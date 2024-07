A AMI torna-se o primeiro IFV a obter a conformidade com o kit de ferramentas de validação de software do sistema NVIDIA em servidores NVIDIA MGX AI

ATLANTA, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A AMI®, líder global em firmware dinâmico para computação em todo o mundo, tem hoje o prazer de anunciar a validação completa e a conformidade de sua solução de gerenciamento MegaRAC ® SP-X com o NVIDIA Validation Suite (NVVS) e nas plataformas modulares NVIDIA MGX, alimentadas pelo NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip.

A solução de gerenciamento de servidor MegaRAC SP-X da AMI, líder do setor, oferece recursos de gerenciamento remoto incomparáveis para plataformas de servidor. Seu desempenho e confiabilidade contínuos garantem consistentemente a estabilidade, segurança e proteção dos servidores gerenciados.

O NVVS serve como uma ferramenta de nível de sistema criada especificamente para uso em ambientes de produção para avaliar os níveis de prontidão do cluster antes da implantação da carga de trabalho. O procedimento de validação visa abordar defeitos de hardware, problemas de configuração de software e sistema, deficiências de diagnóstico e registro, degradação de desempenho e muito mais. Sua execução meticulosa ajuda a resolver esses problemas, facilitando a implantação perfeita de plataformas de IA prontas para a nuvem.

A AMI continua a implantar seus recursos globais para dar suporte a CSPs/OEMs/ODMs em todo o mundo, alimentando suas plataformas de servidor baseadas em superchip NVIDIA GH200 Grace Hopper projetadas para computação de alto desempenho (HPC) e aplicativos de IA.

A AMI é membro da NVIDIA Partner Network.

"Ao adicionar conformidade ao NVIDIA Validation Suite em nossa solução de gerenciamento de servidores MegaRAC SP-X, estamos fornecendo altos níveis de confiança e compatibilidade para CSPs, OEMs e ODMs à medida que eles lançam suas mais recentes plataformas de servidores NVIDIA MGX com CPU NVIDIA Grace e superchips NVIDIA Grace Hopper", diz Anurag Bhatia, SVP - Global Manageability Solutions Group da AMI.

Siga a AMI no LinkedIn e X/Twitter para receber as últimas notícias e anúncios.

AMI® e MegaRAC® são marcas registradas da AMI nos EUA e/ou em outros lugares. Todas as outras marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos.

Sobre a AMI

A AMI é um firmware reinventado para a computação moderna. Como líder global em firmware dinâmico para soluções de segurança, orquestração e capacidade de gerenciamento, a AMI viabiliza as plataformas de computação do mundo desde o local até a nuvem e até a borda. A tecnologia fundamental líder do setor da AMI e o suporte inabalável ao cliente geraram parcerias duradouras e estimularam a inovação para algumas das marcas mais proeminentes do setor de alta tecnologia.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1327926/AMI_Logo2023.jpg

FONTE AMI