Automation Anywhere annonce les lauréats du prix Global Partner of the Year 2024

Des partenaires mondiaux reconnus pour avoir permis aux organisations d'accélérer les transformations en matière d'automatisation intelligente

AUSTIN, Texas, 10 juin 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere , leader des solutions d'automatisation alimentées par l'IA, a annoncé aujourd'hui les lauréats de ses Global Partner of the Year Awards décernés à l'occasion du sommet annuel des partenaires.

Les prix annuels récompensent les partenaires d'Automation Anywhere qui ont fait preuve d'excellence et de responsabilité à l'égard de la réussite des clients en déployant des solutions ingénieuses et en réalisant des investissements importants dans le développement d'une expertise technique pour fournir une assistance à la clientèle. Les prix des partenaires mondiaux ont été décernés aux partenaires des régions Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), Inde, Asie-Pacifique et Japon (APJ).

« Je suis ravi de féliciter nos éminents partenaires récompensés dans le cadre des Global Partner of the Year 2024, a déclaré Ben Yerushalmi, vice-président principal des alliances et des canaux mondiaux chez Automation Anywhere. Les réalisations exceptionnelles de ces organisations comprennent une croissance remarquable du chiffre d'affaires et des initiatives de transformation visant à offrir à nos clients communs des expériences et des succès exceptionnels. Au nom d'Automation Anywhere, nous vous remercions de votre engagement en faveur de l'innovation et de la fourniture de solutions d'automatisation efficaces alimentées par l'IA qui façonnent l'avenir du travail. »

Les catégories et les lauréats des prix décernés aux partenaires sont les suivants :

Partenaire Pinnacle de l'année — Récompense décernée à un partenaire qui a enregistré le plus grand nombre de nouvelles ventes et de ventes incitatives, qui s'est engagé à obtenir un statut dans le cadre du programme de partenaires Pinnacle et qui s'est engagé à être un partenaire d'Automation Anywhere.



– Lauréat : Accenture





– Lauréat : re:Code Solutions





– Lauréat : Tata Consultancy Services





– Lauréat : Luke Keenan , Intelligent Automation Consulting





– Lauréat : AWS





– Lauréat: Wipro

Des prix du partenaire de l'année seront décernés au cours des prochains mois dans des régions clés du monde, dans les catégories suivantes : Étoile montante de l'année, Évangéliste de l'automatisation de l'année, Partenaire de solution de l'année réuni autour d'une équipe, d'un objectif et d'une innovation.

Pour en savoir plus sur les ressources et les avantages du programme, ou pour devenir partenaire, consultez le site https://www.automationanywhere.com/resources/partners .

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est un leader dans l'automatisation des processus alimentée par l'IA qui met l'IA au service des organisations. La plateforme Automation Success de l'entreprise est alimentée par l'IA spécialisée, l'IA générative et offre la découverte de processus, la RPA, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analyse, avec une approche axée sur la sécurité et la gouvernance. Automation Anywhere permet aux entreprises du monde entier de générer des gains de productivité, de stimuler l'innovation, d'améliorer le service à la clientèle et d'accélérer la croissance de l'entreprise. L'entreprise est guidée par sa vision qui consiste à stimuler l'avenir du travail en libérant le potentiel humain grâce à l'automatisation alimentée par l'IA. Pour en savoir plus, consultez www.automationanywhere.com .

