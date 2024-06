42Gears obtient le statut de partenaire Gold dans le programme Android Enterprise Partner

BANGALORE, Inde, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- 42Gears a le plaisir d'annoncer que la société a obtenu le statut de partenaire Gold (Or) dans le cadre du programme Android Enterprise Partner. Cette réussite est une étape clé pour 42Gears et renforce l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions de gestion d'appareils Android Enterprise de classe mondiale à ses partenaires et clients d'entreprise.

En devenant un partenaire Android Enterprise Gold, 42Gears offre les capacités suivantes à ses clients :

Expertise reconnue dans la fourniture de fonctionnalités avancées de sécurité et de gestion des appareils alimentées par Android Enterprise

Accès à une documentation et à des guides à jour sur les meilleures pratiques en matière de gestion et d'assistance pour les appareils Android

L'entreprise s'engage à se tenir au courant des dernières fonctionnalités des produits Android Enterprise et des exigences en matière de formation

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat de longue date avec Android Enterprise en devenant un partenaire Android Enterprise Gold », a déclaré Onkar Singh, cofondateur et PDG de 42Gears. « Cette reconnaissance confirme l'engagement de notre équipe à offrir à nos clients des solutions de gestion des appareils Android de pointe et une assistance. « En tant que partenaires Android Enterprise Gold, nous sommes impatients de fournir un service et une assistance de classe mondiale à nos clients dans la gestion et la sécurisation de leur écosystème d'appareils Android. »

« Nous sommes ravis d'accueillir 42Gears dans le programme Android Enterprise Partner en tant que partenaires Gold », a déclaré Ken Schutt, directeur des partenariats Android Enterprise. « En devenant partenaire Gold, 42Gears s'est constamment surpassé pour ses clients, en s'assurant qu'ils reçoivent un service à la clientèle, un soutien et des solutions de premier ordre pour les aider à développer leur entreprise. »

À propos de 42Gears

42Gears est un leader dans la gestion informatique d'entreprise, offrant des solutions de pointe visant à transformer le milieu de travail numérique. Disponibles sur le cloud et sur site, les produits de 42Gears prennent en charge tous les principaux systèmes d'exploitation de mobile et de bureau, permettant aux équipes informatiques et DevOps d'améliorer la productivité du personnel de première ligne et l'efficacité des équipes de développement logiciel. Les produits de 42Gears sont utilisés par plus de 18 000 clients de divers secteurs d'activité dans plus de 160 pays, et sont disponibles à l'achat par le biais d'un réseau mondial de partenaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.42gears.com .

Clauses limitatives de responsabilités

Android est une marque commerciale de Google LLC.