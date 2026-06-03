Essity é reconhecida na A-List de Engajamento de Fornecedores do CDP pelo sétimo ano consecutivo

Empresa recebe nota máxima em avaliação global de sustentabilidade e reforça estratégia de engajamento com fornecedores.

SÃO PAULO, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Reconhecida novamente por sua liderança em sustentabilidade, a Essity, líder global em higiene e saúde, recebeu nota A na Avaliação de Engajamento com Fornecedores (SEA, na sigla em inglês) do Carbon Disclosure Project (CDP) e foi incluída, pelo sétimo ano consecutivo, na A-List de Engajamento com Fornecedores da organização.

Avaliação internacional da CDP reconhece esforços da Essity para reduzir emissões em toda a cadeia de produção FOTO DIVULGAÇÃO ESSITY

O reconhecimento destaca os esforços contínuos da Essity para trabalhar de forma próxima com seus fornecedores na abordagem dos impactos relacionados ao clima ao longo de toda a cadeia de valor. O engajamento com fornecedores é um pilar fundamental da estratégia de sustentabilidade da companhia e essencial para a meta zerar suas emissões líquidas de carbono até 2050. Ao estabelecer expectativas claras, colaborar em metas e apoiar a melhoria contínua, a Essity busca reduzir as emissões indiretas (conhecidas como Escopo 3, geradas por fornecedores, parceiros e pelo uso de seus produtos) e fortalecer práticas de abastecimento responsável.

"O engajamento com fornecedores é fundamental para promover ações climáticas significativas", afirma Jessica Nordlinder, vice-presidente global de Abastecimento da Essity. "Ao trabalhar em estreita colaboração com nossos fornecedores, conseguimos impulsionar a transparência, acelerar a redução de emissões e garantir um abastecimento responsável em toda a nossa cadeia de valor. Esse reconhecimento do CDP confirma a importância da colaboração para alcançarmos metas de sustentabilidade de longo prazo que beneficiem nossos clientes, consumidores e a sociedade", conclui a executiva.

A Avaliação de Engajamento com Fornecedores do CDP mede a eficácia com que as empresas envolvem seus fornecedores nas ações relacionadas às mudanças climáticas, considerando governança, metas, emissões de Escopo 3 e gestão da cadeia de valor. As companhias que recebem nota A são reconhecidas na A-List anual de Engajamento com Fornecedores da organização.

Mais informações sobre a lista estão disponíveis no site oficial do CDP: Turning Transparency to Action.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2025, a Essity teve vendas de aproximadamente 138 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Para mais informações, acesse o site.

Relacionamento com a imprensa





Agência Truly Renata Toledo Piza Pierre Cruz +55 11 9.9248-4412 +55 12 9.97956191 [email protected] [email protected]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994508/Essity.jpg

FONTE Essity