gerações ao redor do mundo por meio de nossas marcas icônicas e, este ano, ao celebrarmos 80 anos de nossa herança, esse compromisso permanece forte como nunca. Nossa estratégia de crescimento continua a dar resultados. Esse progresso reflete nossa confiança no futuro e na nossa capacidade de investir com uma perspectiva de longo prazo para apoiar um crescimento sustentável."

O Grupo Ferrero acelerou o crescimento inovando com produtos icônicos ao entrar em novas categorias:

Expandiu Nutella® para confeitaria congelada com produtos como Nutella® Crêpe e Nutella® Donut, além de inovações contínuas durante o ano fiscal como Nutella® Plant-Based e Nutella® Peanut mais recentemente.

Atendeu os consumidores com o lançamento de Tic Tac Two, uma nova linha sem açúcar e com dois sabores.

Por meio da Wells Enterprises, parte do Grupo Ferrero, expandiu três marcas de confeitaria na América do Norte – Butterfinger®, BabyRuth® e 100 Grand® – para barras de sorvete, oferecendo aos consumidores novos formatos e experiências.

Guido Giannotta, Diretor do Grupo CTH Invest, disse: "Nosso forte desempenho reflete a força de um portfólio diversificado e nossa capacidade de crescer em diversas categorias e geografias. Reforçamos nossa liderança em confeitaria de açúcar e em biscoitos premium, ampliamos nosso portfólio e fortalecemos nossa presença em mercados-chave, enquanto continuamos a apoiar investimentos contínuos, demonstrando a resiliência e competitividade do Grupo CTH."

O Grupo CTH Invest coloca a inovação no centro do crescimento:

Ferrara fortaleceu seu pipeline de inovação com novos formatos de NERDS® Gummy Clusters e sortimentos liofilizados das marcas SweeTARTS®, Lemonhead® e Spree®.

A Fox's Burton's Company expandiu sua oferta com o lançamento do Maryland® S'wich, o único biscoito recheado e com gotas de chocolate do Reino Unido, junto com a introdução da Rocky® Stack'd, a primeira barra recheada da marca.

O Délichoc®, da Fine Biscuits Company, foi um marco fundamental na reformulação da marca, focando seu pipeline de inovação em reforçar o impacto da marca, especialmente entre os consumidores mais jovens.

Aquisições estratégicas que fortalecem um portfólio de marcas icônicas

Durante o ano fiscal de 2024/2025, o Grupo Ferrero concluiu a aquisição da Power Crunch nos EUA em 31 de janeiro de 2025, enquanto o Grupo CTH Invest encerrou a aquisição da Nonni's Bakery nos EUA em 1º de outubro de 2024.

Após o encerramento do ano fiscal, o Grupo Ferrero concluiu a aquisição da WK Kellogg Co. em 26 de setembro de 2025 e assinou, em 17 de março de 2026, um acordo para adquirir a Bold Snacks, líder brasileira em snacks proteicos premium, enquanto o CTH Invest Group finalizou a aquisição do CPK Group, na França, em 31 de outubro de 2025.

Sobre a 3F's Holding S.A.

A 3F's Holding S.A. (Grupo 3F's) é a empresa-mãe do Grupo Ferrero e do Grupo CTH Invest. Por meio desses grupos operacionais, o Grupo Ferrero e as empresas afiliadas pertencentes ao Grupo CTH Invest, incluindo Ferrara, Nonni's Bakery, Fox's Burton's Company, Fine Biscuits Company, oferecem um portfólio diversificado que abrange confeitaria de chocolate e açúcar, biscoitos e produtos de panificação, sorvetes, cereais e lanches.

O portfólio inclui marcas icônicas como Nutella®, Kinder®, Tic Tac®, Ferrero Rocher®, além de Butterfinger®, Power Crunch®, Halo Top®, Blue Bunny®, Kellogg's Froot Loops®, Kellogg's Special K®, Kellogg's Raisin Bran®, NERDS®, Jelly Belly®, Maryland®, Jammie Dodgers®, Delacre®, Kjeldsens®, Michel et Augustin®, Nonni's Bakery® e Carambar, entre outras.

Com presença em mais de 170 países, o Grupo Ferrero e o Grupo CTH Invest juntos empregam mais de 65.000 pessoas em todo o mundo.

FONTE 3F’s Holding S.A.