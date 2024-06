Storyful Newswire presenta la guía "Going Viral" para las redacciones de América Latina

DUBLÍN y BUENOS AIRES, Argentina, 18 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Storyful, el líder global en inteligencia de redes sociales y noticias, anuncia el lanzamiento de su último ebook ' How Storyful Supports Newsrooms in the Quest to Go Viral (Cómo Storyful apoya a las redacciones en la búsqueda por viralizar sus contenidos) '. Diseñado para los profesionales de la industria de medios de comunicación en Latinoamérica, este recurso es una hoja de ruta para crear y ofrecer materiales atractivos específicos para la audiencia objetivo.

Yamila Scala, Directora Comercial - América Latina - Storyful

El documento detalla la importancia comercial de hacerse viral en las redes sociales. Gracias a la información obtenida del equipo global de expertos de Storyful, los lectores descubrirán valiosas estrategias para maximizar la participación de la audiencia, generar conversaciones e impulsar la reputación de la marca.

"En Storyful, entendemos como nadie la dinámica de la participación del público en el espacio viral de las redes sociales", afirma James Law, Editor en Jefe. "Nuestro eBook proporciona a las organizaciones de noticias de Latinoamérica las herramientas y los conocimientos necesarios para navegar por este panorama de manera eficaz, lo que en última instancia impulsa los ingresos y el éxito".

El eBook abarca temas esenciales como llegar a audiencias masivas en el ámbito digital, seleccionar los estilos de contenido más eficaces y aplicar las mejores prácticas derivadas de campañas virales exitosas. Desde estudios de casos concretos hasta consejos de expertos, los lectores obtendrán información específica para mejorar su presencia e impacto en las redes sociales.

Para descargar su copia, haga clic aquí . Para obtener más información sobre Storyful, comuníquese con [email protected]

Acerca de Storyful:

Newswire by Storyful es la primera y única agencia de noticias del mundo dedicada a las redes sociales, diseñada para ayudar a las redacciones a difundir noticias y utilizar imágenes de noticias generadas por los usuarios y vídeos virales en sus publicaciones. Los galardonados periodistas de Storyful descubren, verifican y licencian las imágenes UGC que dan forma a las noticias de última hora. Con el lanzamiento de este eBook, la organización se adentra aún más en Latinoamérica. La expansión está encabezada por la Directora Comercial Yamila Scala, referente de la industria con 20 años de experiencia en medios de comunicación de la región.

Web: storyful.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2434745/yamila_scala.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2434744/Storyful_Logo.jpg

FUENTE Storyful