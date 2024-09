BRESH SCHLIESST SICH MIT CARROLL STREET CAPITAL ZUSAMMEN, UM BRESH GLOBAL, EINE GLOBALE PLATTFORM FÜR LIVE-EVENTS, ZU STARTEN

NEW YORK und MIAMI und BUENOS AIRES, Argentinien, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Bresh hat sich mit Carroll Street Capital zusammengetan, um Bresh Global zu gründen, eine internationale Medien- und Markenplattform für Live-Events. Bresh Global wird das Wachstum von Bresh in der Musik- und Unterhaltungsbranche beschleunigen, die Präsenz in den wichtigsten Märkten weltweit ausbauen und weiterhin unvergessliche Live-Erlebnisse bieten.

Bresh Global wird seinen Hauptsitz in Miami einrichten und weitere Büros in Los Angeles und Madrid eröffnen, um das Unternehmen für ein bedeutendes Wachstum und neue Partnerschaften in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika zu positionieren.

„Unsere Mission bei Bresh Global ist es, menschliche Verbindungen durch Unterhaltung und gemeinsame Erlebnisse zu schaffen", sagt Jaime James, Gründer von Bresh. „In einer Welt, die zunehmend von digitalen Interaktionen dominiert wird, bieten Live-Events die einzigartige Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen und Kulturen zu verbinden. Mit dieser Erweiterung wollen wir neuen Zuschauern auf der ganzen Welt Momente der Freude schenken."

„Wir freuen uns über die Möglichkeit, Bresh auf ein neues Level zu heben", sagte Eduardo García Fernández, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Carroll Street Capital und Vorsitzender von Bresh Global. „Diese Partnerschaft bringt Bresh zusätzliche Ressourcen, um das Wachstum zu beschleunigen und neue Verticals und Formate weltweit einzuführen."

Mit neuem Kapital und strategischen Partnerschaften in der Branche ist Bresh Global bereit für Expansion und weiteren Erfolg.

Kontakt für Medienanfragen:

Jose Zamora, [email protected]

Informationen zu Bresh und Bresh Global

BRESH, die schönste Party der Welt, ist ein Unterhaltungsunternehmen, das tief in der lateinamerikanischen Kultur verwurzelt ist, wo das Glück kollektiv angestrebt wird. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat sich Bresh zu einem Phänomen entwickelt, das junge Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht. Bresh ist ein Favorit unter den Kreativen und lockt Millionen von Fans zu seinen mehr als 500 jährlichen Veranstaltungen (darunter Auftritte bei legendären Festivals wie Coachella, Lollapalooza und Tomorrowland) in mehr als 100 Städten und 20 Ländern. Bresh Global baut auf diesem Erfolg auf und expandiert in neue Branchen, Formate und Märkte, um Fans weltweit außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten.

Informationen zu Carroll Street Capital

Carroll Street Capital ist eine in New York ansässige Investmentfirma, die sich auf Medien und Unterhaltung spezialisiert hat. Mit seiner umfassenden Branchenkenntnis geht Carroll Street Capital Partnerschaften mit Betreibern und Managementteams ein, um dauerhafte globale Unternehmen aufzubauen. Dabei nutzt das Unternehmen seine umfassenden Netzwerke und Branchenbeziehungen, um das Wachstum voranzutreiben und Werte zu erschließen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2510053/Carroll_Street_Capital.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2510051/Carroll_Street_Blue_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2510052/BRESH_Classic_Rosa_Logo.jpg