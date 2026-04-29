A América Latina representa 17% das vendas líquidas globais da Essity e busca continuar acelerando sua presença na região

Companhia registra vendas de 138 bilhões de coroas suecas e crescimento em todas as áreas de negócio, impulsionada por categorias estratégicas.

SÃO PAULO, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Essity, líder global em higiene e saúde, anunciou seus resultados financeiros de 2025, com vendas líquidas de 138 bilhões de coroas suecas (SEK) e crescimento orgânico em todas as áreas de negócios. O desempenho foi impulsionado por categorias estratégicas, como produtos para incontinência, proteção feminina, soluções médicas e higiene profissional. Desse total, 17% das vendas líquidas globais vêm da América Latina, região na qual a empresa busca acelerar seu crescimento, alavancada pelo alto potencial do mercado de higiene e saúde, estimado em 105 bilhões de SEK, com crescimento anual esperado entre 2% e 3%.

Essity avança globalmente e vê potencial de expansão na América Latina FOTO DIVULGAÇÃO ESSITY

Esse crescimento é sustentado em todas as suas áreas de negócios. Globalmente, Health and Medical representa 20% das vendas totais da companhia, Consumer Goods 54% e Professional Hygiene 26%. Em cada uma delas, a América Latina representa uma proporção significativa, considerando que dois países da região, México e Colômbia, estão entre os 10 mais importantes em vendas dentre os 150 em que a empresa possui presença global. Além disso, a companhia tem grandes expectativas de continuar crescendo de forma acelerada no Brasil, a maior economia da região.

Na América Latina, o grupo conta com marcas sólidas e fortes posições de mercado, com liderança em Cuidado Feminino e Incontinência (Consumer Goods). Além disso, a região oferece oportunidades de crescimento rentável em todos os negócios, graças ao aumento da penetração das categorias e ao crescimento do consumo per capita.

No Brasil, a empresa possui 7 marcas comerciais, 500 colaboradores e uma unidade de produção localizada em Jarinu, dedicada à produção local da marca TENA, que, desde 2022, de acordo com a Close-up, assumiu a liderança no canal de farmácias do país. Na unidade, também há a produção para a marca Tork, líder global em higiene profissional.

A estratégia da Essity está focada na expansão em categorias de alto desempenho, canais de crescimento acelerado e mercados prioritários, como a América Latina. Além de manter sua liderança em sustentabilidade, inovação e excelência operacional, apoiada por uma cultura diferenciada, inclusiva e orientada a resultados.

A inovação continua sendo um dos principais motores de crescimento da companhia. Ao longo de 2025, a Essity lançou soluções globais, incluindo Cutimed® Siltec® Sorbact®, que combina tecnologia avançada de espuma para cicatrização com ação de ligação bacteriana, ajudando a controlar infecções sem contribuir para a resistência antimicrobiana. Essa solução faz parte do portfólio regional do negócio.

Além disso, a empresa apresenta avanços em sistemas estratégicos de higiene profissional e soluções para o consumidor. Esses lançamentos refletem o foco da companhia em atender diferentes perfis de consumidores, clientes e pacientes, considerando acessibilidade, superioridade, qualidade, desempenho e eficiência no uso de recursos.

No Brasil, a empresa também vem ampliando sua presença. A marca Libresse, voltada ao cuidado de todo o ciclo menstrual, expandiu sua atuação no canal farmacêutico, triplicando sua presença em lojas físicas no país nos desde 2024. A marca também lançou a linha V-Bio, composta por absorventes e protetores íntimos biodegradáveis, já disponíveis no México sob a marca SABA.

Com a TENA, além do lançamento da linha Pants Mulher de roupas íntimas descartáveis, a Essity divulgou dois novos estudos em 2026: um que dá visibilidade à incontinência durante a gravidez e o pós-parto, condição presente em 40% das gestantes, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, e uma pesquisa inédita com dados sobre hábitos e atitudes de cuidadores de idosos no país. Além disso, a Essity celebra dez anos de presença no mercado brasileiro de higiene profissional por meio da marca Tork.

Outro pilar relevante é a sustentabilidade, central para o crescimento de longo prazo. A empresa mantém metas climáticas alinhadas a padrões internacionais e o compromisso de atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050, além de figurar em índices e rankings globais de sustentabilidade.

"A Essity segue comprometida em transformar o futuro da higiene e saúde, desenvolvendo soluções que acompanham as pessoas em todas as fases da vida e em diferentes lugares. Nosso foco está na inovação, no crescimento sustentável e no fortalecimento de nossas posições em mercados estratégicos", afirma João Surdi, responsável pela Controladoria de Vendas e Marketing na Essity do Brasil.

"Ao mesmo tempo, avançamos na construção de uma operação mais circular e eficiente, com produtos e soluções que contribuem para o uso responsável de recursos e a redução dos impactos ambientais", acrescenta o executivo.

Com metas financeiras globais que incluem crescimento orgânico anual superior a 3% e margem EBITDA acima de 15%, a Essity reforça sua estratégia de geração de valor no longo prazo, apoiada por inovação contínua, expansão geográfica e fortalecimento de seu portfólio global.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2025, a Essity teve vendas de aproximadamente 138 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Para mais informações, acesse o site.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2969022/FOTO_Essity_Logo_Resultados_financeiros.jpg

FONTE Essity