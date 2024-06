A Automation Anywhere anuncia os vencedores do Global Partner of the Year de 2024

O Global Partners é reconhecido por permitir que as organizações acelerem as transformações de automação inteligente

AUSTIN, Texas, 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Automation Anywhere, líder em soluções de automação alimentadas por IA, anunciou hoje os vencedores de seu Global Partner of the Year Awards apresentados no Partner Summit anual da empresa.

Os prêmios anuais reconhecem os parceiros da Automation Anywhere que demonstraram brilhantismo e responsabilidade em relação ao sucesso do cliente com a implantação de soluções engenhosas e que fizeram investimentos importantes na construção de expertise técnica para fornecer suporte ao cliente. Os Global Partners Awards foram entregues a parceiros nas regiões da América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio, África (EMEA), Índia, Ásia-Pacífico e Japão (APJ).

"Estou muito feliz em parabenizar nossos distintos parceiros reconhecidos no Global Partner of the Year Awards de 2024", disse Ben Yerushalmi, vice-presidente sênior de alianças e canais globais da Automation Anywhere. "As realizações extraordinárias dessas organizações abrangem um notável crescimento de receita e iniciativas transformadoras para oferecer experiências excepcionais aos clientes e sucesso para nossos clientes conjuntos. Em nome da Automation Anywhere, agradecemos a sua dedicação à inovação e ao fornecimento de soluções de automação baseadas em IA que impulsionam o futuro do trabalho."

As categorias e vencedores do Partners Awards incluem:

Pinnacle Partner of the Year – Concedido a um parceiro com as mais altas reservas novas e de upsell, compromisso em alcançar o status no Pinnacle Partner Program e dedicação em ser um parceiro da Automation Anywhere.

- Vencedor: Accenture

Growth Partner of the Year - Dado ao parceiro com o maior crescimento de receita em relação ao ano anterior.

- Vencedor: re:Code Solutions

Social Impact Partner of the Year - Celebra um parceiro que esteja usando produtos ou serviços de automação inteligente para o bem maior, seja através da melhoria da sociedade, ética ou impacto social.

- Vencedor: Tata Consultancy Services

Community Partner of the Year - Premia aqueles com o maior envolvimento dentro da Comunidade Automation Anywhere.

- Vencedor: Luke Keenan, Intelligent Automation Consulting

Technology Partner of the Year - Concedido ao parceiro com a maior profundidade e amplitude de integração com a Automation Anywhere e a maior receita no exercício fiscal de 2024.

- Vencedor: AWS

Top BPO Partner of the Year - Concedido ao parceiro BPO de melhor desempenho que mostrou crescimento e investimento significativos na criação de uma ampla variedade e profundidade de casos de uso para escalar a automação dentro das empresas.

- Vencedor: Wipro

Os Partner of the Year Awards serão emitidos nos próximos meses em regiões-chave em todo o mundo, com categorias que incluem - Rising Star of the Year, Automation Evangelist of the Year, One Team One Goal e Innovation Solution Partner of the Year.

Para saber mais sobre os recursos e benefícios do programa ou para se tornar um parceiro, visite https://www.automationanywhere.com/resources/partners.

Sobre a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é líder em automação de processos baseada em IA que coloca a IA para funcionar em todas as organizações. A Automation Success Platformda da empresa é alimentada por IA especializada, IA generativa e oferece descoberta de processos, RPA, orquestração de processos de ponta a ponta, processamento de documentos e análises, com uma abordagem de segurança e governança em primeiro lugar. A Automation Anywhere capacita organizações em todo o mundo para desencadear ganhos de produtividade, impulsionar a inovação, melhorar o atendimento ao cliente e acelerar o crescimento dos negócios. A empresa é guiada por sua visão de alimentar o futuro do trabalho, liberando o potencial humano por meio da automação baseada em IA. Saiba mais em www.automationanywhere.com.

Envolva-se com a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é uma marca registrada/marca de serviço da Automation Anywhere, Inc., nos Estados Unidos e em outros países. Outras marcas referenciadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2383572/4753207/Automation_Anywhere_Logo.jpg

FONTE Automation Anywhere