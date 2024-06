A 42Gears alcança o status de Parceiro Gold no Programa de Parceiros Empresariais Android

BANGALORE, Índia, 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A 42Gears tem o prazer de anunciar que a empresa alcançou o status de Parceiro Gold no Programa de Parceiros Empresariais Android. Essa conquista é um marco importante para a 42Gears e solidifica o compromisso da empresa em fornecer soluções de gerenciamento de dispositivos Android Enterprise de nível mundial para seus parceiros e clientes corporativos.

Ao se tornar um Parceiro Gold da Android Enterprise, a 42Gears oferece os seguintes recursos aos seus clientes:

Experiência comprovada no fornecimento de recursos avançados de segurança e gerenciamento de dispositivos com a tecnologia Android Enterprise

Acesso a documentação atualizada e guias sobre as melhores práticas para gerenciamento e suporte de dispositivos Android

Compromisso firme de se manter atualizado sobre os mais recentes recursos e requisitos de treinamento do Android Enterprise

"Estamos orgulhosos de continuar nossa parceria de longa data com o Android Enterprise, tornando-nos um Parceiro Gold da Android Enterprise", disse Onkar Singh, cofundador e CEO da 42Gears. "Este reconhecimento confirma o compromisso da nossa equipe em oferecer soluções de gerenciamento de dispositivos Android de ponta e suporte aos nossos clientes. Como Parceiro Gold da Android Enterprise, estamos ansiosos para fornecer serviços e suporte de nível mundial aos nossos clientes no gerenciamento e proteção do ecossistema dos seus dispositivos Android."

"Estamos entusiasmados por receber a 42Gears no Programa de Parceiros Empresariais Android como um Parceiro Gold", disse Ken Schutt, Diretor de Parcerias da Android Enterprise. "Ao se tornar um Parceiro Gold, a 42Gears foi além para seus clientes, garantindo que eles recebam atendimento ao cliente, suporte e soluções de primeira linha para ajudá-los a expandir seus negócios."

Sobre a 42Gears

A 42Gears é líder em gerenciamento de TI empresarial, oferecendo soluções de ponta que visam transformar o local de trabalho digital. Fornecidos na nuvem e no local, os produtos 42Gears suportam todos os principais sistemas operacionais móveis e de desktop, permitindo que as equipes de TI e DevOps melhorem a produtividade da força de trabalho da linha de frente e a eficiência das equipes de desenvolvimento de software. Os produtos 42Gears são usados por mais de 18.000 clientes em vários setores em mais de 160 países e estão disponíveis para compra através de uma rede global de parceiros.

Para mais informações, visite https://www.42gears.com

Aviso legal

O Android é uma marca comercial da Google LLC.

