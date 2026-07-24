A 3Trees estreia na LACS 2026, demonstrando a força da sustentabilidade chinesa nas Américas

CIDADE DO MÉXICO, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 21 de julho de 2026, a influente Feira Latino-Americana de Revestimentos (LACS, Latin American Coatings Show) foi inaugurada em grande estilo na Cidade do México, onde a SKSHU Paint Co., Ltd. ("3Trees") fez sua estreia oficial no mercado americano, dando início ao posicionamento internacional da marca na América Latina. Em consonância com a filosofia de marca sustentável e saudável, a 3Trees apresentou uma linha completa de produtos de revestimento saudáveis na exposição, demonstrando a forte competitividade e capacidade de inovação das marcas nacionais chinesas de revestimento, com qualidade de produto premium e conceitos avançados de revestimento ecológico.

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Essa exposição representa um marco fundamental na estratégia de desenvolvimento global da 3Trees. Aproveitando o crescimento da construção de infraestrutura e a crescente demanda por materiais de construção ecológicos na América Latina, a 3Trees apresentou soluções verdes personalizadas que abrangem revestimentos de paredes internas e externas, adesivos de alto desempenho e produtos de apoio, em total conformidade com as normas ambientais locais e os cenários de aplicação arquitetônica.

O estande da 3Trees alcançou uma popularidade notável no dia da inauguração, atraindo inúmeros distribuidores, compradores de engenharia e especialistas do setor do México, Brasil, Argentina, Colômbia e outros países americanos. Por meio de comunicação profissional individualizada, a equipe apresentou os pontos fortes dos produtos, as principais tecnologias e os planos de cooperação localizados, obtendo amplo reconhecimento e garantindo múltiplas intenções preliminares de cooperação.

Com propriedades antibacterianas, inodoras, resistentes ao formaldeído e sem adição de aditivos, os revestimentos para interiores da 3Trees são adequados para diversos cenários de decoração de interiores. Seus revestimentos externos oferecem excelente resistência às intempéries, aos raios UV e a rachaduras, adaptando-se perfeitamente ao clima local complexo. Combinada com adesivos e selantes ecológicos de alta resistência, a linha completa de produtos atende às diversas necessidades da construção civil local.

Tomando esta exposição como um novo ponto de partida, a 3Trees continuará promovendo o posicionamento localizado nas Américas. A empresa otimizará as fórmulas e soluções dos produtos com base nas características climáticas locais e nas demandas do mercado, aprimorará os sistemas regionais de distribuição e de serviço pós-venda e exportará continuamente tecnologias chinesas de revestimento ecológico de alta qualidade para impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade da indústria americana de construção sustentável.

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FONTE SKSHU Paint Co., Ltd.