A BRESH FAZ PARCERIA COM A CARROLL STREET CAPITAL PARA LANÇAR A BRESH GLOBAL, UMA PLATAFORMA GLOBAL DE EVENTOS AO VIVO COM MARCAS

NOVA YORK e MIAMI e BUENOS AIRES, Argentina, 20 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Bresh fez uma parceria com a Carroll Street Capital para lançar a Bresh Global, uma plataforma internacional de mídia e eventos ao vivo com marcas. A Bresh Global acelerará o crescimento da Bresh nos setores de música e entretenimento, expandindo sua presença em mercados-chave em todo o mundo e continuando a oferecer experiências ao vivo inesquecíveis.

A Bresh fez uma parceria com a Carroll Street Capital para lançar a Bresh Global, uma plataforma internacional de mídia e eventos ao vivo com marcas. (PRNewsfoto/Carroll Street Capital) Bresh (PRNewsfoto/Carroll Street Capital)

A Bresh Global estabelecerá sua sede em Miami, com novos escritórios em Los Angeles e Madrid, posicionando a empresa para um crescimento significativo e novas parcerias nos EUA, Europa, Ásia e América Latina.

"Nossa missão na Bresh Global é criar conexões humanas por meio de entretenimento e experiências coletivas", disse Jaime James, fundador da Bresh. "Em um mundo cada vez mais dominado pelas interações digitais, os eventos ao vivo têm o poder único de unir as pessoas e transcender as culturas. Com essa expansão, pretendemos trazer momentos de alegria para novos públicos em escala global."

"Estamos entusiasmados com a oportunidade de elevar a Bresh a novos patamares", disse Eduardo García Fernández, co-fundador e sócio-gerente da Carroll Street Capital e presidente da Bresh Global. "Essa parceria traz recursos adicionais à Bresh para acelerar seu crescimento e introduzir novas verticais e formatos em todo o mundo."

Com novas parcerias de capital e estratégicas do setor, a Bresh Global está pronta para a expansão e o sucesso contínuos.

Para consultas de mídia, entre em contato com:

Jose Zamora, [email protected]

Sobre a Bresh & Bresh Global

BRESH, a festa mais bonita do mundo, é uma empresa de entretenimento profundamente enraizada na cultura latina, onde a felicidade é perseguida coletivamente. Desde a sua criação em 2016, a Bresh cresceu e se tornou um fenômeno que cativa a imaginação de jovens fãs em todo o mundo. Favorita entre a comunidade criativa, a Bresh atrai milhões de fãs para seus mais de 500 eventos anuais (incluindo aparições em festivais lendários como Coachella, Lollapalooza e Tomorrowland), em mais de 100 cidades e 20 países. A Bresh Global baseia-se nesse sucesso, expandindo-se para novas verticais, formatos e mercados para oferecer experiências excepcionais aos fãs em todo o mundo.

Sobre a Carroll Street Capital

Carroll Street Capital é uma empresa de investimentos sediada em Nova York especializada em mídia e entretenimento. Com sua ampla experiência no setor, a Carroll Street Capital faz parceria com operadores e equipes de gestão para construir negócios globais duradouros, alavancando suas amplas redes e relacionamentos no setor para impulsionar o crescimento e gerar valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2510177/Carroll_Street_Capital.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510051/4922081/Carroll_Street_Blue_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510052/4922082/BRESH_Classic_Rosa_Logo.jpg

FONTE Carroll Street Capital