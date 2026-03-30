3F's Holding S.A. publie ses états financiers consolidés pour l'exercice 2024/2025

LUXEMBOURG, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- 3F's Holding S.A. a approuvé ses états financiers consolidés pour l'exercice 2024/2025, clôturé le 31 août 2025. 3F's Holding S.A. (le Groupe 3F) est devenu la société mère ultime du Groupe Ferrero et du Groupe CTH Invest le 24 février 2025, regroupant ainsi ces deux entités au sein d'une structure unique détenue à 100 % par M. Giovanni Ferrero.

Résultats financiers de l'exercice 2024/2025

Le Groupe 3F a enregistré de solides résultats, clôturant l'exercice avec un chiffre d'affaires consolidé de 22,3 milliards d'euros, soit une hausse de 5,3 % par rapport à l'année précédente. L'EBITDA a atteint 3,2 milliards d'euros, soit une hausse de 11,2 % par rapport à l'exercice précédent. Au 31 août 2025, le Groupe 3F employait 62 797 personnes dans le monde et gérait des actifs consolidés totalisant 27,4 milliards d'euros, y compris 64 sites de production répartis à travers le monde. Au cours de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé a reflété la robustesse d'un portefeuille équilibré et diversifié de produits alimentaires sucrés emballés, qui va au-delà de la confiserie au chocolat pour inclure les biscuits et les produits de boulangerie, la confiserie, les glaces et les snacks.

« Nous sommes encouragés par la forte dynamique observée dans l'ensemble de nos activités. Notre croissance reflète les solides performances organiques enregistrées tant au sein du Groupe Ferrero que du Groupe CTH Invest, portées par une innovation constante au sein de nos marques emblématiques et complétées par des acquisitions stratégiques ciblées », a déclaré M. Giovanni Ferrero, président de 3F's Holding S.A.

L'innovation est le moteur de la croissance tous marchés et catégories confondus

M. Lapo Civiletti, CEO du Groupe Ferrero, a déclaré : « Nous continuons à apporter de la joie à des générations de personnes à travers le monde grâce à nos marques emblématiques, et cette année, alors que nous célébrons nos 80 ans d'histoire, cet engagement reste plus fort que jamais. Notre stratégie de croissance continue de porter ses fruits. « Ces progrès témoignent de notre confiance en l'avenir et de notre capacité à investir dans une perspective à long terme afin de soutenir une croissance durable. »

Le Groupe Ferrero a accéléré sa croissance en innovant sur ses produits emblématiques tout en se lançant dans de nouveaux segments :

Au cours de l'exercice, Nutella® a élargi son offre aux produits de boulangerie surgelés avec des articles tels que Nutella® Crêpe et Nutella® Donut, tout en poursuivant ses efforts d'innovation avec, notamment, Nutella® Plant-Based au cours de l'exercice et, plus récemment, Nutella® Peanut.

Nous avons répondu à l'évolution des préférences des consommateurs en lançant Tic Tac Two, une nouvelle gamme sans sucre aux deux saveurs.

Par l'intermédiaire de Wells Enterprises, filiale du groupe Ferrero, trois marques de confiserie très appréciées en Amérique du Nord — Butterfinger®, BabyRuth® et 100 Grand® — ont été déclinées en barres glacées, offrant ainsi aux consommateurs de nouveaux formats et de nouvelles expériences.

M. Guido Giannotta, administrateur du Groupe CTH Invest déclare : « Nos excellents résultats témoignent de la solidité d'un portefeuille diversifié et de notre capacité à nous développer dans toutes les catégories et sur tous les marchés. Nous avons consolidé notre position de leader dans les confiseries et les biscuits haut de gamme, élargi notre gamme de produits et renforcé notre présence sur les marchés clés, tout en continuant à soutenir nos investissements, ce qui témoigne de la résilience et de la compétitivité du Groupe CTH. »

Le Groupe CTH Invest place l'innovation au cœur de sa croissance :

Ferrara a renforcé son portefeuille de produits innovants avec de nouveaux formats de NERDS® Gummy Clusters, ainsi que des assortiments lyophilisés des marques SweeTARTS®, Lemonhead® et Spree®.

Fox's Burton's Company a élargi son offre avec le lancement de Maryland® S'wich, le seul biscuit sandwich aux pépites de chocolat du Royaume-Uni, ainsi que celui de Rocky® Stack'd, la toute première barre sandwich de la marque.

Le produit Délichoc® de Fine Biscuits Company a marqué une étape décisive dans la refonte de sa marque, en orientant ses efforts d'innovation vers le renforcement de l'impact de la marque, en particulier auprès des jeunes consommateurs.

Des acquisitions stratégiques qui viennent enrichir un portefeuille de marques emblématiques

Au cours de l'exercice 2024/2025, le Groupe Ferrero a finalisé l'acquisition de Power Crunch aux États-Unis le 31 janvier 2025, tandis que le Groupe CTH Invest a fait de même avec Nonni's Bakery, également aux États-Unis, le 1er octobre 2024.

À la suite de la clôture de l'exercice financier, le Groupe Ferrero a finalisé l'acquisition de WK Kellogg Co. le 26 septembre 2025 et a signé le 18 mars 2026 un accord pour l'acquisition du Groupe Bold Snacks l'un des principaux fabricants brésiliens de snacks protéinés haut de gamme. De son côté, le Groupe CTH Invest a clôturé l'acquisition du Groupe CPK en France le 31 octobre 2025.

À propos de 3F's Holding S.A.

3F's Holding S.A. (le Groupe 3F) est devenu la société mère ultime du Groupe Ferrero et du Groupe CTH Invest. Par l'intermédiaire de ces divisions opérationnelles, le Groupe Ferrero et les sociétés affiliées détenues par le Groupe CTH Invest, notamment Ferrara, Nonni's Bakery, Fox's Burton's Company et Fine Biscuits Company proposent un portefeuille diversifié englobant des produits tels que le chocolat et les confiseries, les biscuits et les produits de boulangerie, les glaces, les céréales et les snacks.

Le portefeuille comprend des marques emblématiques telles que Nutella®, Kinder®, Tic Tac®, Ferrero Rocher® ainsi que Butterfinger®, Power Crunch®, Halo Top®, Blue Bunny®, Kellogg's Froot Loops®, Kellogg's Special K®, Kellogg's Raisin Bran®, NERDS®, Jelly Belly®, Maryland®, Jammie Dodgers®, Delacre®, Kjeldsens®, Michel et Augustin®, Nonni's Bakery® et Carambar, entre autres.

Présents dans plus de 170 pays, le Groupe Ferrero et le Groupe CTH Invest emploient à eux deux plus de 65 000 personnes à travers le monde.