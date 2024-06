A agência Storyful Newswire apresenta o guia "Going Viral" para a mídia latino-americana

DUBLIN e BUENOS AIRES, Argentina, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Storyful, líder mundial em inteligência e notícias de mídias sociais, anuncia o lançamento do mais recente ebook " How Storyful Supports Newsrooms in the Quest to Go Viral (Como a Storyful apoia as redações na busca pela viralização) ". Personalizado para profissionais do setor de mídia da América Latina, este recurso é um roteiro para criar e fornecer conteúdo atraente específico para públicos-alvo.

Yamila Scala, Diretora Comercial

Esse recurso examina a importância comercial de viralizar seus conteúdos nas mídias sociais. Com insights obtidos da equipe de especialistas internacionais da Storyful, os leitores descobrirão estratégias para maximizar o engajamento do público, estimular conversas e melhorar a reputação da marca.

"Na Storyful, entendemos a dinâmica do engajamento do público em mídia social viral como nenhum outro", disse o Editor-chefe da Storyful, James Law. "Nosso eBook equipa as organizações de notícias da América Latina com as ferramentas e os conhecimentos necessários para lidar com esse cenário de forma eficaz, gerando receita e sucesso."

O eBook contempla tópicos essenciais, como atingir públicos de massa no mundo digital, selecionar os estilos de conteúdo mais eficazes e implementar as melhores práticas derivadas de campanhas virais bem-sucedidas. De estudos de caso a dicas de especialistas, os leitores receberão informações práticas para aumentar sua presença e impacto nas mídias sociais.

Para baixar sua cópia, clique aqui . Para saber mais sobre a Storyful, conecte-se com [email protected]

Sobre a Storyful:

A Newswire by Storyful é a primeira e única agência de notícias de mídia social dedicada do mundo, concebida para ajudar as redações a divulgar histórias e utilizar em suas reportagens as imagens de notícias geradas pelos usuários e vídeos virais. Os jornalistas premiados da Storyful descobrem, verificam e licenciam as imagens geradas por usuários que ajudam a moldar a agenda de notícias espontâneas. Com o lançamento desse eBook, a organização pretende avançar ainda mais na América Latina. O trabalho é liderado pela diretora comercial Yamila Scala, especialista do setor com 20 anos de experiência em mídia latino-americana.

Site: storyful.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2434745/yamila_scala.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2434744/Storyful_Logo.jpg

