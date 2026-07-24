3Trees debuta en LACS 2026, mostrando el potencial ecológico de China en América

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 21 de julio de 2026, la influyente feria Latin American Coatings Show (LACS) se inauguró con gran éxito en la Ciudad de México, donde SKSHU Paint Co., Ltd. ("3Trees") hizo su debut oficial en el mercado americano, dando inicio a la expansión internacional de la marca en toda Latinoamérica. Fiel a su filosofía de marca ecológica y saludable, 3Trees presentó en la feria una gama completa de sus principales productos de recubrimiento saludables, lo que puso de manifiesto la gran competitividad y la capacidad innovadora de las marcas nacionales chinas de recubrimientos, gracias a la excelente calidad de sus productos y a sus avanzados conceptos de recubrimientos ecológicos.

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Esta exposición supone un hito fundamental en la estrategia de desarrollo global de 3Trees. Aprovechando el auge de la construcción de infraestructuras y la creciente demanda de materiales de construcción ecológicos en Latinoamérica, 3Trees presentó soluciones ecológicas a medida que abarcan revestimientos para paredes interiores y exteriores, adhesivos de alto rendimiento y productos complementarios, todos ellos plenamente conformes con las normas medioambientales locales y los distintos escenarios de aplicación arquitectónica.

El stand de 3Trees gozó de una notable popularidad el día de la inauguración, atrayendo a numerosos distribuidores, responsables de compras del sector de la ingeniería y expertos del sector procedentes de México, Brasil, Argentina, Colombia y otros países de América. A través de una comunicación profesional e individualizada, el equipo presentó los puntos fuertes de los productos, las tecnologías clave y los planes de cooperación adaptados al mercado local, lo que le valió un amplio reconocimiento y le permitió conseguir múltiples manifestaciones de interés preliminares para la cooperación.

Con características como la ausencia total de aditivos, la ausencia de olores, la resistencia al formaldehído y propiedades antibacterianas, los revestimientos para interiores de 3Trees se adaptan a diversos entornos de decoración de interiores. Sus revestimientos exteriores ofrecen una excelente resistencia a la intemperie, a los rayos UV y al agrietamiento, adaptándose perfectamente al complejo clima local. En combinación con adhesivos y selladores de alta resistencia y respetuosos con el medio ambiente, la gama completa de productos satisface las diversas necesidades locales en materia de construcción.

Tomando esta exposición como nuevo punto de partida, 3Trees seguirá impulsando el diseño localizado en América. Optimizará las fórmulas y soluciones de los productos en función de las características climáticas locales y las demandas del mercado, mejorará los sistemas regionales de distribución y de servicio posventa, y exportará de forma continua tecnologías chinas de recubrimientos ecológicos de alta calidad para impulsar el desarrollo de calidad del sector de la construcción ecológica americana.

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FUENTE SKSHU Paint Co., Ltd.